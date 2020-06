L'oroscopo del weekend che va dal 6 al 7 giugno prevede un buon affiatamento in famiglia per i nativi sotto il segno del Cancro, mentre Scorpione sarà sempre più affascinato da una persona in particolare. Per il Leone potrebbero esserci buone notizie in merito al settore professionale, mentre per i Gemelli la vita di coppia scorrerà in maniera piacevole e tranquilla. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 6 al 7 giugno per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo fine settimana 6 e 7 giugno segno per segno

Ariete: il fronte sentimentale andrà avanti abbastanza bene in questo fine settimana, tanto che sarà un piacere per voi corteggiare la vostra anima gemella, facendo volare in alto l'affiatamento di coppia.

Voto - 8,5

Toro: oroscopo del weekend da dedicare verso l'ambito lavorativo, considerato che in questo periodo ci saranno alcune questioni da sbrigare che proprio non possono aspettare. Sul fronte amoroso non preoccupatevi se non avrete molto tempo, perché quel poco di tempo che avrete da dedicare al partner sarà sufficiente. Voto - 7,5

Gemelli: la vostra relazione di coppia scorrerà in maniera più che tranquilla in questo fine settimana. Potrebbe essere il caso di proporre alla vostra dolce metà qualcosa di nuovo che possa amplificare ulteriormente l'amore che c'è tra di voi. Voto - 8+

Cancro: weekend da dedicare maggiormente verso la sfera sentimentale per voi nativi del segno. Ci sarà una bella atmosfera in famiglia, al punto che sarà molto facile per voi riuscire a godervi i piaceri della vostra famiglia.

Voto - 8+

Leone: periodo veramente interessante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, dove alcune buone notizie vi metteranno di buon umore e vi spingeranno a tornare ad impegnarvi come un tempo. Voto - 8

Vergine: in questo fine settimana dare più importanza alle persone che vi stanno intorno, in modo tale da dimostrare di essere delle persone che tengono agli amici.

Ciò nonostante dovrete farlo sempre per non deludere le aspettative. Voto - 7

Bilancia: oroscopo del fine settimana fortunato per quanto riguarda la sfera sentimentale. Apprezzerete molto la compagnia della vostra anima gemella, regalandovi dolci e intensi momenti insieme, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8,5

Scorpione: qualora foste single, in questo fine settimana il vostro interesse per una persona in particolare inizierà ad aumentare sempre di più, iniziando a pianificare la miglior strategia per poter riuscire a fare colpo. Voto - 8

Sagittario: potrebbe arrivare qualche piccola soddisfazione sul posto di lavoro in questo fine settimana. Riuscirete a ricavare qualcosina in più dalle vostre mansioni, senza necessariamente impegnarvi troppo, e per voi sarà un'iniezione di fiducia per riuscire a tornare ad ottenere il massimo. Voto - 8+

Capricorno: può succedere a tutto che possano accadere dei malintesi tra voi e la vostra anima gemella oppure con un amico. Qualora vi sia successo in questo periodo, per risolvere la situazione ciò che potete fare sarà fare ammenda e cercare di riparare la situazione.

Voto - 6,5

Acquario: vi piacerà molto la vita di coppia in questo fine settimana secondo l'oroscopo del fine settimana. Per una volta non sarete costretti a lavorare tanto e finalmente avrete molto più tempo a disposizione da dedicare ai vostri hobby, oppure ai vostri amici e alla vostra anima gemella. Voto - 8

Pesci: relazione di coppia che procederà un po’ a stento secondo l'oroscopo del weekend. Qualche piccola incomprensione potrebbe spingervi a rimanere da soli per un po’, ciò nonostante la cosa migliore da fare sarà chiarire subito eventuali malintesi. Voto - 6,5