Il mese di luglio 2020 sul piano astrale sarà caratterizzato da due passaggi planetari degni di nota: il Sole viaggerà dal segno del Cancro al Leone, mentre Saturno si sposterà dal domicilio dell'Acquario al Capricorno. L'Oroscopo mensile è dedicato al segno zodiacale del Toro.

Amore

Le faccende di cuore per i nati Toro nel mese di luglio saranno con ogni probabilità poste sotto osservazione durante le prime due settimane, quando i nativi si interrogheranno sulla validità del rapporto amoroso in essere. A dar loro sostegno sarà il ritorno di Saturno di Terra che, quando incontrerà la Luna nello stesso Elemento, li metterà di fronte all'evidenza dei fatti.

Sarà così che, superata questa fase di ponderazione introspettiva, giungeranno a metà mese consci delle loro aspirazioni amorose e saranno finalmente pronti ad esternarle al partner. Mentre per la terza decade i tempi del confronto non saranno maturi, per le prime due decadi potrebbe essere il momento di mettere sul piatto della bilancia perplessità e aspirazioni di coppia, in modo da progettare il futuro a due con serenità e, sopratutto, lungimiranza. Per quanto riguarda i single del segno le migliori possibilità di fare nuove e intriganti conoscenze potrebbero palesarsi durante i primi dieci giorni di luglio, malgrado tra queste si nasconderanno solo effimeri flirt.

Lavoro

Le questioni lavorative dei nativi durante il settimo mese del 2020 riprenderanno quota dopo i rallentamenti e numerosi ostacoli dei mesi precedenti, che avevano inevitabilmente rallentato la loro ascesa.

Similmente alle vicende amorose, anche qui l'austero Saturno, nuovamente in Capricorno, sarà una manna dal cielo perché permetterà alle prime due decadi di riprendere i 'discorsi' professionali interrotti nel mese di gennaio. Ciò che per circa sei mesi ha faticato ad ingranare, a causa di cause esterne, avrà buone chance di ripartire più spedito di prima, a patto che i nativi non si perdano d'animo al primo imprevisto continuando a pigiare sul piede dell'acceleratore.

Discorso lievemente differente per la terza decade che sarà alle prese anche con Urano, deciso quanto mai a fargli scorgere nuove e succulente prospettive professionali. Per un segno Fisso e abitudinario come il loro, uscire dalla zona di confort non sarà una passeggiata ma tali spiragli lavorativi meriteranno lo sforzo, sia in termini di notorietà che di crescita finanziaria.

La prima settimana di luglio, infine, sarà presumibilmente la più indicata per gli inoccupati del segno, i quali avranno buone chance di ricevere una buona proposta professionale. Giorni fortunati: 5, 9 e 11.