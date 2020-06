Venerdì 5 giugno 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna transitare in Sagittario, mentre il Sole, Venere ed il Nodo Lunare saranno nell'orbita dei Gemelli. Mercurio permarrà nel segno del Cancro, così come Giove assieme a Plutone che rimarranno stabili nel Capricorno. Infine, Urano proseguirà l'orbita in Toro e Saturno continuerà la sosta sui gradi dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete ed Acquario, meno roseo per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Ariete: energici. In attesa dello sbarco marziale nel loro domicilio a fine mese, i nati Ariete potranno intanto godere della Luna Nuova nel loro Elemento che donerà un rinnovato entusiasmo alle loro aspettative, sia amorose che professionali, oltre ad un invidiabile carico energetico.

2° posto Acquario: incontri. La doppia congiunzione che Saturno nella loro orbita formerà con Giove e Plutone di Terra si sommerà al nuovo ciclo lunare che oggi nascerà nel segno affine del Sagittario, rendendo probabili nuovi incontri professionali degni di nota.

3° posto Leone: nuovi spiragli. Tra i segni maggiormente favoriti dalla Luna Nuova di Fuoco ci saranno, con tutta probabilità, i nati Leone che potranno finalmente mettere in atto le intuizioni delle ultime settimane, per le seconde e terze decadi, o individuare nuovi promettenti spiragli lavorativi, come è probabile accada alla prima decade.

I mezzani

4° posto Cancro: mondani. Le ansietà della giornata avranno buone chance di essere relegate in secondo piano dai nativi che, invece, preferiranno dedicarsi al divertimento, magari organizzando una scanzonata serata assieme alle amicizie di vecchia data.

5° posto Scorpione: questioni pratiche. La quadratura che Marte nel loro Elemento formerà col duetto Sole-Venere nella settima casa potrebbe suggerire ai nativi di dedicarsi alle questioni pratiche e burocratiche rinviate nei giorni addietro, in modo da scongiurare eventuali more.

6° posto Sagittario: impazienti.

Solitamente quando la Luna si forma Nuova in un segno, quest'ultimo subisce un cambiamento di prospettiva o un nuovo entusiasmo verso il futuro, ma stavolta per i nativi potrebbe essere diversa la solfa. Difatti saranno ben cinque gli Astri che si opporranno a tali benevoli influssi, Giove e Venere in primis, rendendo i nativi stranamente impazienti verso il raggiungimento delle mete prefissate.

7° posto Capricorno: a rilento. Lo scontro tra i Luminari unito alla retrogradazione di Giove in quinta casa metterà, con tutta probabilità, in risalto ciò che non girerà a dovere sul versante professionale. Inutile, al momento, premere sul pedale dell'acceleratore, mentre risulterà più utile conservare le posizioni gerarchiche acquisite.

8° posto Toro: relax. Quando il parterre planetario è sfacciatamente ostile come quest'oggi, è facile che l'animo pantofolaio nativo emerga in maniera prorompente facendo optare alcuni tra loro per una giornata all'insegna del relax più assoluto.

9° posto Bilancia: amore flop. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto sul versante amoroso e la congiunzione Sole-Venere in Gemelli non aiuterà per appianare i contrasti.

Sarà bene rinviare eventuali chiarimenti, preferendo fare orecchie da mercante in modo da non inasprire ulteriormente il clima in coppia.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: finanze flop. Il settore economico andrà, c'è da scommetterci, posto sotto accurata revisione questo venerdì in casa Pesci, come esigeranno l'opposizione Luna-Sole e la quadratura Venere-Marte. Amore in secondo piano.

11° posto Gemelli: straniti. L'ambiguo comportamento di una figura professionale potrebbe rendere perplessi i nati del segno che, superata l'impasse iniziale, si renderanno conto di aver preso lucciole per lanterne.

12° posto Vergine: pessimisti. Venerdì in cui i nativi accuseranno, con tutta probabilità, un certo pessimismo verso il prossimo futuro, e tale scoramento sarà presumibilmente figlio delle posizioni astrali poco concilianti, Plutone di Terra retrogrado in quinta casa in primis, che non gli faranno vedere le situazioni con la giusta lucidità.