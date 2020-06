Inizia un nuovo fine settimana e l'oroscopo del 13 giugno è pronto a portare novità per tutti i segni zodiacali. Per i nativi del Leone si prospetta una giornata d'inizio weekend tranquilla. Per le persone nate sotto il segno della Vergine è un periodo di assestamento della propria vita. Da Ariete a Pesci, l'astrologia applicata alla giornata di sabato e le previsioni astrologiche su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo momento non sapete cos'è che può rendervi felici. Di una cosa, però, siete sicuri: avete voglia di cambiare alcune situazioni in meglio. Cresce molto forte il desiderio di vivere con maggiore trasporto la vostra relazione d’amore.

Non lesinate mai sull'impegno per conquistare i vostri obiettivi nel lavoro. Tenendo a bada la vostra impulsività potreste ottenere i risultati desiderati entro poco tempo.

Toro – Non dovete mai aver paura di mostrare a tutti la vostra vera personalità, anche quella fragile. Per l’amore è un periodo non troppo scorrevole, ma con l’astuzia e tanta fantasia riuscite a tenete testa alla persona amata in ogni discussione. Non permettete all'insicurezza di frenare la vostra ascesa. La vostra professionalità e le vostre competenze sono sicure, quindi cercate di avere pienamente fiducia in voi stessi.

Gemelli – L'insoddisfazione è la causa principale di questo periodo di alti e bassi. Per fortuna, godete l’appoggio di alcune stelle, che porteranno in primo piano la vostra sensualità e vi aiuteranno ad affrontare con tenacia e grinta eventuali problemi.

Nel lavoro più vi impegnate più raccoglierete buoni frutti. Se c’è qualche problemino di salute, non trascuratelo.

Cancro – Il cuore dei single è momentaneamente in letargo, forse aspetta stimoli giusti o un segnale divino. In alcune coppie manca quel pizzico di pepe, quell'intensità travolgente, magari la gelosia ha messo sottosopra la stabilità affettiva.

Inoltre, questo periodo insegna che l’amore non è solo passione sfrenata, ma anche complicità e voglia di esplorare il mondo insieme. Se state cercando una nuova occupazione, questo è un periodo eccellente, aggiungete al curriculum qualche esperienza in più e accogliete eventuali novità e proposte.

Previsioni di sabato 13 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Giornata tranquilla, che vi consente di mettere a punto i desideri di coppia, di individuare quali progetti intraprendere insieme. Approfittatene perché nei prossimi giorni qualcosa potrebbe disturbare la vostra vita di coppia. Potrebbe trattarsi di qualche banale equivoco, che si disintegra con un confronto chiarificatore. Evitate battute sarcastiche che potrebbero peggiorare la situazione. Se dovete firmare contratti, leggete bene ogni clausola e state in guardia da ogni equivoco.

Vergine – Questo è un periodo di assestamento, di scoperte, di nuove conoscenze, di amicizie che profumano d'amore. Se l'amore non decolla subito, cercate di capire che cosa non ha funzionato nei vecchi amori.

Fate tesoro di questi momenti, le stelle vi anticipano che luglio sarà un mese abbastanza intenso. Nel lavoro, aspettatevi cambiamenti, forse nella logistica o nell'introduzione di una nuova strumentazione informatica.

Bilancia – Le stelle vi rendono nervosi, insoddisfatti, avete voglia di sensazioni mai provate prima. Se siete impegnati o single, non sottovalutate la voce del vostro cuore. Più ascoltate il vostro istinto meglio vivrete questo periodo contraddittorio, ma pieno di cambiamenti positivi. Periodo di novità per la carriera e gli affari.

Scorpione – Fate attenzione ai fuochi di paglia, alle scelte dettate dall'emozione del momento. Potreste anche incontrare la persona giusta per voi, ma è importante andarci cauti e capire se è una storia che vale.

L'oroscopo sconsiglia appuntamenti spericolati, fate attenzione a come vi muovete e siate prudenti. In campo lavorativo e professionale potreste avere la possibilità di aumentare le entrate, ma dovete impegnarvi al massimo ed evitare le prese di posizioni troppo nette, specie con soci e collaboratori fidati.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se in questo periodo non avete idee chiare su cosa fare per il futuro, sia amoroso che lavorativo, cercate di avere pazienza, presto uscirete dal tunnel dell’incertezza. Dopo aver eliminato le incertezze e dato una risposta per ogni vostro dubbio, mettetevi subito in pista e cercate di raggiungere i vostri obiettivi. Avete bisogno di trovare il vostro equilibrio.

Massima attenzione con i soldi, evitate di non spendere più del dovuto.

Capricorno – Si annunciano grandi novità per la vostra vita affettiva. Non lasciate passare questo periodo così positivo senza agire! Transiti così favorevoli non capitano tutti i giorni e dovete approfittarne. Questo è un ottimo periodo anche per discutere civilmente con il partner di quei problemi che di solito portano malumore nella vostra relazione. Se state cercando lavoro, potreste dover affrontare alcuni imprevisti.

Acquario – Se volete ricevere più attenzioni dal partner, non lasciate che l'insoddisfazione prenda il sopravvento, ma fate capire chiaramente alla persona amata ciò che vi manca. Siate diretti, solo così eviterete dubbi, tensioni.

Se l’insicurezza vi spinge ad assecondare la volontà del partner e a trascurarvi, fate bene a voltare pagina. Nella vostra vita desiderate tranquillità, persone meno fastidiose e più soldi. Tutto questo arriverà a tempo debito, nel frattempo mantenete la pazienza.

Pesci – Che cosa non dovete fare in questo periodo: evitare lamentele, non pensare di restare sempre single, trascurare il vostro modo di essere per compiacere al partner. Per essere felici non dovete trascurare la vostra persona, non dovete avere paura di essere giudicati dagli altri, sfoderate gli artigli e mettetevi in mostra. Ricordate che non dovete essere super belli per fare colpo. Qualche novità nel lavoro potrebbe farvi tornare la fiducia.