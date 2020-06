Il fine settimana entra nel vivo, approfondiamo quindi come andrà sul piano astrologico in particolare la giornata di sabato 27 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali dall'Ariete fino ai Pesci.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata di sabato 27 giugno, in campo professionale siete pronti a ottenere dei buoni risultati. A livello amoroso è un periodo di transizione, ma potreste anche innamorarvi.

Toro: con Saturno dissonante non sarà semplice portare avanti alcune discussioni. A livello sentimentale cercate di rilassarvi, potrete così vivere qualcosa di intrigante.

Gemelli: nel lavoro, in questa giornata, con la Luna favorevole vi sentirete meglio.

Anche in campo sentimentale la situazione migliora. Riuscirete a trovare maggiore serenità.

Cancro: in amore dovrete affrontare adesso delle questioni che altrimenti - in un secondo momento - potrebbero diventare più difficili da gestire. Nel lavoro è possibile che ci siano dei nuovi sbocchi.

Leone: in campo emozionale, in questa giornata, vi sentite particolarmente forti. Se ci sono delle questioni da mettere in chiaro, questo è il momento giusto per farlo. Nel lavoro molti sono i pensieri, cercate di chiarirvi le idee.

Vergine: a livello lavorativo la situazione sarà da sfruttare. Non mancherà energia in questa giornata. Nell'amore una persona che vi interessa potrebbe mostrarvi i propri sentimenti.

Astrologia dei segni zodiacali per la giornata del 27 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello emozionale, i nati sotto il segno della Bilancia, non riescono a comprendere come gestire alcune situazioni non facili con il partner. Nel lavoro i nativi sono in cerca di tranquillità, intanto alcune consegne potrebbero essere in ritardo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Scorpione: concentratevi sugli impegni in questa giornata, continua la fase di recupero. A livello lavorativo chi di recente ha ricevuto un incarico, potrebbe sentirsi particolarmente provato. In amore dei progetti tardano a decollare.

Sagittario: in questa giornata di sabato 27 giugno, dovete concedervi maggior tempo di recupero.

Nel lavoro diverse sono le nuove idee che potete portare avanti. Per quel che riguarda il lato sentimentale sentite dentro una strana agitazione.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, la giornata di sabato sarà caratterizzata da miglioramenti a livello professionale. Rimane comunque necessaria la prudenza nell'azione. In amore intanto potrebbero esserci delle tensioni.

Acquario: in amore questa giornata potrebbe essere particolarmente frenetica. Nel lavoro l'opposizione di Mercurio chiede maggiore pazienza nell'affrontare alcune questioni.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale, questa giornata sarà caratterizzata da agitazione, vi sentite infatti sottotono. Nel lavoro prestate attenzione a ciò che accade in questi giorni, potreste riuscire a uscire dall'insoddisfazione.

In amore evitate le polemiche.