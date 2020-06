Nel mese di luglio 2020 sul piano astrologico ci saranno due passaggi planetari degni di nota: il Sole viaggerà dall'orbita del Cancro al Leone, mentre Saturno passerà dal domicilio dell'Acquario al Capricorno. L'Oroscopo mensile su fortuna e lavoro di luglio è favorevole per il Toro e il Capricorno, mentre è meno roseo per i Pesci e i Gemelli.

Sul podio

1° posto Toro: progetti. Il ritorno di Saturno sarà una manna dal cielo per i nativi di prima e seconda decade che, con tutta probabilità, potranno rimettere in pista i progetti lasciati in stand-by a gennaio. La terza decade, invece, sarà alle prese anche con Urano che spingerà ad ampliare gli orizzonti professionali.

Giorni fortunati: 5, 9 e 11.

2° posto Capricorno: serenità ritrovata. Malgrado il transito del Sole in Cancro per le prime tre settimane non sia tra i più concilianti, i nati Capricorno potranno contare sul trionfale ritorno, seppur momentaneo, di Saturno nella loro orbita. Il severo pianeta, stavolta, potrebbe rasserenare l'ambiente lavorativo rendendoli, come felice conseguenza, più produttivi e collaborativi con i colleghi. Giorni fortunati: 3, 6 e 10.

3° posto Leone: finanze top. La partita economica dei nativi si giocherà, c'è da scommetterci, durante il transito del luminare maschile nel segno che li precede quando dovranno centellinare ogni risorsa finanziaria, ma anche fisica e mentale, per poter giungere al 22 luglio con un bottino finanziario in netto rialzo.

Chi, invece, farà prevalere l'indole spendacciona potrebbe vivere il mese del compleanno serrando i cordoni della borsa. Giorni fortunati: 22, 28 e 29.

I mezzani

4° posto Ariete: chiamate extra. Luglio potrebbe rivelarsi in casa Ariete un mese interessante sotto il profilo professional, in quanto dalle giornate centrali in poi le probabilità di ricevere chiamate extra da nuovi fronti lavorativi saranno alte.

La sostanziale differenza, però, con i mesi scorsi sarà che queste opportunità si riveleranno degne di nota anche sotto il profilo economico. Giorni fortunati: 7, 25 e 27.

5° posto Bilancia: investimenti. I nativi durante questi 31 giorni avranno ottime chance di investire tempo e denaro su loro stessi, con risultati da non sottovalutare.

Sarà così che molti tra loro decideranno di rinnovare l'attrezzatura professionale e/o si orienteranno verso l'iscrizione a un corso d'aggiornamento. Giorni fortunati: 19, 22 e 31.

6° posto Scorpione: priorità. Il mese che aprirà i battenti potrebbe prospettarsi interessante ma, al contempo, impegnativo per i nativi, i quali dovranno ponderare a dovere le loro priorità professionali, accantonando ciò che sino a ora non ha prodotto i risultati anelati. Giorni fortunati: 3, 9 e 11.

7° posto Sagittario: strada vecchia. Venere opposta, Saturno arcigno (dal 2) e il Sole scostante (sino al 21) faranno optare, con tutta probabilità, diversi nativi per non rimescolare le carte in tavola professionali scegliendo, come conseguenza, di proseguire su versanti lavorativi già consolidati.

Giorni fortunati: 2, 23 e 26.

8° posto Cancro: chiarimenti. Sul versante professionale molti nati Cancro hanno attraversato una fase nervosa negli ultimi mesi, sopratutto nei rapporti con capi e colleghi. Luglio darà, fortunatamente, loro la possibilità di rimettere pace nelle relazioni interpersonali e, grazie al trigono Marte-Mercurio in onda per l'intero periodo, centreranno con ottime probabilità il bersaglio desiderato. Giorni fortunati: 1, 8 e 20.

9° posto Acquario: declassati. Chi tra i nativi lavora come dipendente noterà presumibilmente in questo mese un netto cambiamento nel settore professionale, che potrà spaziare da un cambio di referenti a diverse nuove mansioni. Molti potrebbero sentirsi declassati nelle gerarchie aziendali a causa di una lezione di Saturno, che poi si assesterà in pianta stabile nella loro casa.

Giorni fortunati: 2, 13 e 19.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: confusi. Decidere che strada intraprendere e con chi fare tale percorso potrebbe rivelarsi più complicato del dovuto per i nativi, i quali saranno alle prese con diverse posizioni planetarie poco concilianti, perlopiù ingigantite dall'illusorio Nettuno nel loro domicilio. Sarà bene rinviare la decisione ai mesi successivi, in modo da non incorrere in clamorosi scivoloni professionali. Giorni fortunati: 1, 7 e 9.

11° posto Gemelli: destabilizzati. Ai nati Gemelli nel mese di luglio parrà presumibilmente di trovarsi in un contesto nuovo con persone mai conosciute, malgrado molti tra loro svolgeranno le medesime mansioni di giugno. Questa destabilizzazione sarà figlia di una prospettiva lavorativa che, al momento, sarà sfocata e non permetterà di scorgere le opportunità in maniera lucida.

Giorni fortunati: 5, 12 e 14.

12° posto Vergine: cambiamenti. Il settimo mese del 2020 sarà, con tutta probabilità, all'insegna dei cambiamenti, più subiti che voluti, in casa Vergine che arriveranno come un fulmine a ciel sereno. Un segno organizzato ed abitudinario come il loro potrebbe sentir franare la terra sotto i piedi in un contesto simile che, complici un Giove retrogrado e un Urano nel loro elemento, sarà necessario per la loro evoluzione professionale ed esistenziale. Giorni fortunati: 17, 19 e 21.