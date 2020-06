Secondo l'Oroscopo il mese di luglio della Vergine si aprirà un po' sottotono. A causa dell'eccessivo stress, questo segno si sentirà piuttosto demotivato. Sia in campo professionale che sentimentale le cose procederanno a rilento e questo non farà altro che stressare ancora di più i nati del segno che, nonostante avranno tanta voglia di fare e di mettersi in gioco, in questo periodo non riusciranno a raggiungere i traguardi ambiti. Questa situazione verrà determinata da un ammasso planetario che scaricherà il suo potente influsso sui Vergine, facendoli sentire stanchi e frustrati. Ma questo sarà solo un periodo di transizione e già dalla metà di luglio le cose miglioreranno.

Astri e oroscopo del lavoro di luglio della Vergine

Il mese di luglio si aprirà all'insegna di varie novità in campo professionale. Voi amici della Vergine siete sempre concentrati e pronti a buttarvi a capofitto nel lavoro. In questo periodo in particolare avrete tante questioni da risolvere in campo professionale e dovrete lavorare molto per avere i risultati sperati. Avrete dalla vostra Saturno, Giove e Plutone in Capricorno più l'influsso di Urano in Toro che daranno una grande spinta nel settore lavorativo. A luglio comincerete a seminare per poi raccogliere nei prossimi mesi grandissimi frutti in campo lavorativo. Voi alla ricerca di un lavoro, dovrà dovrete fare molti colloqui poiché anche nei mesi prossimi qualcosa sicuramente si smuoverà all'orizzonte.

Sarà a luglio che butterete le basi per un futuro radioso.

Chi avrà in cantiere dei progetti lavorativi da portare a termine, dovrà gettare le basi ora per costruire in un prossimo futuro qualcosa di veramente interessante e raccogliere poi degli ottimi guadagni. Le influenze di tutti questi pianeti, soprattutto Giove in moto retrogrado, vi faranno sentire stanchi e stressati, quindi dovrete riposare e ritagliarvi dei momenti per voi stessi.

Staccare la spina spesso è indispensabile per rendere di più. Marte in Ariete e dal 23 luglio fino al 31 l'influenza del Sole in Leone, caricheranno di un'energia spontanea che vi aiuterà a riprendere le forze e la grinta giusta. Voi della Vergine vi sentirete più motivati e queste influenze positive vi spingeranno a ripartire più forti di prima.

Questa situazione non ristagnerà per molto, poiché nei prossimi mesi Giove cambierà il suo moto e i risultati ambiti verranno alla luce e vivrete un periodo molto fortunato.

Opportunità amorose nelle previsioni astrali della Vergine

Il mese di luglio trascorrerà in maniera complicata per quanto riguarda il settore sentimentale di voi nati della Vergine. Il transito di Marte in Ariete, Nettuno e Venere in Gemelli saranno per voi influenze benevole, ma nello stesso tempo non riusciranno a garantirvi quel fascino e quella spinta irresistibile per fare nuovi incontri oppure per voi in coppia, quella serenità amorosa a cui tanto ambite. Dovrete aspettare il 5 agosto, quando Venere andrà in sestile e Marte e Mercurio si sposteranno in Cancro e la vostra situazione sentimentale si sbloccherà.

Voi Vergine in coppia dovrete fare molta attenzione a non scaricare questa insoddisfazione e questo stress sul vostro partner, perché altrimenti rischierete di produrre delle crepe nel vostro rapporto. Incomprensioni e litigi potrebbero compromettere un rapporto a cui voi tenete tanto, dovrete solo aspettare con calma e pazienza che tutto si aggiusterà.

Invece voi che siete alla ricerca dell'anima gemella, in questo periodo dovrete coltivare quelle amicizie che per voi risulteranno interessanti poiché nei prossimi mesi potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.