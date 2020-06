L'oroscopo dell'11 giugno è pronto a raccontare quali novità regalano le stelle per questa giornata di metà settimana. Per i nativi dei Gemelli si prospetta una giornata scorrevole, mentre le persone della Vergine non brilleranno di felicità.

Nel dettaglio approfondiamo l'astrologia applicata alla giornata di giovedì e le previsioni astrali su amore e lavoro per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa giornata permette di fare ordine nel vostro cuore, che sicuramente è stato sopraffatto da emozioni forti nelle scorse settimane. Approfittatene di questa buona giornata per capire le vostre reali esigenze, ad esempio cosa buttare di vecchio e cosa salvare nella vostra vita.

Guardare in faccia la realtà significa anche sapere che cosa fare per raggiungere i propri desideri. Periodo discreto per il denaro e abbastanza positivo per la professione.

Toro – C'è un tempo per lasciarsi travolgere dalla passione e uno per abbandonarsi alla quiete. Questo è un periodo pacato anche per l'amore, dovete concentrarvi molto sulle conquiste e sui vostri progetti per il vostro futuro. Inoltre, dovete prendere coscienza dei problemi e risolverli in breve tempo possibile. In campo lavorativo non abbiate fretta, ponderate bene ogni passo che volete compiere e valutate bene anche le conseguenze, che potrebbero incidere sul vostro successo.

Gemelli – Buona parte di questo periodo scorre in maniera piacevole, avete modo di divertivi, frequentare persone nuove, coltivare le amicizie degne della vostra fiducia.

Il vostro motto potrebbe essere: ‘Se capita, bene. Se non capita, me ne farò una ragione’. Dopo un lungo periodo di chiusura forzata, è giunto il momento di passare all'attacco. I transiti potrebbero aiutarvi a realizzare quello a cui aspirate.

Cancro – Periodo favorevole. Molti potrebbero sentire il bisogno di tornare sui propri passi, magari rivedere una scelta presa in maniera frettolosa o analizzare una situazione che ha preso una piega diversa da quella sperata.

Qualunque sia la vostra situazione, potete finalmente affrontarla con lucidità e serenità. Buone prospettive per chi cerca lavoro o per chi vorrebbe incrementare le entrate.

Previsioni di giovedì 11 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo potreste avere qualche ghiotta occasione per coltivare nuove amicizie, frequentare gruppi diversi, soprattutto quelli di lavoro.

Il vostro modo di comunicare vi aiuta a fare conoscenze diverse, anche in circostanze particolari. Insomma, se siete chiacchieroni, attaccherete bottone con chiunque. Avete anche la possibilità di incontrare la persona giusta. In campo lavorativo mostrate le vostre capacità e il vostro valore.

Vergine – Non è un periodo che brilla in felicità, probabilmente vi sentite spesso insoddisfatti e vorreste avere di più o vivere emozioni fuori dal comune, soprattutto se vivete da troppi anni con il partner. Routine e abitudini sono la tomba dell’amore. Questi momenti incerti presto svaniranno e la vostra relazione raggiungerà una certa stabilità, sempre se il vostro amore è sincero. Nel lavoro siete un pochino svogliati, distratti, forse è solo un momento di stanchezza, un periodo un po' così.

In ogni caso, presto recupererete con gli interessi.

Bilancia – In questo periodo i vostri sensi sono un po' in letargo: preferite sognare, immaginare, sospirare. Potrebbero essere favorite le storie a distanza, quelle impossibili o segrete. Nel fine settimana ci sono grandi capovolgimenti. Aumentano le occasioni di fare incontri interessanti, una nuova storia potrebbe sbocciare, potreste ritrovare un vecchio amico. In campo lavorativo non mancano novità e occasioni da cogliere subito al volo. Non perdete questo treno, che potrebbe portare maggiore guadagno.

Scorpione – State lontani dai pettegolezzi, non credete a quello che vi viene detto e non raccontate nulla dei vostri fatti personali. Questi sono i consigli dell’oroscopo validi per affrontare a testa alta la bufera che potrebbe ostacolare la vostra relazione o la nascita di un nuovo amore.

Armatevi di pazienza, presto avrete la vostra rivincita. Il campo lavorativo richiede massima prudenza.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo non è un periodo lineare ma qualche vantaggio potreste averlo. La vostra abilità nel comunicare con gli altri vi permette di esprimere con chiarezza le vostre esigenze. Se vi manca qualcosa, cercate di scoprirlo e non abbiate paura di accettare anche i lati più oscuri della vostra personalità. In campo professionale avete una marcia in più, approfittatene per mettere a tacere anche chi vi ostacola.

Capricorno – Se ci sono tensioni in sospeso con il partner, sforzatevi di trovare una soluzione buona per tenere in piedi la vostra storia d’amore.

Potete riaccendere la passione e magari organizzare un fine settimana solo per voi due. Insomma, create un clima ideale e romantico, facendo particolare attenzione agli equivoci e alla gelosia. Periodo valido stabilizzare la vostra attuale posizione lavorativa. Non manca qualche disguido nella comunicazione o un ritardo nelle consegne.

Acquario – Ottimo periodo per lasciarvi andare tra le braccia di Cupido. Avete passione, sensualità, fascino e una maggiore sicurezza in voi stessi. Se sognate una storia stabile, allora affidatevi alle stelle, che hanno in serbo per voi qualcosa di speciale. Se siete a caccia di flirt, sarete presto accontentati. Probabili novità anche in campo lavorativo, forse ci sarà un salto di qualità.

Pesci – L’amore lo vorreste tranquillo e sereno, ma probabilmente lo avete trovato tempestoso o sfuggente. Se siete single dovete fare attenzione non a non perdere subito la testa per una persona che si dimostra subito fredda, insicura, sfuggente, ambigua. Fase complicata nel lavoro, diventerà più scorrevole nella seconda parte del mese corrente. Tornerete in pista più agguerriti che mai.