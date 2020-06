Anche questo mese è pronto a calare il sipario, con l'oroscopo del 30 giugno che sarà carico di novità positive e negative. Se siete curiosi di sapere come si conclude il sesto mese dell'anno corrente, analizzate l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni astrali dedicate a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: dall'Ariete al Cancro

Ariete – Giornata caotica. C'è confusione nei rapporti e soprattutto nella comunicazione, routine poco scorrevole, imprevisti che portano scompiglio. Insomma, sarà meglio munirsi di pazienza e mettere tutto in ordine con calma. Ripetete due volte le cose, anche di più se è necessario.

Toro – Giornata che complica la comunicazione dei rapporti, quindi fate attenzione a non rovinare tutto ciò che avete ottenuto fino a ora. Nel vostro cielo astrale ci sono alcuni transiti che portano solo fastidio. Ecco perché l'Oroscopo consiglia di volare basso e di tenere gli occhi ben aperti.

Gemelli – Cautelatevi dalle cotte travolgenti, un po' di diffidenza è necessaria perché vi permette di valutare con molta calma chi avete di fronte. Prendetevi tutto il tempo che volete per essere sicuri al cento per cento. Non permettete a nessuno di decidere per voi o di intromettersi, dispensando consigli inopportuni.

Cancro – Bellissima giornata. Questo significa che vivrete momenti speciali, emozioni profonde, intimità alle stelle.

Anche il dialogo e la complicità che avete con il vostro partner d’amore vanno alla grande. Insomma, si prospetta un martedì davvero incoraggiante, non vi resta che godervelo tutto.

Previsioni di martedì 30 giugno: da Leone allo Scorpione

Leone – Periodo positivo per finanze e carriera, ma non aspettatevi tutto e subito.

È molto probabile che giugno si conclude con alcune notizie positive. Non lesinate sull'impegno, quello che fate adesso vi servirà per costruire una carriera solida. Puntate tutto su voi e sulla vostra professionalità: farete centro.

Vergine – Occhi ai vostri modi. In questa giornata potreste lasciarvi andare facilmente ad atteggiamenti più o meno aggressivi, con il rischio di infilarvi in situazioni spinose.

Usate l'astuzia, la vostra arma infallibile di difesa. Nessuno come voi sa capire bene le persone e trovare il modo di gestire le situazioni con furbizia e intelligenza.

Bilancia – Una grave situazione domestica potrebbe lasciarvi estremamente vulnerabili in questa giornata di martedì. Forse uno dei vostri parenti anziani si ammalerà e chiederà il vostro sostegno. È anche possibile che vi troverete nel bel mezzo di una discussione familiare. In ogni caso, desidererete di appoggiarvi al vostro partner romantico per il supporto. Se siete single, ora come ora non vi interessa l'amore, perché siete più interessati a raggiungere una vostra sicurezza personale.

Scorpione – In questo periodo, tranne indicazioni contrarie, non dovrebbero esserci novità di rilievo per la professione o per il denaro.

A proposito di quest’ultimo, però, sarete molto interessati a trovare modi e strategie per aumentare le vostre entrate. Potreste fare delle richieste di aumento o dare una sbirciatina alle offerte di lavoro o eventuali lavoretti extra, magari basati sulle vostre passioni.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se nel recente passato voi e il vostro partner d’amore non avete passato un bel periodo a causa di disaccordi, ora è il momento giusto per risolverli in maniera definitiva. Qualche lieve insoddisfazione potrebbe riguardare la famiglia d’origine o l’abitazione, ma si trattano di tensioni passeggere che risolverete in maniera impeccabile.

Capricorno – Questo non è affatto una giornata favorevole.

Molte delle vostre iniziative sembrano bloccate, come legate al palo. Non perdetevi d’animo e sfruttate questo martedì per riflettere e migliorare tutto ciò che potete perfezionare. Magari il destino ha voluto offrirvi l’occasione di evitare un nuovo problema spinoso, costringendovi a sistemare meglio certe faccende. Mai dire mai, magari il destino vi stupirà.

Acquario – Un po' di malumore, probabilmente dovuto a questioni familiari ed economiche, se convivete. Oppure un periodo grigio in cui sentite il bisogno di provare emozioni mai provate prima e di capire se la persona che avete accanto a voi sia quella giusta. Le prime risposte potrebbero arrivare in serata.

Pesci – L'amore è a portata di mano.

Dovete solo volerlo, cercarlo, permettergli di avvicinarsi al vostro cuore. Secondo l'oroscopo parlare con persone che condividono i vostri stessi valori sarà un’esperienza edificante. La gentilezza e la compassione di coloro che incontrate potrebbero aprire la strada ad amicizie adorabili. Potete anche formare una collaborazione creativa con qualcuno che è interessato alle vostre stesse attività artistiche. Facendo affidamento sui reciproci punti di forza, potete produrre insieme un bel lavoro. Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno.