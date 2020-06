Le sensazioni voleranno nell'Oroscopo dell'amore di coppia dall'8 al 14 giugno che fa salire in superficie le emozioni più profonde e coinvolgenti. Luna presente in Capricorno, Acquario, Pesci e Ariete rinforzerà i sentimenti e sprigionerà sensazioni mai provate prima. Saturno in Acquario e Venere in Gemelli completeranno il tutto nelle previsioni astrali seguenti.

Emozioni intense nell'oroscopo dell'amore di giugno

Ariete: Plutone, Giove e Luna saranno in dissonanza a inizio settimana, quindi attenzione a non lasciarvi prendere da una gelosia che risentirà di un'eccessiva possessività nei confronti del partner.

Sarà un momento di incorporazione dei sentimenti e potreste essere troppo riflessivi e introversi nei confronti dell'amore. Luna domenica renderà il tutto più entusiasmante e dirompente.

Toro: Mercurio sarà dalla vostra parte per risanare alcune tensioni di coppia. Così sceglierete le parole giuste, quelle che andranno dritto al cuore. Se a metà settimana sarete troppo distaccati nei confronti degli sentimenti, nel weekend non dovrete temere nulla poiché l'amore prenderà il volo.

Gemelli: dovrete puntare sulle giornate di mercoledì e giovedì benefiche per l'amore. Luna infatti entrerà in Acquario e renderà le emozioni molto frizzanti e voi più eccentrici nei confronti dell'amore. Attenzione a un fine settimana un po' confuso per i sentimenti a causa di Luna in dissonanza che insieme a Nettuno, potrebbe rendervi suggestionabili e sprigionare dubbi infondati.

Cancro: voi amici del Cancro dovrete spazzare via una malinconia che risulterà pesante per i sentimenti a inizio settimana, ma gli astri faranno ritornare il sereno già da mercoledì in poi. Sarete così più magnetici e pronti ad amare il partner con affettuosità e slancio.

Leone: a metà settimana gli astri quasi sfideranno a superare un modo di amare troppo "cerebrale" poiché tenderete a tenere sotto controllo i sentimenti.

Dovrete cercare di aprirvi a vivere l'amore con maggiore affettuosità e a dimostrarlo sia con i fatti che con le parole. Il partner apprezzerà e voi ne riceverete appagamento.

Vergine: in amore lunedì e martedì tenderete a esprimere i sentimenti con maggiore chiarezza. Luna e Plutone dal Capricorno faranno sì che andrete scavando in profondità nel vostro animo, a caccia di emozioni molto intense tutte da condividere in due.

Questa introspezione risulterà benefica per fronteggiare una quadratura venusiana un po' pesante per i sentimenti soprattutto domenica.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione ai fraintendimenti con Mercurio in quadratura che potrebbe creare malintesi in coppia. Forse affronterete il tutto con agitazione, ma gli astri consiglieranno sempre di rimuginare meno sui fatti e aprirvi a un dialogo chiaro con il partner. Sarete molto simpatici ed empatici invece a metà settimana, con Luna favorevole dall'Acquario.

Scorpione: un'eccessiva angoscia potrebbe farvi chiudere in voi stessi a metà settimana e potreste tendere a tenere a freno le emozioni, rinchiudendovi in voi stessi.

Ma gli astri consiglieranno di non tenere fuori il partner dalla vostra vita, piuttosto dovrete approfondire il tutto con un dialogo costruttivo e chiarificatore. Nel weekend sarete invece più seducenti e romantici.

Sagittario: attenzione a non essere impazienti in amore poiché se vi armerete di pazienza, andrà tutto per il meglio e riuscirete a superare alcune tensioni impartite da Venere e Sole in opposizione. La fantasia potrebbe prendere il volo in maniera eccessiva, quindi attenzione a non confondere il sogno con la realtà. Dovrete riflettere ed essere più realistici.

Capricorno: Luna benefica nel segno a inizio settimana, diffonderà sensazioni più rigorose e responsabili. Ma in congiunzione con gli astri presenti nel segno, le emozioni voleranno e faranno anche perdere il senso della prospettiva.Giove in particolare risulterà fortunato per nutrire l'anima, regalando sensazioni molto piacevoli in due.

Dovrete puntare tutto su un weekend che se coltivato nel modo giusto, regalerà sensazioni romantiche e sognanti.

Acquario: sarete più concreti e sicuri mercoledì e giovedì poiché Luna entrerà nel segno e garantirà una mente analitica e molto razionale. La dolcezza non mancherà di certo, ma tenderete a scendere in profondità scavando nei sentimenti solo dopo aver approfondito tutto con l'intelligenza. La vicinanza di Marte dai Pesci acuirà di più il fascino.

Pesci: alcune tensioni di coppia saranno superate solo attingendo a maggiore forza d'animo. Luna sarà comunque dalla vostra parte e acuirà la sensibilità, sprigionando sensazioni sognanti soprattutto nel weekend. Mercurio dal Cancro favorirà un dialogo costruttivo per l'amore e Marte renderà la relazione a due molto sensuale.