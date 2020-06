Prosegue la prima settimana del mese di giugno 2020. Scopriamo come cambia la situazione planetaria dei diversi segni zodiacali. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci per la giornata di martedì 2 giugno 2020.

Ariete: a livello sentimentale, in questa giornata, ci sarà un momento di recupero, soprattutto per chi ha vissuto delle dispute negli ultimi tempi. In campo lavorativo, bisognerà organizzare i progetti per poter ripartire.

Toro: vi sentirete particolarmente stanchi. In campo lavorativo la giornata di martedì 2 giugno sarà particolarmente intensa.

È il momento giusto per dire ciò che pensate e chiarire alcune situazioni in sospeso.

Gemelli: con Venere favorevole è un buon momento per il settore sentimentale. I single potranno fare delle conoscenze, in questo momento siete particolarmente intriganti. Nel lavoro, sentite l'esigenza di maggiore stabilità.

Cancro: le coppie, che desiderano portare avanti dei progetti, dovranno organizzare al meglio le situazioni in vista dell'estate. Nel lavoro, potreste vivere un momento di successo.

Leone: Luna positiva per il segno, sarà possibile vivere delle belle emozioni. A livello professionale, i nati sotto questo particolare segno, sono pronti ad iniziare dei nuovi percorsi, chiudendo in questo modo le collaborazioni che nel tempo sono risultate infruttuose.

Vergine: dei rapporti potranno essere recuperati in queste giornate, ma il lungo transito di Venere in posizione agitata non vi dà la forza necessaria per superare totalmente delle crisi. Nel lavoro momento di stanchezza e di indecisioni per il segno.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: periodo decisivo per il settore sentimentale.

È il momento, con Venere in buon aspetto, di fare delle scelte importanti. In campo lavorativo, non ci sono delle certezze, ma alcune cose andranno cambiate.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata sarà particolare per il settore professionale. Alcuni dei progetti nati nei mesi precedenti potrebbero concludersi.

A livello amoroso, con la Luna nel segno, chi ha sofferto negli ultimi tempi è pronto a guardare avanti.

Sagittario: siate prudenti nel settore sentimentale, potrebbero esserci dei fastidi da dover affrontare. In campo professionale, non manca l'energia, portate avanti le vostre idee.

Capricorno: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata sarà caratterizzata da una certa stanchezza. Nel lavoro potrebbero esserci delle polemiche, cercate di non alimentarle. A livello amoroso, è possibile che aumentino i contrasti con il partner per motivi banali.

Acquario: se ci sono delle questioni da affrontare in campo amoroso, fatelo e non rimandate ai prossimi giorni. A livello lavorativo ci sono stati dei cambiamenti, ma con il tempo vi state abituando e riuscite ad accettarli.

Pesci: momento importante per cercare un recupero psicofisico in amore, la giornata sarà caratterizzata da belle emozioni. A livello lavorativo, sfruttate le buone idee che vi vengono in mente.