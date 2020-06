Mercoledì 3 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Vergine, mentre Giove e Saturno stazioneranno sui gradi del Capricorno. Mercurio assieme al Nodo Lunare proseguirà il transito in Cancro, così come Saturno che permarrà nell'orbita dell'Acquario. In ultimo, Urano rimarrà stabile nel segno del Toro e il Sole insieme a Venere continueranno il transito in Gemelli. Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Toro, meno entusiasmante per Acquario e Pesci.

Sul podio

1° posto Vergine: finanze top. Semaforo acceso sul verde per quanto riguarda le questioni finanziarie, dove i nativi vorranno e presumibilmente potranno concedersi una sessione di shopping assieme alle amiche di sempre, sebbene Urano esigerà un atteggiamento morigerato verso le spese.

2° posto Toro: lavoro top. Le faccende professionali, malgrado necessitino di maggior impegno vista la retrogradazione del terzetto Urano-Giove-Plutone, potrebbero avanzare in maniera celere a patto, però, di mettere in campo maggiore sincerità con capi e colleghi, come chiede la quadratura Sole-Marte.

3° posto Leone: step by step. I nati del segno quest'oggi avvertiranno, con ogni probabilità, la sensazione del funambolo, ovvero una totale mancanza di certezze professionali e relazionali dove anche un soffio di vento (Saturno) li potrebbe far cadere nel vuoto. Il doppio sestile che Urano nell'amico/nemico del Toro formerà con Mercurio e Marte, però, verrà in loro soccorso intimandogli di proseguire un passo per volta e senza alcuna fretta.

I mezzani

4° posto Capricorno: schietti. Il parterre planetario odierno spingerà presumibilmente i nati Capricorno a mettere in campo un'invidiabile schiettezza, che sarà utile per far crollare i castelli di carta nati nell'ultimo periodo nell'ambiente professionale. Per 24 ore, quindi, vestiranno i panni dei detective smascherando i colleghi che tramano alle loro spalle senza alcuna remora.

5° posto Sagittario: umore top. Sia in amore che al lavoro vige, c'è da scommetterci, un clima d'incertezza ma i nati del segno non si perderanno d'animo dimostrando briosità anche nei momenti più impegnativi. Serata di probabili cene in locali esclusivi col partner.

6° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico nativo il clima potrebbe risultare sereno ed a trarne giovamento sarà anche la comunicazione con figli e dolce metà, che diverrà più scorrevole.

7° posto Scorpione: ricordi. Mercoledì nel quale per i nati Scorpione sarà probabilmente semplice immergersi nei ricordi, andando a pescare persone e/o situazioni che, a loro tempo, gli donarono belle emozioni. Il presente, però, ha delle scadenze che andrebbero ultimate prima possibile, soprattutto per la prima decade.

8° posto Ariete: impazienti. Giungere al traguardo è l'obiettivo di ogni individuo, ma tale percorso è sempre costellato da ostacoli da diverse tipologie di imprevisti. I nati Ariete, quest'oggi, farebbero bene a rendersene conto mettendo in campo maggiore pazienza, in modo da non rovinare tutto il lavoro fatto sin qui. Probabili contrasti familiari nelle ore mattutine per la terza decade.

9° posto Cancro: finanze flop. Prima che Saturno torni ad opporsi sarà bene che i nati del segno porgano maggiore attenzione al loro settore finanziario, il quale potrebbe essere falcidiato da molte spese e poche entrate economiche. Bisognerà trovare un'alternativa professionale valida, anche se quest'ultima non risulterà accattivante come ritorno economico in un primo momento.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: diplomatici. Nell'ambiente domestico i nati del segno daranno probabilmente sfoggio della loro diplomazia durante i dialoghi con partner e figli, senza badare al fatto, però, che tale atteggiamento non ha più presa sugli affetti più cari. Meglio, invece, sfoderare più partecipazione nelle faccende casalinghe assieme ad una maggior chiarezza d'intenti che non lasci spazio a giri di parole inutili.

11° posto Gemelli: umore flop. Quel sorriso capovolto stampato sui volti dei nati Gemelli potrebbe far indispettire alcune relazioni amicali, le quali non perderanno tempo nel chiedere numi a riguardo. Il motivo di tale mood uggioso, però, sarà da ricercarsi nell'incertezza amorosa della giornata e anche gli amici tireranno un sospiro di sollievo, capendo di non esserne la causa.

12° posto Acquario: dispettosi. Un torto subito, presunto o reale, verrà presumibilmente restituito al mittente col doppio della sua portata dai nati Acquario, a causa del transito di Saturno nella loro orbita che formerà una congiunzione col duetto Giove-Plutone in prima casa. Tutti e tre questi pianeti saranno in posizione retrograda e mineranno la lucidità, facendo carpire sensazioni errate ed agire nelle maniere meno opportune.

Sarebbe bene, invece, dare prova di grande maturità cospargendosi il capo di cenere non appena i nativi si accorgeranno di averla combinata grossa.