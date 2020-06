L'Oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate interessanti per il Cancro, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe avere delle belle intuizioni. Inizia per il Leone una fase di recupero in tutti i campi, la fine del mese consente infatti ai nativi del segno di riscattarsi e trovare delle soluzioni. L'Ariete ricarica invece le energie, il Capricorno riscopre dal canto suo l'amore e il romanticismo.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della settimana, da lunedì 15 giugno a domenica 21 giugno 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno 2020 per tutti i segni

Ariete: la nuova settimana inizia con una forte carica e una grande energia per il segno. È il momento ideale per tornare in pista, soprattutto per quanto riguarda gli affari e l’ambito lavorativo. Con l’avvicinarsi del weekend aumenta il desiderio di stare in compagnia, organizzare delle uscite o delle cene fuori e fare nuovi incontri. Bene l’amore.

Toro: è una settimana di ripartenza per il segno, in ambito lavorativo si possono condurre progetti interessanti, ma anche avanzare delle proposte. Qualcuno potrebbe ricevere degli aumenti sullo stipendio. C'è armonia in amore e anche gli incontri sono favoriti, soprattutto a partire dalla giornata di domenica 21 giugno quando ci sarà il Solstizio d'estate.

Gemelli: l'estate entra nel vivo e i nativi del segno si riaccendono di passione e vitalità. In amore la chimica è molto forte, gli incontri sono favoriti e i colpi di fulmine quasi all'ordine del giorno. Nel lavoro potreste apparire un po distratti e con la testa fra le nuvole, cercate di ritrovare la concentrazione necessaria.

Bene il fisico.

Cancro: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate vantaggiose per quanto riguarda il lavoro. L'ispirazione non manca e si possono concludere progetti interessanti, soprattutto nel caso di coloro i quali svolgono un lavoro creativo, si occupano di pubblicità o fotografia.

E' un buon momento per l'amore e anche per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Leone: è una settimana speciale per il segno, è un momento di recupero per il fisico, le energie non mancano, così come la voglia di fare. In amore si riaccende la passione, la sessualità è in crescita e anche gli incontri sono favoriti. Chi desidera ricominciare dopo una separazione o una storia finita ha davanti a se il momento migliore per ricominciare. Alti e bassi nel lavoro, dove potrebbero nascere degli scontri.

Vergine: è un inizio settimana sottotono per il segno, che potrebbe portarsi dietro delle vecchie tensioni. Il consiglio dell'oroscopo è di evitare i contrasti e la nascita di ulteriori agitazioni, tanto in amore quanto nel lavoro.

Con l'avvicinarsi del weekend arriva un momento di recupero, positivo per trovare dei chiarimenti e provare a ristabilire l'equilibrio.

Bilancia: nonostante la settimana inizi con qualche malessere e fastidio fisico, le prossime giornate sono molto vantaggiose per quanto riguarda la sfera lavorativa. Qualcuno potrebbe infatti stringere delle collaborazioni vantaggiose o concludere una vendita. Le stelle vi sorridono per quanto riguarda l'amore e anche i nuovi incontri sono favoriti, così come le relazioni che nascono in questo periodo.

Scorpione: l'oroscopo della settimana lascia presagire un inizio carico di tensioni per i nativi del segno, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbero incontrare delle problematiche.

Qualcuno potrebbe cercare di ostacolarvi o di mettervi in cattiva luce, cercate di placare le polemiche prima che rovinino il vostro operato. Meglio la sfera sentimentale.

Sagittario: secondo il presagio delle stelle durante la nuova settimana non passerete inosservati. Sia in amore che in ambito lavorativo potrete conquistare le mete desiderate. Il fisico al contrario potrebbe riservare dei momenti sottotono, qualcuno potrebbe accusare dei fastidi, in particolare ai denti.

Capricorno: è un momento di grande romanticismo, ideale per organizzare una cena a lume di candela o un piccolo viaggio per due. Anche gli incontri sono favoriti, le stelle ci fanno sapere che le relazioni che nascono in questo periodo si rivelano importanti per il futuro.

Le giornate di giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2020 sono impegnative, nel lavoro c'è molto di cui occuparsi, ma le soddisfazioni non mancano. Weekend sereno e positivo.

Acquario: la settimana inizia con l'arrivo di buone notizie. Ma durante le giornate successive qualcuno potrebbe accusare dei fastidi fisici, le stelle consigliano di sottoporsi ad un controllo medico. In amore il cielo vi sorride e anche gli incontri sono favoriti. Attenzione alle spese.

Pesci: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate di recupero, soprattutto dal punto di vista fisico. Tuttavia le stelle consigliano di non abusare delle energie ritrovate e di cercare di moderare gli sforzi. Bene la sfera lavorativa, c'è un recupero in ambito finanziario.