Giro di boa della terza settimana del mese di giugno. Mentre ci avviciniamo a grandi passi verso un nuovo weekend, leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 18 giugno per tutti i segni zodiacali.

Astri e oroscopo del 18 giugno: previsioni

Ariete: in amore le storie che vanno avanti da tempo ultimamente hanno avuto problemi; questa situazione astrologica vi porterà ad un nuovo inizio. Nel lavoro accettate le nuove responsabilità e guardate al futuro con più fiducia.

Toro: per i sentimenti, giornata che nasce con la Luna nel segno. Entro poco tempo potreste essere attratti da qualche nuova persona. Nel lavoro dovete riorganizzate la vostra vita professionale; dovreste stare attenti però a possibili contratti da siglare.

Gemelli: a livello amoroso ci sarà un po' di stanchezza, ma con la Luna il segno domani le cose miglioreranno. Nel lavoro è possibile che arrivi qualcosa di buono in questi giorni.

Cancro: in amore Luna favorevole. Attenzione perché qualcuno cercherà di mettervi in difficoltà. A livello lavorativo non sottovalutate un incontro che potrebbe essere importante.

Leone: in amore giornata che comporterà problemi al mattino; ultimamente non mancano le complicazioni. Nel lavoro il periodo porta nuove sfide e con una persona dello Scorpione o del Toro potreste fare progetti importanti.

Vergine: per i sentimenti non si esclude, in queste ore, che possa finalmente arrivare una situazione di maggiore chiarezza.

Nel lavoro qualcosa è cambiato; anche da una chiusura però potrebbe nascere qualcosa di nuovo.

Previsioni e oroscopo del 18 giugno: da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata positiva in amore, con nuove emozioni da vivere. Nel lavoro tutte le nuove opportunità nate nel corso degli ultimi giorni possono essere importanti.

Scorpione: per i sentimenti giornata che vede la Luna in opposizione, quindi meglio evitare le parole di troppo. Il momento è però interessante per chi vuole fare nuovi progetti. A livello lavorativo molti potranno avere delle buone risposte.

Sagittario: a livello sentimentale giornata che aiuta a recuperare e porterà maggiori situazioni di vantaggio.

Chi ha chiuso da poco una storia non vuole iniziare qualcos'altro. Nel lavoro i nuovi progetti sono importanti, ma entro domenica occorrerà fare una scelta.

Capricorno: in amore giornata intrigante che porterà un risveglio di una storia. Se una persona non vi dà retta meglio non insistere troppo. Nel lavoro non date tutto per scontato e se possibile cercate di mettere a posto alcune questioni.

Acquario: per i sentimenti giornata positiva per capire cosa desiderate veramente. Luna e Venere sono favorevoli. A livello lavorativo alcuni sentono necessità di modificare un contratto, ma al momento è difficile programmare qualcos'altro.

Pesci: in amore giornata interessante che vi permetterà di recuperare energia.

Nel lavoro ci sarà una chiamata, qualcosa si muove in vista della fine del mese.