Nell'oroscopo della giornata di domenica 28 giugno, una buona configurazione astrale per il segno del Cancro permetterà ai nativi di mettere a segno interessanti successi sul posto di lavoro, mentre Scorpione in questo periodo avrà bisogno di una maggiore dose di amore e di stabilità, soprattutto nella propria relazione di coppia. Leone potrà aspettarsi finalmente un esito positivo per quanto riguarda alcune faccende, mentre Saturno si preparerà a salutare i nativi Acquario, regalando un'ultima volta ottimi risultati sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di domenica 28 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 28 giugno 2020 segno per segno

Ariete: ogni tanto anche voi provate sentimenti confusi nei confronti delle persone che amate e, secondo l'oroscopo, quando siete così, non riuscite proprio ad andare d'accordo, soprattutto voi single. Se invece avete una relazione fissa provate a spiegare per bene le vostre intenzioni al partner e forse capirà. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno nuovi incarichi da gestire, e dovrete essere in perfetta forma per riuscire a portarli al meritato successo. Voto - 7-

Toro: configurazione astrale che prevede il pianeta Giove in trigono dal segno del Capricorno che, assieme alla Luna in Vergine, confeziona una giornata più che discreta.

In amore apprezzerete maggiormente l'amore di coppia tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single il buonumore vi renderà più attraenti, sappiatelo! Per quanto riguarda il fronte lavorativo a volte funziona lavorare da soli in quanto rende meglio, ma in questa giornata potreste fare un’eccezione.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Voto - 8

Gemelli: oroscopo di domenica all'insegna del relax e del buonumore. In amore tenderete ad assumere un atteggiamento rilassato, che potrebbe essere d'aiuto per assecondare eventuali richieste del partner. Per quanto riguarda i cuori solitari si apriranno nuove opportunità di amicizia. Sul settore professionale, lavorare vi porta delle soddisfazioni, soprattutto se la professione che state svolgendo vi piace molto.

Non abbandonate dunque la vostra voglia di fare e le vostre passioni. Voto - 8

Cancro: avere il Sole e Mercurio in congiunzione al vostro cielo vi regala un oroscopo soddisfacente. Sul fronte lavorativo agirete con decisione grazie anche alla Luna in sestile dal segno della Vergine. In amore se siete single essere più confidenti con le persone a cui volete più bene potrebbe creare un rapporto più intimo. Se invece avete una relazione fissa dovrete cercare di coinvolgere maggiormente la vostra anima gemella. Voto - 8+

Leone: secondo l'oroscopo della giornata di domenica, potreste finalmente ricevere un esito positivo, nel lavoro o nella vostra vita privata. La vostra relazione di coppia potrebbe evolversi, aprendosi a scenari completamente inediti.

Voi single potreste ricevere interessanti consigli da parte di un amico per trovare l'amore. Nel settore professionale un po’ di pigrizia potrebbe rallentarvi, tanto che alcune vostre mansioni potrebbero subire dei ritardi. Voto - 7+

Vergine: avrete ancora a disposizione per questa giornata la Luna in congiunzione che vi permetterà di esprimere in maniera veramente convincente i vostri sentimenti nei confronti del partner. Datevi da fare dunque e fate splendere d'amore la vostra relazione. Se siete single pensate a godervi quest'inizio d'estate senza necessariamente imporvi degli obiettivi. In ambito lavorativo il desiderio di dialogare con i colleghi, di collaborare e raggiungere nuovi obiettivi si farà sentire parecchio.

Ciò nonostante dovrete prima trovare qualcuno di cui fidarvi ciecamente. Voto - 8-

Bilancia: la settimana si concluderà abbastanza bene, anche se il periodo sembra pian piano in calo. Nel lavoro arriveranno ancora risultati sufficienti, ma occorrerà presto correre ai ripari e cercare di cambiare la vostra strategia se volete continuare a mantenere la vostra striscia positiva. Sul fronte amoroso Venere stabile in trigono dal segno dei Gemelli promette ancora splendidi momenti in compagnia della vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella terza decade. Se siete single e siete ne mezzo di una disputa con un amico, ammettete le vostre responsabilità quando e dove necessario. Voto - 7-

Scorpione: secondo l'oroscopo della giornata di domenica, sul fronte sentimentale potreste sentire la necessità di avere una maggiore dose di amore e di stabilità, soprattutto all'interno della vostra relazione di coppia.

Volendo non ne avrete effettivamente bisogno, ciò nonostante qualora il partner sia più accondiscendente, sarebbe anche meglio. Se siete single la sincerità sarà un'arma fondamentale per fare colpo, sappiatelo. Sul fronte lavorativo con Mercurio in trigono dal segno del Cancro potreste riuscire a concludere buoni affari durante la giornata, senza investire grandi somme di denaro. Voto - 7+

Sagittario: sarà una giornata di domenica un po’ complessa da vivere secondo l'oroscopo, considerato che avrete alcuni pianeti che vi ruotano contro, come Venere. In ambito sentimentale dunque non siate scontrosi e cercate di esprimere un parere il più in linea possibile con quello del partner. Se siete single cercate di rendervi maggiormente conto delle opportunità che avete.

Sul fronte lavorativo il periodo sarà piuttosto stabile, con guadagni in generale soddisfacenti. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di domenica positivo per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale. Avrete ancora il pianeta Giove dalla vostra parte, che consentirà ancora una volta di ottenere discreti risultati con le vostre mansioni. Sappiate inoltre che dalla prossima settimana potrete contare su Saturno in arrivo al vostro cielo. In amore voi single potreste essere contraddetti da qualcuno, ciò nonostante voi cercate di difendervi. Se avete una relazione fissa avrete modo di dimostrare al partner quanto apprezziate ciò lei fa per voi. Voto - 7,5

Acquario: il pianeta Saturno vi consentirà un'ultima volta di ottenere risultati ottimali sul posto di lavoro secondo l'oroscopo, per poi lasciare il vostro cielo.

Attenzione, ciò non significa che di colpo non sarete più in grado di ottenere buoni risultati. Potrete presto contare sulla buona posizione di Marte. In amore poi ci sarà ancora Venere in trigono dal segno dei Gemelli che promette un ottimo affiatamento di coppia. I cuori solitari potrebbero stare al gioco e accettare che siano loro ad essere corteggiati. Voto - 8+

Pesci: oroscopo di domenica che vi renderà un buon partner per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarete in grado di rendere felice la vostra anima gemella facendo qualcosa che adora veramente tanto, anche per amplificare l'affiatamento tra voi. Se siete single è normale provare emozioni continuamente diverse nei confronti della persona che vi piace.

Dovrete solo farvi coraggio e sbloccare la situazione. Nel lavoro la vostra costanza sta dando i suoi frutti e voi sarete particolarmente soddisfatti dei risultati che state ottenendo. Voto - 8,5