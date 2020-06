L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 25 giugno propone tante novità intriganti e fa cogliere al volo delle opportunità entusiasmanti per le relazioni a due. La Luna in Leone rende tutti i segni zodiacali di fuoco molto passionali e protagonisti della scena amorosa, d'altronde mano stare al centro dell'attenzione e attirare su di sé le premure del partner.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: diventate i protagonisti del palcoscenico amoroso, grazie alla Luna che punta un riflettore sulla vostra voglia di essere amati.

Nuove opportunità si fanno largo nella relazione a due e sono da prendere al volo per uscire dal tunnel e avviare nuovi inizi fortunati.

Toro: Marte e Nettuno dal domicilio astrale dei Pesci favorisce lo charme e siete molto sensuali in coppia. Per alcuni di voi potrebbe essere il momento giusto per avviare alcune riappacificazioni, arginando un po' alcune tensioni impartite da una Luna in dissonanza.

Gemelli: la Luna è in posizione favorevole e insieme a Venere nel segno, regala tanto romanticismo. Lasciatevi prendere da queste sensazioni appaganti e non sprecate le occasioni giuste, quelle che fanno battere il cuore dall'emozione. Marte può produrre qualche malinteso, ma se fate chiarezza tutto va per il meglio.

Cancro: alcune situazioni infastidiscono e provocano noia, ma insieme al partner riuscite a superare il tutto. Ricordate che l'unione fa la forza e la costanza viene premiata con successo. Marte può produrre fretta e rendervi troppo precipitosi nelle scelte da fare, quindi procedete passo passo e tutto va per il meglio.

Leone: la soluzione a un cruccio che vi assilla è proprio lì sotto il vostro naso e la Luna nel segno garantisce l'intuizione giusta per agire e portare le situazioni a vostro favore. Saturno in opposizione provoca noie, ma avete le energie giuste per superare il tutto in maniera brillante.

Vergine: tenete conto che non è un periodo favorevole per l'amore poiché Venere è in dissonanza e Marte e Nettuno in opposizione.

Inutile quindi blaterare se qualcosa non va nel verso giusto. Portate pazienza e approfondite con intensità maggiore i sentimenti che provate. Verranno tempi migliori.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna e Venere fanno approfondire belle sensazioni in coppia, anche se c'è qualcosa che vi frena. Che ne dite di aprire il cuore e lasciare fluire le emozioni più nascoste? Solo così riuscite a capire cosa non va, apportando i giusti cambiamenti.

Scorpione: attenzione a non essere troppo gelosi in coppia e mettetevi di più in discussione, vincendo un modo di fare troppo puerile impartito da una Luna in opposizione che mette i "bastoni tra le ruote". Bando alle polemiche quindi che spesso risultano infondate.

Sagittario: in coppia cercate di aprirvi di più a un dialogo costruttivo per l'amore. Forse ciò di cui avete bisogno è anche un consiglio valido per sbloccare una situazione che crea attrito. I momenti di tensione non mancano con Venere opposta che rende la relazione a due alquanto tesa, ma valutate anche l'idea di avviare alcuni cambiamenti costruttivi.

Capricorno: è il momento di avviare evoluzioni radicali, contenendo un atteggiamento un po' troppo ribelle e aprendovi a nuovi orizzonti mentali che sono il frutto di un modo di fare più riflessivo. Inutile lasciarvi prendere da sensazioni selvagge, basta lasciare il passato alle spalle e analizzare il presente con maggiore obiettività e realismo.

Acquario: alcuni dubbi vanno chiariti subito, altrimenti pesano come un macigno sulla relazione a due. Inutile chiudervi a riccio nei confronti delle avversità, basta solo che arginiate malintesi e incomprensioni aprendovi a un dialogo chiarificatore che spesso risulta costruttivo per la coppia.

Pesci: Marte e Nettuno risultano in congiunzione e acuiscono una sensibilità magnetica e profonda, tutta da investire nella coppia per progredire. Possono sorgere degli ostacoli nella comunicazione, che risente di attriti e vi fa chiudere in un silenzio che non risulta benefico per la relazione a due.