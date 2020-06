Un nuovo fine settimana sta per prendere il via. Vediamo quali cambiamenti porterà in amore e nel lavoro, con l'influenza di stelle e pianeti ai dodici segni zodiacali. Leggiamo l'Oroscopo del 13 giugno 2020.

Astri e oroscopo del 13 giugno 2020: la giornata

Ariete: in amore qualcuno dovrà definire le questioni di carattere legale. Tra questa giornata e quella di domani sarete comunque favoriti nei rapporti. Nel lavoro arrivano soluzioni importanti.

Toro: per i sentimenti negli ultimi mesi c'è stato qualche momento di disagio. Attenzione ad evitare qualsiasi tipo di situazione instabile. Nel lavoro dovete fare le cose con calma perché il rischio di discutere c'è.

Gemelli: a livello amoroso non è una giornata positiva per le relazioni, sarebbe il caso di mantenere la calma ed evitare le provocazioni inutili. Nel lavoro potreste organizzare un bel progetto In vista dell'estate.

Cancro: in amore è il momento giusto per parlare di cose importanti. Attenzione alle polemiche, anche se nel complesso questo sabato sarà migliore della domenica. A livello lavorativo qualcuno potrebbe ripartire da zero e scegliere qualcosa di diverso.

Leone: per i sentimenti periodo positivo, cercate di rimandare la giornata di domani gli incontri più delicati. Nel lavoro uscite da una situazione un po' pesante per colpa di Saturno opposto, per questo motivo ci vuole maggiore attenzione.

Vergine: per i sentimenti Luna ancora in opposizione che porta delle problematiche da superare. Nel lavoro una risposta può arrivare, siete più forti.

Previsioni e oroscopo del 13 giugno 2020: la giornata

Bilancia: a livello amoroso dovete essere più cauti, anche perché da domenica arriveranno momenti più pesanti.

Nel lavoro potrebbe cambiare un accordo, ma è da aprile che soffrite di una situazione difficile.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale è importante in questi giorni cercare di risolvere un problema visto che la Luna sarà favorevole. Nel lavoro è possibile ricevere un incarico speciale.

Sagittario: in amore giornata conflittuale, per questo motivo converrebbe rimandare a domani tutto. Chi è so da tempo in questo periodo potrebbe fare dei nuovi incontri. Nel lavoro ci saranno nuove opportunità da sfruttare, ma non in questo periodo.

Stelle e oroscopo del 13 giugno 2020: previsioni

Capricorno: in amore giornata di recupero che porterà maggiore tranquillità. Ci sarà però un lieve calo nel pomeriggio. Nel lavoro non mancheranno momenti di agitazione, ma non date retta a qualcuno che è contro di voi.

Acquario: per i sentimenti giornata che partirà bene e si concluderà al meglio domenica. A livello lavorativo potrebbe arrivare una bella conferma e possibili nuove aperture.

Pesci: in amore mattinata sottotono a causa della Luna dissonante.

I grandi problemi non potranno risolversi ora, ma soltanto nelle prossime settimane. Nel lavoro meglio evitare di prendere di petto alcune questioni, rimandate decisioni importanti.