L'oroscopo del 29 giugno è pronto a dare la sua valutazione sul probabile andamento di questa giornata d'inizio settimana. Per le persone della Vergine questa settimana inizia in maniera snervante, invece, per i nativi del Capricorno parte in maniera strana. In primo piano, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni degli astri dedicate ai 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa giornata d’inizio settimana il vostro cuore potrebbe fare i capricci. Forse perché pensa al passato, forse vorrebbe qualcosa di diverso per il futuro, o forse perché non siete del tutto contenti della vostra attuale situazione.

Le stelle vi invitano a capire meglio i vostri sentimenti. Le risposte sono in fondo al cuore.

Toro – Il punto forte di questa giornata è la comunicazione. Avete una straordinaria capacità di aprirvi e di dialogare in maniera sincera con il vostro partner d’amore. Non sottovalutate il potere della chiarezza, perché solo così potete cancellare con un colpo di spugna le incertezze che non vi fanno sentire soddisfatti della vostra relazione.

Gemelli – In questo inizio settimana si potrebbe parlare di cotte fulminanti. Se una persona fa breccia nel vostro cuore voi partite subito in quarta, senza nemmeno soffermarvi a capire se si tratta di un’attrazione passeggera o qualcosa di serio. Ci vuole massima cautela nei nuovi incontri, cercate di non confondere le lucciole con le lanterne.

Cancro – Dopo lunghe giornate estenuanti, finalmente sapete qual è la strada giusta per migliorare la vostra routine, il vostro lavoro e perfino il vostro guadagno. Insomma, arrivano i risultati tanto attesi. Se aspirate ad arrivare in cima, dovete fare del vostro meglio, essere molto costanti e tenaci.

Previsioni di lunedì 29 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Inizio di settimana non da incorniciare: tensioni, nervosismi, imprevisti. Cercate di non perdere la pazienza troppo facilmente. Nei prossimi giorni il vostro umore e i vostri rapporti riprenderanno quota. Pian piano le tensioni cederanno il passo all'attrazione, e più che litigare avete voglia di abbracciare il partner romantico con ardore e trasporto.

Vergine – Anche se questa è una giornata snervante, sapete benissimo che cosa volete fare nel futuro immediato e sapete anche di potercela fare. Potreste ricevere una proposta interessante. Questo è un periodo di ripresa anche per il campo economico.

Bilancia – In questa giornata potete contare su energia, grinta e capacità decisionale. Occhio alle scadenze, ai ritardi, alle distrazioni, agli equivoci. Più fate attenzione a questi argomenti, più fastidi eviterete. Per tale motivo, ci vuole tantissima pazienza e un po’ di sana ironia, che spesso non vi manca.

Scorpione – Periodo davvero favorevole per l’amore. Romanticismo, passione, sensazioni profonde, tutto coopererà per farvi sentire come da molto tempo non vi sentivate più.

Lasciatevi andare e seguite i vostri istinti. Questo è il consiglio di Cupido, che spera venga accolto.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Potrebbe non essere una giornata semplicissima. Occhi aperti nelle contrattazioni e non perdete mai di vista i vostri interessi personali. Questo lunedì è una giornata in cui sarete meno concentrati del solito. Fate attenzione a non scontrarvi con i superiori, questo potrebbe essere il periodo più insidioso per lavoro e denaro. Se dovete chiarire, meglio agire subito. In questo inizio settimana avete maggiori appoggi astrali.

Capricorno – Giornata strana. Forse perché state riflettendo oppure siete alle prese con insoddisfazioni emotive.

Sia come sia, non prendete decisioni dettate dalla fretta. La vostra grinta tornerà decisamente sull'attenti già dai prossimi giorni e vi permetterà di agire e riprendervi i vostri spazi. Non sottovalutate, però, le insoddisfazioni. Trovate l’origine, da cosa dipendono.

Acquario – Il lavoro, i soldi, i figli, le intromissioni esterne potrebbero essere motivi delle probabili discussioni che vi attendono in questo inizio settimana. Presto riuscirete a risolvere ogni tipo di problema. Dunque, non preoccupatevi delle discussioni e dei litigi, presto romanticismo e passioni vi porteranno sull'oasi della felicità e della soddisfazione.

Pesci – Non mescolate gli amici con le finanze, perché è un’idea pessima.

È possibile che qualcuno nella vostra cerchia sociale chieda un prestito o vi spinge a fare un investimento. Sebbene voi vogliate aiutare questa persona, dovete occuparvi delle vostre responsabilità finanziarie. Preparatevi a rispondere con un rifiuto educato ma deciso. Se vi fanno una colpa, non cadete nella loro trappola. Cercare di comprare l’affetto di qualcuno è sempre una proposta persa. Lavorate duro per i vostri soldi e non è vostra responsabilità salvare questa persona semplicemente perché vi ha chiesto dei soldi. L'oroscopo consiglia di mantenere la vostra amicizia amorevole.