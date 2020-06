Mercoledì 17 giugno troveremo, sul piano astrale, la Luna e Urano stazionare sui gradi del Toro; nel frattempo Giove e Plutone sosteranno in Capricorno.Saturno permarrà nel segno dell'Acquario, così come il Sole, il Nodo Lunare e Venere che proseguiranno il transito in Gemelli. Infine Marte e Nettuno rimarranno stabili nel segno dei Pesci come Mercurio che continuerà il domicilio in Cancro. Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Capricorno, meno entusiasmante per Gemelli e Scorpione.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro top. Le vicende professionali dei nativi questo mercoledì avranno buone chance di avanzare col vento in poppa per i lavoratori autonomi, ma qualche eccesso di pignoleria verso i nuovi clienti potrebbe rallentare le trattative in essere.

2° posto Vergine: shopping. Il settore economico dei nati Vergine sarà, con tutta probabilità, florido tanto che molti tra loro sceglieranno di concedersi una gratificazione materiale attraverso l'acquisto di un oggetto anelato da tempo.

3° posto Toro: incontri. Le nuove conoscenze che i nati del segno faranno probabilmente durante queste 24 ore avranno ottimi spiragli di risultare utili per il percorso lavorativo del prossimo futuro, sopratutto per la terza decade.

I mezzani

4° posto Leone: schietti. Mercoledì in cui in casa Leone la sincerità potrebbe essere la protagonista, anche se più che esternarla preferiranno custodirla tra i loro pensieri. Perplessità amorose probabili nelle prime ore pomeridiane.

5° posto Sagittario: ostinati. Malgrado le vicende professionali appariranno probabilmente ancora poco chiare, i nativi indirizzeranno gran parte delle loro energie proprio in quel settore, provando ugualmente a cavarci un ragno dal buco. Amore in stand-by.

6° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico il clima potrebbe assestarsi su livelli stabili per i nati del segno che, grazie a buone doti comunicative, riusciranno a riportare un pizzico di serenità nei rapporti con prole e partner.

7° posto Cancro: relax. La settimana entra nel vivo e i nativi, fortemente bersagliati dagli avversi transiti dei Luminari, preferiranno probabilmente staccare la spina dalla quotidianità e concedersi ampi spazi di relax, in modo da rigenerarsi e ripartire carichi già dal giorno successivo.

8° posto Acquario: amore flop.

Il lavoro e i progetti a esso collegati potrebbero assorbire gran parte delle energie fisiche e mentali dei nati Acquario e ciò andrà, gioco forza, a gravare sulle attenzioni rivolte al partner, che saranno ridotte al lumicino.

9° posto Pesci: lavoro flop. Imprevisti e contrattempi nel settore professionale saranno probabili questo mercoledì per i nativi che si lasceranno probabilmente trascinare dallo scoramento anziché reagire con vigore per trovare le adeguate soluzioni a riguardo.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: pensierosi. Le certezze, o presunte tali, che i nativi avevano palesato nei mesi scorsi potrebbero essere messe in discussione dai transiti odierni, rendendoli di conseguenza pensierosi e con un umore ballerino.

11° posto Scorpione: nervosi. Giornata che avrà buone chance di rivelarsi controversa in casa Scorpione a causa del nervosismo che metteranno in campo nel settore amoroso dove il partner, esausto, potrebbe far loro una sonora lavata di capo.

12° posto Ariete: fuori giri. Ai nativi sembrerà, c'è da scommetterci, di trovarsi come un criceto che corre nella sua ruota, ovvero lo sforzo sarà tanto ma realmente non si muoveranno di un millimetro. Questa condizione però non dovrà farli scivolare nel pessimismo visto che, tra qualche settimana, il parterre planetario regalerà loro una gran gioia.