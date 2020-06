Mercoledì 1° luglio 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna sostare in Vergine, mentre il Sole assieme a Mercurio transiteranno nel segno del Cancro. Venere e il Nodo Lunare permarranno nell'orbita dei Gemelli, così come Giove insieme a Plutone che rimarranno stabili in Capricorno. In ultimo, Urano continuerà la sosta in Toro come Marte che proseguirà lo stazionamento in Ariete. Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Leone, meno entusiasmante per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: dinamici. Mercoledì in cui i nativi si dimostreranno oltremodo dinamici spaziando tra mille incombenze, perlopiù professionali, senza che la fatica intacchi più di tanto il loro bottino energetico.

Amore in secondo piano.

2° posto Leone: amore top. Le faccende di cuore odierne in casa Leone potranno, con ogni probabilità, contare sul benevolo supporto di Venere e Marte che, formando uno sfavillante sestile, li metteranno nelle condizioni di donare e ricevere affetto con estrema naturalezza.

3° posto Capricorno: lavoro a gonfie vele. Da una parte ci sarà il partner che potrebbe sottolineare qualche loro manchevolezza, ma dall'altra parte, fortunatamente, i nativi godranno del doppio trigono che la Luna formerà con Marte e Nettuno in nona casa, stimolando il loro stacanovismo.

I mezzani

4° posto Toro: incontri. Le nuove conoscenze che presumibilmente i nativi faranno quest'oggi si riveleranno molto utili per il loro percorso professionale del prossimo futuro.

Sarà, quindi, necessario mettere in risalto le proprie doti, in modo da non passare inosservati.

5° posto Ariete: schietti. Sebbene le persone con cui si rapporteranno potrebbero non essere totalmente d'accordo, i nati del segno metteranno in campo, c'è da scommetterci, una schiettezza senza eguali.

Tale sincerità smodata, però, sarà ben apprezzata dai capi aziendali.

6° posto Scorpione: hobby. Dal parterre planetario spiccherà la retrogradazione mercuriale che, con tutta probabilità, farà optare i nativi per distogliere i pensieri dalle problematiche odierne dedicandosi ad un hobby rigenerante.

7° posto Bilancia: shopping. Urano e Giove potrebbero osservare con severità le probabili sessioni di shopping che i nati Bilancia si concederanno questo mercoledì, intimandogli di non gettarsi in spese voluttuarie.

8° posto Sagittario: relax. 24 ore in cui i nati del segno decideranno probabilmente di mettere in secondo piano sia l'amore che il lavoro a fronte di una giornata all'insegna del relax più assoluto. Chi tra loro, però, dovrà per forze di causa maggiore adempiere ad alcune incombenze potrebbe farlo controvoglia.

9° posto Gemelli: umore flop. Qualcosa probabilmente non quadrerà nel nido domestico di casa Gemelli e, per rimettere in sesto la situazione e quietare gli animi, sarà bene ingoiare qualche rospo attendendo giornate meno nervose.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: lavoro flop. La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno quest'oggi, soprattutto per le prime due decadi che avvertiranno già gli influssi del cambio planetario di Saturno, che avverrà giorno due, quando lascerà la loro orbita per tornare momentaneamente in Capricorno.

11° posto Cancro: destabilizzato. Tra Mercurio retrogrado nel loro domicilio e Marte, che ha abbandonato il loro Elemento per spostarsi in Ariete qualche giorno fa, i nati del segno avvertiranno, con ogni probabilità, un senso di destabilizzazione che riverseranno soprattutto nel settore lavorativo, con grande stupore dei colleghi.

12° posto Pesci: a rilento. Meglio prendersi un giorno di ferie quest'oggi per i nativi, piuttosto che andare al lavoro e produrre talmente poco da far innervosire anche i capi aziendali più pazienti.

Amore in stand-by.