Nuova giornata per i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute di domenica 7 giugno 2020.

Ariete: in amore Luna dissonante, ecco perché bisognerà essere più cauti per quanto riguarda le parole. Nel lavoro alcune questioni si risolveranno presto e sarà possibile recuperare.

Toro: per i sentimenti, se la vostra storia vive una crisi questo è un giorno particolare che riuscirà a calmare le acque. Nel lavoro arrivano miglioramenti dalla prossima settimana.

Gemelli: a livello amoroso cercate di parlare con la persona giusta, questa è una giornata positiva, visto che la luna non è più opposta.

Nel lavoro momento interessante per confrontarsi con gli altri, cercate di evitare qualsiasi progetto di poco spessore.

Cancro: in amore evitate di alimentare le polemiche. A livello lavorativo non affrontate alcune questioni in modo sbagliato, state andando incontro a discussioni di troppo. Luna e Mercurio in opposizione portano alcune difficoltà.

Leone: per i sentimenti, Luna positiva che vi permette di vivere tutto con maggiore tranquillità. Nel lavoro periodo che può regalare emozioni e novità. Concentratevi sulle cose importanti.

Vergine: a livello amoroso, Venere in aspetto dissonante porta maggiore tensione. Nel lavoro, state analizzando nuove prospettive per il futuro. In questa giornata valutate le richieste in vista della prossima settimana.

Astrologia del giorno per tutti i segni

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, giornata migliore per l'amore e per parlare in coppia. Nel lavoro evitate le polemiche, ogni discussione dovrà essere affrontata con calma.

Scorpione: per i sentimenti, gli incontri speciali non mancano, la luna è favorevole ed aiuta.

Alcune tensioni sono superate. A livello lavorativo alcune difficoltà sono alle spalle ed è possibile rimettersi in gioco.

Sagittario: a livello amoroso una storia può tornare protagonista purché alcune persone non siano troppo lontane. Le coppie che hanno superato una prova ora sono più tranquille.

Nel lavoro non è facile trovare una giusta soluzione, ma le occasioni da sfruttare non mancano.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, la Luna nel segno aiuta i sentimenti. Attenzione solo ad alcune polemiche del passato che potranno tornare. Nel lavoro dopo la crisi degli scorsi mesi ora si può recuperare.

Acquario: se in campo sentimentale sentite la necessità di confrontarvi con qualcuno, questa giornata vi aiuta. A livello lavorativo siete più convincenti, attenzione al denaro.

Pesci: in amore, Luna favorevole che porta maggiore tranquillità. A livello professionale, godetevi questa giornata che vi allontana dai problemi.