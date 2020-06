L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno andrà ad approfondire i transiti planetari favorevoli per l'amore e la fortuna. Luna entrerà dapprima in Ariete, poi in Toro e infine in Gemelli, elargendo così un'affermazione tenace delle proprie percezioni, potenziando l'emotività e la simpatia di tutti i simboli zodiacali. Splendida l'entrata di Sole in Cancro nelle previsioni astrali fortunate.

Sole in Cancro nell'oroscopo della settimana di giugno

Ariete: benvenuta Luna nel segno a inizio settimana che farà vivere l'amore in modo energico e impulsivo. Attenzione però voi single a non lasciarvi prendere da "colpi di testa" eccessivi e sconsiderati, mentre voi in coppia tenderete a dominare il partner per affermare la vostra volontà a tutti i costi.

Domenica Sole dal Cancro impigrirà un po' gli affetti.

Toro: le emozioni acquisteranno intensità grazie a Luna nel segno nelle giornate di mercoledì e giovedì. Le emozioni si amplificheranno e in sinergia con Urano nel segno, il desiderio di evolvere non conoscerà limiti. Via libera quindi a veri e propri tumulti emotivi, che risulteranno utili per scaricare la tensione accumulata di recente e smuovere le situazioni amorose in maniera imprevedibile. Sole riscalderà i cuori dal Cancro, rafforzando gli affetti in modo più premuroso.

Gemelli: l'influsso benefico di Luna in Ariete lunedì e martedì sprigionerà un'intuizione emozionante e sensibile. Scavando in profondità dell'animo altrui, riuscirete a scoprire anche la più piccola sfumatura di coloro che vi sono cari.

Automaticamente diventerete quasi degli strumenti al servizio delle emozioni, pronti ad amare e a ricevere amore in maniera intensa. Attenzione solo ad alcuni nervosismi sprigionati da Marte in quadratura.

Cancro: l'inizio settimana potrebbe essere alquanto teso a causa di Luna in dissonanza con Mercurio, che potrebbe sprigionare malintesi in coppia e comportamenti inadatti per voi single.

In compenso però Sole entrerà nel segno domenica e accentuerà gli affetti, dando campo libero a sensazioni profonde ed entusiasmanti.

Leone: la posizione di Luna in Ariete lunedì risulterà favorevole per vivere l'amore in maniera più passionale e istintiva. Sole si avvicinerà a voi domenica poiché in Cancro e potenzierà gli affetti, contrastando al meglio un'opposizione saturniana capace di introdurre difficoltà nella sfera affettiva.

Vergine: sarà un periodo di prove per voi e sarete chiamati a confrontarvi con un lato inconscio compulsivo e molto irrazionale. In amore potrebbero sorgere delle tensioni che saranno superate solo applicando maggiore realismo nelle situazioni. Forse potreste illudervi nei confronti della persona amata e voi single confondere il sogno con la realtà. Per fortuna Sole romperà la quadratura domenica e vivrete la sfera amorosa con maggiore equilibrio e vitalità.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a inizio settimana Luna agirà in opposizione e potreste essere incostanti negli affetti. Voi single sarete desiderosi di concretizzare l'amore cercando di ottenere "tutto e subito" e voi in coppia tenderete un po' a fuggire dalle vostre responsabilità.

Luna sarà benefica nel weekend e regalerà allegria e simpatia.

Scorpione: un alone di mistero vi circonderà e sarete molto magnetici in amore, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì. Luna in Toro, quindi in opposizione mercoledì e giovedì, produrrà mutevolezza e irragionevolezza. Ma potrete mitigare il tutto con la presenza intelligente e vitale di Sole e Mercurio in Cancro.

Sagittario: dovrete cercare di contrastare eccessivi nervosismi prodotti da Marte in Pesci e anche a voi single, sarà richiesto di incanalare nel verso giusto un'energia dinamica sprigionata da Luna in Ariete a inizio settimana. Solo così riuscirete a contrastare Venere e Luna in opposizione nel fine settimana, che potrebbero provocare noie in amore.

Capricorno: le emozioni risulteranno vere e Plutone sarà introspettivo nel segno, facendole analizzare in modo molto intenso. Avverranno dei cambiamenti costruttivi in voi che lambiranno tutte le sfere vitali. Dovrete aprirvi però all'ascolto di queste pulsioni inconsce e applicarle con maggiore slancio, cercando di arginare eccessivi dubbi in amore.

Acquario: una Luna dall'Ariete molto ambiziosa a inizio settimana, sprigionerà un modo di fare più dinamico ed energico. Sarete più briosi e leggeri anche nel weekend e Luna insieme a Venere in Gemelli, risulterà complice dell'amore garantendo belle sensazioni a due.

Pesci: Nettuno presente nel segno sprigionerà sensazioni sognanti e romantiche, anche se risentirete dell'influsso marziano che provocherà un po' di nervosismo.

La sensibilità non mancherà di certo e sarete più intuitivi e profondi. Mercurio dal Cancro prometterà novità entusiasmanti per l'amore, attenzione solo a un weekend un po' lunatico e nervoso per i sentimenti.