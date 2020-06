Nell'oroscopo della giornata di lunedì 8 giugno, la Luna nel segno zodiacale del Capricorno renderà più semplice la vita sentimentale dei nativi del segno, ma anche ai nativi Toro, che potranno vivere intense emozioni mettendo in mostra il loro fascino fisico o intellettuale. Un po’ di serietà aiuterà i nativi Bilancia a esprimere in maniera più profonda il proprio rapporto con il partner, mentre Sagittario potrebbe recuperare punti per quanto riguarda la sfera sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 8 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 8 giugno 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di lunedì non molto piacevole per voi nativi del segno, probabilmente a causa della Luna in quadratura a Capricorno e Mercurio in quadratura dal segno del Cancro.

Sul fronte lavorativo la vostra situazione sarà un pochino instabile, ragion per cui dovrete fare attenzione alle vostre spese. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non apprezzerete molto i cambiamenti per il momento. Evitate dunque eventuali cambi di arredo, colori eccetera. Se siete single continuate a credere fortemente nel rapporto con una persona, anche se per il momento le cose non sembrano andare così. Voto - 6,5

Toro: configurazione astrale ottima per voi nativi del segno, con la Luna in trigono dal segno del Capricorno che porterà un po’ di fortuna nella vostra vita quotidiana. In amore tutto sembra scorrere in maniera ottimale e potreste anche assumervi qualche piccola responsabilità in più.

I cuori solitari cercheranno di far diventare più intenso e profondo il rapporto con una nuova conoscenza. Per quanto riguarda il lavoro tutto si muove molto bene, grazie a Mercurio in sestile. Portate a termine compiti difficili e vi darete da fare per ottenere solamente il meglio. Voto - 8,5

Gemelli: splendida giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì con il Sole e Venere ancora positivi nel vostro cielo.

Sul fronte amoroso se siete single ci saranno nuove opportunità di fare amicizie e allargare la vostra cerchia. Se invece avete una relazione fissa la fiducia nei confronti del partner sarà fondamentale per un rapporto sano e duraturo e in questa giornata questa caratteristica non mancherà per nessun motivo al mondo.

Nel lavoro invece dovrete fare attenzione a Marte in quadratura. Potreste infatti tenere le distanze dai vostri colleghi ma sappiate che prima di accusare loro ingiustamente, domandatevi se siete voi responsabili di alcuni litigi. Voto - 7+

Cancro: oroscopo di lunedì all'insegna delle novità per voi nativi del segno. Ci sarà una grande voglia di fare dei cambiamenti in casa, e ciò che vorrete fare sarà vivere un'atmosfera completamente differente dal solito. Il rapporto con il partner sarà piuttosto buono, e potreste decidere di fare questi cambiamenti insieme. Se siete single se trovate ostacoli in un rapporto, dovrete decidere se superarli oppure lasciar perdere e cercare un'altra via. Per quanto riguarda il lavoro se avete commesso degli errori, accettate la critica e fate qualcosa per rimediare.

Voto - 7+

Leone: avete lavorato duro in queste ultime giornate, ma a quanto pare i vostri colleghi non vedono ancora quanto di buono avete fatto. Cercate dunque di fare qualcosa in più, oppure dimostratelo in maniera ancora più efficace. Sul fronte sentimentale invece la situazione sarà ottima, grazie a Venere in sestile. La vostra allegria nei confronti del partner sarà contagiosa e non vi farà pensare ai problemi della vostra vita quotidiana, aumentando l'affiatamento di coppia. Se siete single essere sensibili potrebbe essere la strategia vincente solo se la vostra potenziale anima gemella apprezzerà questo approccio. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo di lunedì così così per voi nativi del segno, ma piuttosto meglio delle giornate precedenti.

L'influenza della Luna in trigono dal segno del Capricorno andrà leggermente a migliorare la vostra relazione sentimentale in questa giornata, dove riuscirete a costruire un discorso con il partner senza necessariamente far degenerare la discussione. Se siete single aspettate ancora un po’ prima di imbattervi i nuovi rapporti. Per quanto riguarda il lavoro un vostro collega potrebbe dimostrarsi più disponibile nei vostri confronti, aiutandovi se necessario quando lo chiederete. Voto - 7-

Bilancia: oroscopo di lunedì eccellente per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale, con Venere in posizione favorevole. Stare con la vostra anima gemella vi farà sorridere molto, e un po’ di serietà in più con il partner vi permetterà di esprimere in maniera più profonda i vostri sentimenti.

Se siete single e avrete a che fare con persone fastidiose, meglio evitare il conflitto e lasciatele perdere. In ambito lavorativo la vostra energia in questa giornata è abbastanza positiva, per cui dovreste provare a sfruttarla nel migliore dei modi con alcune mansioni più complicate. Voto - 8+

Scorpione: ottimo cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì, con Mercurio e Marte in posizione favorevole nel vostro cielo. I vostri sentimenti saranno positivi e veritieri in questa giornata, e sarà un buon momento per chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni di coppia, nel tentativo di rendere più seria e profonda la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i cuori solitari sarete molto affascinanti già da soli, senza esagerare e ostentare nulla, quindi non spingetevi oltre un certo punto.

Nel lavoro sfruttate le intuizioni e le occasioni che si manifesteranno durante la giornata per avere solo il meglio. Voto - 8,5

Sagittario: l'oroscopo della giornata di lunedì si preannuncia leggermente migliore delle altre giornate. Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia procederà in maniera più seria, con meno litigi e meno incomprensioni, merito del vostro atteggiamento che piano piano andrà a migliorare. Se siete single il rapporto con i vostri amici sarà più importante per il momento. Nel lavoro a volte sapete riconoscere i vostri errori, e in questa giornata vi darete da fare per non ripeterli nuovamente. Voto - 7-

Capricorno: oroscopo di lunedì positivo per voi nativi del segno, con la Luna che si affaccerà nel vostro cielo, pronta ad esaltare ogni momento di questa ottima giornata.

Sul fronte sentimentale sarete chiamati a fare delle scelte di coppia, scelte che se prese con criterio e con lucidità mentale, porteranno a risultati molto buoni. Se siete single mostrate tutta la vostra maturità per fare colpo sulla persona che vi piace. Nel lavoro siete arrivati al successo che avete meritato, anche se c'è ancora qualche cosa che vi sembra incompiuta, dunque, per raggiungere l'apice, impegnatevi ancora di più per non lasciare nulla al caso. Voto - 9

Acquario: con Venere e il Sole in trigono dal segno dei Gemelli, l'oroscopo della giornata di lunedì si annuncia ottimo per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso l'affiatamento di coppia tra voi e il partner sarà perfetto, con brillanti novità che metteranno in risalto il fascino e la maturità che ci sono nel vostro rapporto.

Se siete single rifletterete sul desiderio di sicurezza e stabilità, soprattutto dal punto di vista economico e professionale. Nel lavoro avere confidenza con il vostro impiego vi darà sicurezza, e in questa giornata saprete esattamente come agire. Voto - 8+

Pesci: oroscopo di lunedì più che discreto per voi nativi del segno, grazie a Marte in congiunzione e alla Luna in sestile dal segno del Capricorno. In amore vivrete la vostra relazione in maniera più attiva e concreta, in un rapporto di coppia che vi convince sempre di più, soprattutto se questo è nato da poco. Se siete single accettate pure l'aiuto di un vostro amico. Per quanto riguarda il lavoro la vostra intelligenza e le vostre abilità saranno fondamentali per raggiungere il successo.

Voto - 8