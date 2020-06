Saranno i sentimenti e l'amore gli elementi che daranno ai nati del segno del Leone la 'preferenza' astrologica di questo luglio 2020. Forti della fortuna e degli influssi amorosi di Venere infatti saranno al centro dell'attenzione, sia del partner o di una conquista che desiderano fare.

Sarà però un momento molto scarso e colmo di insoddisfazioni per quanto riguarderà la sfera professionale, mentre per la salute sarà bene non sfruttare ogni 'goccia' di forza di cui questo mese sarà portatore.

Amore e affetti

Se c'è un segno che sarà particolarmente eccelso in amore nel mese di luglio, quello sicuramente è il vostro.

L'ottimismo del Sole con questo fantastico Venere e un Marte decisamente potente costituiranno una miscela perfetta sia per la vita all'interno della coppia che per i single con delle conquiste decisamente fuori dal comune. Ma andando con ordine, in una relazione ormai consolidata nel tempo si ritroverà sicuramente la passione ma anche la capacità di rivelarsi con dialoghi non troppo profondi e che sappiano dare un aspetto più completo al rapporto.

Nel caso in cui avrete a che fare con qualcuno che siete in procinto di frequentare, il consiglio sarà quello di essere sinceri, dando un quadro di voi stessi all'altro senza 'filtri'.

Lavoro e studio

Questo luglio purtroppo sul fronte lavorativo non sarà dei più rosei, specialmente se avete a che fare con un impiego a stretto contatto con i clienti oppure basato principalmente sugli affari.

Questo Mercurio non avrà molto da offrirvi, dunque dovrete quasi esclusivamente basarvi sulle vostre sole forze e su quella fortuna di Venere che sicuramente vi darà una mano con i guadagni e con le sorprese che definireste 'interessanti', ad esempio un salto di qualità come una promozione.

Nemmeno le occasioni di trovare un lavoro che soddisfi le vostre esigenze di carattere pecuniario saranno moltissime, ma di certo avrete una volontà di ferro che saprà come farsi valere.

Le spese potrebbero incrementare la loro importanza con il trascorrere del mese, dunque sarà ideale non 'avventurarsi' con investimenti troppo gravosi e concentrarsi su ciò che vi 'serve' veramente.

Periodo poco gratificante anche per lo studio, quindi per la memoria e le argomentazioni. Cercate comunque di fare del vostro meglio.

Fortuna e salute

Sarà Venere il pianeta che vi darà la fortuna di cui necessitate, perché gli influssi di Giove saranno presenti ma non in modo preponderante. Ci saranno pochi malesseri grazie a questo Marte che non dovrebbe dare assolutamente problemi, ma cercate di fare in modo di non eccedere con queste energie solamente perché sembreranno inesauribili, perché non saranno così 'prolungate'.

Evitate i viaggi troppo lunghi o faticosi.