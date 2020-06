L'oroscopo di questa settimana vede l'ingresso di Marte nell'Ariete. Il pianeta aumenterà l'energia di tutti e tre i Segni di Fuoco, in particolare farà riprendere fiato al Leone. Venere è tornata in moto diretto: si risolvono alcune incomprensioni e per tutti è tempo di tornare a viaggiare. Ci si può, quindi, iniziare ad organizzare per le prossime vacanze o anche solo per una cena romantica con il partner oppure con gli amici di sempre. Vediamo ora quali sono le previsioni tutto lo zodiaco.

Oroscopo della settimana: il Toro deve fare chiarezza

Ariete - Marte entra nel vostro Segno e non solo: ci rimarrà per molti mesi.

Inizia un periodo di grande dinamismo che vi vedrà tornare in primissimo piano. In questa settimana, però, fate attenzione alle parole che usate: non siate aggressivi, in particolare nelle questioni di lavoro. Non avete sempre ragione.

Toro - Mercurio vi è favorevole, ma è in moto retrogrado. Sono molte le questioni pratiche e lavorative che dovrete risolvere. I primi giorni di luglio saranno quelli più pesanti della settimana, sarete nervosi e intrattabili. La vita sentimentale è sottotono e anche l'eros latita: pensate a voi stessi e a quello che volete davvero in un rapporto di coppia.

Gemelli - La situazione, amorosa e lavorativa, si fa frizzantissima. Marte arriva a darvi un aiuto fondamentale: sarete molto propositivi e sicuramente attivissimi.

Venere è ancora nel vostro Segno: vi dona fascino e talmente tanta simpatia che arriveranno apprezzamenti da amici e non solo. Per molti di voi è tempo di iniziare un flirt.

Previsioni dal 29 giugno al 5 luglio: il Cancro deve muoversi

Cancro - Preparatevi a una settimana e a un'estate particolarmente impegnative.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

In questo momento ci sono alcuni pianeti in posizione negativa e questo vuol dire che saranno tante le sfide che si presenteranno a partire da adesso. Il vostro oroscopo è molto interessante e potrà suggerirvi di fare alcuni cambiamenti: anche se inizialmente questo potrebbe sembrare piuttosto faticoso, alla fine capirete che ne valeva la pena.

Leone - Inizia un periodo sicuramente più brillante per voi, almeno dal punto di vista dell'energia. Riprenderete coraggio e avrete tanta voglia di tornare a mettervi in mostra. Il lato sentimentale procede piuttosto bene, qualcuno dovrà, però, trovare il modo di dialogare di più con il partner. Chi è single, invece, vive un periodo di transizione, in cui potrebbe anche stare molto bene solo con se stesso.

Vergine - I pianeti per voi raccontano un Oroscopo che vi vede sicuramente impegnati, ma troppo freddi nei confronti del prossimo. Venere è ancora in quadratura: vi sentite poco apprezzati e avete ragione. Dovete, però, iniziare a farlo voi per primi: vi siete trascurati in questo periodo, tornate a volervi bene.

Un appuntamento dal parrucchiere sarebbe l'idea migliore per cominciare!

Oroscopo ok per il Sagittario e l'Acquario vola

Bilancia - Marte entra in opposizione al vostro Segno e ci resterà per sei mesi. E' un tempo lungo e il vostro oroscopo non può fare altro che parlarvi dell'inizio di un periodo fondamentale per decidere cosa tenere e cosa lasciare andare. Mercurio vi sta mostrando il lato negativo delle situazioni, dunque vi sta aiutando molto. In campo lavorativo potrebbero esserci novità per chi lavora in società.

Scorpione - L'oroscopo di questa settimana vi vede concentrati sul lavoro e sulle persone che vi sono vicine, ad esempio: potreste dover aiutare parenti prossimi, cugini, ecc. In linea generale, non dovreste essere troppo impegnati e con Marte in Ariete sarebbe tempo di dedicarvi al relax.

In amore tutto tace, anche qui è tempo di riposare un poco.

Sagittario - Marte in Ariete illuminerà le vostre giornate e rende molto positivo il vostro oroscopo di questa settimana. Torna la voglia di vivere, di ridere, di scherzare, di parlare: ha inizio un periodo molto dinamico e molto interessante anche per l'amore. Il fine settimana è ottimo per organizzare una gita, per uscire, per fare un piccolo viaggio con qualcuno di molto speciale.

Capricorno - Per voi l'ingresso di Marte in Ariete potrebbe essere un duro colpo o una bella occasione. Abituati al silenzio e alla solitudine, verrete travolti da un'insolita energia che vi farà venire voglia di cambiare qualche abitudine. Se saprete gestire bene le energie di Marte e di Mercurio, potreste davvero rivoluzionare il vostro quotidiano e magari diventare più socievoli.

In caso contrario, il vostro oroscopo vi dice di prepararvi ad affrontare una mole di lavoro e di problemi pratici che arriveranno tutti insieme.

Acquario - Marte splende nel vostro cielo e vi offre la possibilità di gestire in modo dinamico il vostro quotidiano. Se volete fare un viaggio, inizia il periodo giusto per farlo. Se volete ravvivare il rapporto di coppia, inizia il periodo giusto per farlo. Ci sono molte occasioni nell'aria da cogliere al volo e, in particolare, potrebbero riguardare alcuni di voi che hanno un lavoro legato alla scrittura o ai contatti. A parte i primi giorni della settimana con una Luna un po' impegnativa, il resto scorrerà bene, anzi meglio!

Pesci - Marte è uscito dal vostro Segno e vi sentirete sicuramente meno dinamici, ma questo per voi non è neppure tanto negativo: amate di più sognare che correre al parco come Marte finora vi ha consigliato di fare!

Adesso potrete concentrarvi su quello che più vi piace: leggere, scrivere, dipingere, telefonare agli amici e raccontare loro i vostri guai sentimentali che, infatti, ancora dureranno per un po' di tempo.