Lunedì 29 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Bilancia, mentre il Sole assieme a Mercurio transiteranno nell'orbita del Cancro. Giove e Plutone permarranno in Capricorno, così come Urano che proseguirà il moto nel segno del Toro. Infine, Venere ed il Nodo Lunare continueranno la sosta in Gemelli come Marte che rimarrà stabile sui gradi dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Leone, meno entusiasmante per Gemelli e Bilancia.

Sul podio

1° posto Leone: finanze in rialzo. Gli influssi benevoli di Marte, malgrado quest'oggi saranno leggermente offuscati dall'opposizione lunare, potrebbero iniziare a farsi sentire in casa Leone, andando ad intaccare favorevolmente, tra gli altri, il settore finanziario donando qualche entusiasmante risultato.

2° posto Sagittario: stacanovista. La settimana aprirà, con tutta probabilità, i battenti coi nativi che spingeranno il piede sull'acceleratore nell'ambiente professionale, e ciò li farà avanzare più celermente verso le mete prefisse.

3° posto Capricorno: incontri. Le nuove conoscenze che i nati del segno avranno buone chance di fare quest'oggi risulteranno interessanti per il futuro prossimo del loro percorso professionale, a patto che non li lascino sopraffare dalla prima impressione, come la Luna in doppia quadratura con Giove e Plutone in nona casa vorrebbe.

I mezzani

4° posto Acquario: schietti. Lunedì in cui i nati Acquario metteranno presumibilmente in campo una schiettezza senza eguali, a causa dello scontro che nascerà tra la Luna nel loro Elemento e Mercurio in retrogradazione dal Cancro, ma ciò, fortunatamente, non li metterà nei pasticci perché Marte conciliante salverà capra e cavoli in qualsiasi dialogo intraprenderanno.

5° posto Toro: famiglia d'origine. Urano in sfavillante sestile al duetto Sole-Mercurio agirà dalla quarta casa, la dimora che simboleggia il nucleo familiare e l'importanza dello stesso per il proprio percorso esistenziale, facendo presumibilmente soffermare i nativi proprio su queste tematiche.

6° posto Scorpione: a muso duro.

24 ore dove i nati del segno potrebbero trovarsi, volente o nolente, immischiati in qualche discussione dai toni accesi con una persona cara che, grazie alla voglia di far valere le proprie ragioni a riguardo, avranno ottime chance di spuntarla.

7° posto Ariete: stanchi ma soddisfatti. Quando il Luminare femminile, oltre all'opposizione al segno, forma anche una tripla quadratura al terzetto Saturno-Giove-Plutone la giornata potrebbe non lasciar presagire nulla di entusiasmante.

Invece, malgrado un'inevitabile fiacchezza arriveranno a sera stanchi ma soddisfatti di aver lavorato alacremente.

8° posto Vergine: stufi. L'ambiente professionale rappresenterà, c'è da scommetterci, il tallone d'Achille dei nativi quest'oggi perché ogni mansione risulterà ai loro occhi oltremodo ripetitiva, facendo meditare qualcuno per virare verso nuovi lidi lavorativi.

9° posto Pesci: umore flop. Il tono umorale nativo potrebbe non essere dei migliori e le persone con cui avranno a che fare non metterci molto a notarlo e, sopratutto, ad evidenziare come il loro broncio sia controproducente.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: spossati. Il bottino energetico dei nativi sarà presumibilmente ridotto al lumicino, tanto che molti tra loro decideranno di staccare la spina dalla quotidianità per dedicarsi al relax più assoluto.

11° posto Gemelli: fuori giri. La partenza della settimana nativa potrebbe non essere sotto i migliori auspici, specialmente al lavoro, dove i risultati tarderanno ad arrivare e l'entusiasmo, come spiacevole conseguenza, verrà meno.

12° posto Cancro: bizzosi. Basterà un nonnulla per far emergere la rabbia nativa in questa giornata, soprattutto nel focolare domestico dove il clima si farà probabilmente rovente d'un tratto e non sarà per merito della passionalità.