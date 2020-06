Una nuova giornata è in arrivo per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà la situazione astrologica di giovedì 25 giugno 2020 con l 'Oroscopo riguardante amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Predizioni astrali dall'Ariete alla Vergine per il 25 giugno

Ariete: in campo sentimentale in questa giornata potrete fare dei passi avanti importanti. In campo professionale non mancheranno delle opportunità da non sottovalutare.

Toro: a livello sentimentale sarà importante riuscire a lasciarsi andare a nuove emozioni. Per quel che riguarda il lavoro, ci sono dei conti in sospeso da risolvere.

Attenzione agli scontri in particolare nel pomeriggio.

Gemelli: per i nati sotto questo segno, la giornata di giovedì 25 giugno sarà particolarmente positiva per quel che riguarda il campo sentimentale, non manca infatti grande volontà ed energia. Nel lavoro potrebbero esserci dei conflitti, siate dunque prudenti.

Cancro; in amore siete in cerca di un nuovo equilibrio di coppia; se alcune cose non funzionano potreste pensare di andare oltre. In campo professionale alcuni rapporti potrebbero evolversi.

Leone: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata sarà da non sottovalutare a livello lavorativo. Cercate di non distrarvi, riuscirete poi a recuperare energia in serata. In amore sarà possibile trovare dei compromessi.

Vergine: a livello amoroso cercate di evitare le tensioni; qualcosa non vi soddisfa a livello emozionale. Nel lavoro è possibile che giungano delle opportunità che finora vi erano sfuggite.

Astrologia dei segni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci per la giornata del 25 giugno

Bilancia: nel lavoro cercate di risolvere delle problematiche che possono riguardare soprattutto il lato economico.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Con Mercurio dissonante non è facile far fronte ad alcune questioni. In amore è possibile che un'amicizia diventi qualcosa in più.

Scorpione: a livello sentimentale possono nascere delle belle occasioni. Nel lavoro, con Giove favorevole, è possibile far evolvere alcuni rapporti.

Sagittario: in questa giornata di giovedì 25 giugno, potrebbero esserci particolari polemiche in campo sentimentale.

Qualcuno potrebbe dover scegliere nell'ambito di un rapporto che ormai è in crisi da tempo. Nel lavoro sono possibili dei cambiamenti, ma anche dei trasferimenti. Sentite l'esigenza di trovare una situazione più tranquilla.

Capricorno: in campo professionale, non mancheranno alcune opportunità, ma dovrete avere pazienza, questo periodo non è molto favorevole per voi. A livello amoroso sentite la necessità di fare chiarezza. Complessivamente siete un po' sottotono.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale, la giornata di giovedì 25 sarà caratterizzata da stanchezza, evitate di fare troppi sforzi. In amore, è possibile fare nuovi incontri.

Pesci: la giornata vedrà i nati sotto questo segno decisamente meno agitati rispetto ai giorni precedenti.

A livello amoroso, se ci sono dei chiarimenti da affrontare fatelo senza rimandare.