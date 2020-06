Ha inizio la seconda settimana del mese di giugno 2020 ed è quindi interessante osservare l'Oroscopo e le stelle per tutti i dodici segni zodiacali relativa all'amore, al lavoro e alla salute.

Di seguito approfondiamo i consigli per affrontare al meglio le giornate della settimana dall'8 al 14 giugno 2020.

L'oroscopo dall'Ariete fino alla Vergine

Ariete: periodo interessante in campo sentimentale. In questa settimana, Venere sarà in buon aspetto, si potrà recuperare in campo amoroso. A livello lavorativo, troverete delle soluzioni, anche se con Giove contrario è possibile che ci siano delle revisioni a livello economico.

La settimana comunque sarà di grande forza.

Toro: belle emozioni potranno essere vissute in questa seconda settimana del mese. È possibile che nascano dei nuovi amori, mentre nelle coppie bisognerà organizzare le cose con maggior pazienza. Nel lavoro, se ci sono delle dispute è importante che sappiate come comportarvi, con Saturno contro, potrebbero esserci dei rallentamenti.

Gemelli: Venere nel segno, ma in campo sentimentale, alcune situazioni tardano a partire. Il weekend sarà favorevole con la Luna dalla vostra parte. Nel lavoro, potrete ottenere delle soddisfazioni, anche se con Marte contrario è possibile che arrivino delle piccole problematiche.

Cancro: Luna favorevole, con l'arrivo del weekend, potrete recuperare il vostro rapporto.

La situazione è sicuramente migliore delle settimane precedenti, anche per quel che riguarda l'attenzione al partner. Nel lavoro, cercate di seguire al meglio le questioni, perché con l'opposizione di Giove alcuni accordi potrebbero dover essere rivisti. Non mancherà comunque energia.

Leone: non sottovalutate i sentimenti, in questo periodo potrete trovare delle soluzioni ai conflitti.

Le coppie che nascono in questo periodo, possono avere un bel futuro. Nel lavoro, settimana particolare, alcuni accordi vanno conclusi al più presto. Periodo di maggiore tranquillità per il segno.

Vergine: con Venere dissonante, non è facile gestire i vostri sentimenti. Le storie potrebbero dover superare delle difficoltà in questi giorni.

Nel lavoro mantenete la calma, con Giove favorevole, riuscirete ad ottenere risultati dopo tempo.

Previsioni astrologiche settimanali per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore vi sentite più forti, aumenta la passionalità. In questo periodo sentirete l'esigenza di riflettere per capire in che direzione andare. A livello lavorativo, avete voglia di ripartire anche se alcune situazioni tardano a decollare, cercate di essere comprensivi. Molta la fatica che bisognerà affrontare.

Scorpione: Mercurio è favorevole, in amore sono favoriti gli incontri e gli approfondimenti di conoscenze. Chi da poco ha fatto un passo importante, ha ancora bisogno di tempo per recuperare. Nel lavoro, alcune situazioni dovranno essere risolte al più presto.

Sagittario: possibili tensioni in famiglia in questo periodo. A livello sentimentale, qualcuno potrebbe essere preoccupato per il rapporto con il partner. Cercate di non perdere la pazienza, in particolare nel weekend. A livello lavorativo, sarà importante prendere le decisioni giuste, evitando di lasciare il certo per l'incerto.

Capricorno: a livello sentimentale c'è una buona ripresa, questo è il momento giusto per fare dei passi importanti riguardo al partner, o anche nei confronti di un'amicizia. Il fine settimana potrà essere il momento migliore per esprimere i vostri sentimenti. Nel lavoro, Marte e Giove sono favorevoli, non mancheranno buone notizie.

Acquario: per i nati sotto questo segno, la settimana sarà positiva e non mancheranno soddisfazioni.

In amore è probabile che ci siano dei cambiamenti, possibili gli incontri che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

Pesci: se ci sono delle prove da affrontare, non mancheranno delle difficoltà, con la Luna che entra nel segno, riuscirete comunque ad avere delle buone intuizioni. In amore, chi desidera fare dei passi importanti, dovrà trovare il tempo da dedicare alle proprie emozioni.