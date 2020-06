L'oroscopo di giovedì 11 giugno avrà in serbo entusiasmanti novità per tutti i segni zodiacali. Nella luminosa volta celeste, troveremo: Sole e Venere in Gemelli, Luna e Saturno in Acquario, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci e, per finire, Urano in Toro.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo dell'11 giugno di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 11 giugno: Ariete ottimista e Toro poco empatico

Ariete: vi sentirete super ottimisti e pronti ad affrontare tutto con il sorriso. La vostra priorità principale sarà la socialità.

Amerete trascorrere del tempo con i vostri amici e sarete pronti ad aiutarli in ogni modo possibile. La vostra allegria contagerà anche il partner e lo spingerà a proporvi iniziativa che stuzzicheranno la vostra fantasia. Cercherete di dare il meglio sul lavoro, ma qualche piccola incomprensione con i colleghi potrebbe scoraggiarvi. L'oroscopo suggerisce di non farvi rovinare il morale da ciò.

Toro: farete di tutto per contrastare il vostro scarso interesse verso determinati discorsi. I vostri amici cercheranno di confidarsi con voi, ma non riuscirete a essere sempre empatici. Tenderete ad avere un atteggiamento sbarazzino e a preferire le risate alle rivelazioni. Ovviamente, non tutti prenderanno bene questo vostro comportamento e alcuni potranno anche rimanerci male.

L'oroscopo consiglia di provare a distrarre gli amici in difficoltà con attività divertenti da fare insieme. Sarà importante non fargli pesare i loro sfoghi.

Gemelli: non sarà facile mantenere il controllo delle vostre emozioni. Tenderete a esternarle con un po' troppo entusiasmo, sia nel bene che nel male.

Una persona a voi molto cara potrebbe sottolineare la particolarità delle vostre reazioni e chiedervi di contenervi un po'. Non prenderete molto bene questo commento e desidererete chiudervi in voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di sfogare i sentimenti in azioni concrete e pratiche che possano aiutarvi nella loro gestione.

Cancro: farete fatica a concentrarvi sugli impegni quotidiani. Ci saranno, infatti, molte distrazioni che porteranno la vostra mente a vagare tra pensieri fantasiosi. Questo vi rallenterà durante la giornata e vi farà sentire poco produttivi. L'oroscopo suggerisce di provare a dare vita a una vostra scaletta personale e di iniziare a svolgere le attività che considererete più noiose. Dal punto di vista sentimentale, forse ci saranno delle discussioni con il partner. Saranno il frutto di incomprensioni legate a vicende recenti.

Oroscopo dell'11 giugno: Leone impegnato sul lavoro e cambiamenti per Vergine

Leone: sarete concentrati come non mai sul lavoro. Vi caricherete di positività, ma il vostro umore verrà messo a dura prova dalle numerose mansioni che dovrete svolgere.

Il motore che vi spingerà ad andare avanti sarà il desiderio di raggiungere determinati successi. Vorrete avere dei riconoscimenti sia come gratificazione personale, sia per apparire migliori agli occhi degli altri. L'oroscopo, però, consiglia di non trascurare le relazioni sociali: saranno un' enorme risorsa per voi!

Vergine: cercherete di eliminare quelle che ritenete essere cattive abitudini. Darete vita a un nuovo programma quotidiano e metterete al primo posto la dieta e lo sport. Questa decisione deriverà dal desiderio di voler sfruttare al meglio le potenzialità del vostro corpo e della vostra mente. All'inizio farete fatica nel gestire le nuove attività, ma piano piano riuscirete a capirne i meccanismi e ne sarete fieri.

La situazione si semplificherà se riuscirete a coinvolgere qualche amico che condivida con voi determinati obiettivi.

Bilancia: metterete uno stop momentaneo agli impegni della giornata. Vi concentrerete solo sul relax e sulle cose che stimoleranno il vostro interesse. Avrete voglia di sperimentare nuovi hobby e di confrontarvi con le persone che amate. Il partner, probabilmente, adorerà questo stile di vita e vi spronerà a trarre il meglio. Le previsioni zodiacali di domani consiglia di non esagerare con la pausa: qualche piccolo momento sarà edificante, ma ben presto dovrete tornare a impegnarvi!

Scorpione: avrete uno spirito molto battagliero! Tenderete a riprendere chiunque faccia qualcosa che non corrisponda alle vostre aspettative.

Userete la vostra grinta per realizzare qualcosa di bello, ma alcune persone potrebbero rimanere ferite dal vostro atteggiamento. L'oroscopo consiglia di pensare bene alle parole da dire prima di rivolgervi agli altri. Sarete molto esigenti anche nei confronti del partern: il suo non riuscire ad accontentarvi potrebbe causare brutte discussioni.

Previsioni astrologiche dell'11 giugno: Capricorno nostalgico e scelta coraggiosa per Pesci

Sagittario: riterrete importante usare la fantasia per modificare la vostra realtà quotidiana. Inizierete a riflettere sui cambiamenti che potreste apportare nell'immediato. Forse, selezionerete poche cose, ma se ci lavorerete su, riuscirete davvero a dare un impatto del tutto nuovo alla vostra vita.

Dal punto di vista sentimentale, invece, non ci saranno grandi novità. Vi sembrerà di vivere una relazione poco stimolante: sarà importante capire cosa esattamente vi trasmette questa sensazione.

Capricorno: avrete voglia di tornare bambini e di vivere con la spensieratezza tipica dell'infanzia. Purtroppo, vi renderete conto che questo non sarà possibile, ma farete di tutto per provare ad alleggerire i vostri impegni quotidiani. Vi dedicherete ai sentimenti d'amore e d'amicizia e vi godrete le bellezze della natura. Qualche piccolo senso di colpa, forse, si farà sentire a fine giornata, ma lo manderete via abbastanza in fretta: con il giusto equilibrio si può fare tutto!

Acquario: sarete l'anima della festa.

Adorerete conoscere nuove persone e tutti vi troveranno divertenti e spensierati. In realtà, avrete diverse questioni irrisolte da affrontare, ma farete di tutto per nascondere i vostri problemi agli occhi degli altri. Preferirete non confidarvi con chi vi vuole bene e provare a risolvere tutto da soli. L'oroscopo consiglia di usare almeno la scrittura come valvola di sfogo: potrebbe essere un ottimo momento per iniziare a dare vita a un diario personale.

Pesci: l'amore vi spingerà a compiere un salto nel vuoto. Vi sembrerà di trattenere il respiro quando deciderete di intraprendere il vostro percorso sentimentale. Sarete timorosi, ma l'emozione che vi legherà all'altra persona vi spingerà ad andare avanti.

L'oroscopo suggerisce di prendere in mano la situazione e di non agire con la paura di fallire. Godetevi a pieno questi momenti e, con il tempo, sarete in grado di analizzare le conseguenze della vostra scelta.