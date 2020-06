L'Oroscopo del giorno, di sabato 20 giugno, è pronto a rendere nota la classifica stelline, come sempre a far da cornice alle nuove previsioni zodiacali su amore, lavoro e salute. Quest'oggi, l'astrologia interesserà direttamente ed in esclusiva solo gli ultimi sei segni, ossia quelli compresi da Bilancia a Pesci. Vediamo allora di dare un piccolo anticipo sui possibili fortunati di domani. Iniziamo subito in grande stile sottolineando l'ottimo avvio di weekend per Pesci, quest'oggi considerato il segno al "top del giorno", dunque primo in classifica. Pochi gli altri simboli astrali potenzialmente in grado di reggere il passo con il predetto segno di Acqua, ma di questi ne parleremo in modo mirato tra poco.

Per adesso vi basti sapere che il migliore tra gli inseguitori è il Sagittario e poi, un pelino sotto, troviamo la Bilancia, il Capricorno e l'Acquario. Di contro purtroppo, c'è da mettere in conto il pessimo avvio di giornata per gli amici dello Scorpione, valutati nelle predizioni astrali del 20 giugno in periodo"sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di sabato segno per segno.

Classifica stelline 20 giugno

Un nuovo weekend si appresta ad arrivare: sarà o no un giorno positivo per il nostro segno? In lista d'attesa, come ogni giornata che si rispetti, i desideri di sempre da soddisfare o i soliti problemi da risolvere. Indubbiamente a nostro favore gioca un ruolo fondamentale la nuova classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata di domani, sabato 20 giugno.

In anteprima abbiamo tolto il velo dai segni più e meno fortunati, adesso non resta altro da fare se non spulciare direttamente all'interno della classifica di oggi.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno 20 giugno da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Pesci;

★★★★★: Sagittario;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Acquario;

★★★: Scorpione.

★★: Nessuno

Previsioni zodiacali del 20 giugno: Bilancia Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di domani, sabato 20 giugno, indica una giornata valutata con le quattro stelline relative ai frangenti di routine. Pertanto troverete ad attendervi "la solita minestra!". Calma, meglio questo che altro non trovate? Sappiate che in giro c'è tanta negatività da far paura, quindi il sapersi accontentare di ciò che si ha (in attesa di tempi migliori) è una gran virtù...

Amore : sarà una splendida giornata per i nati sotto questo meraviglioso segno. Chi è in coppia da tempo avrà il pieno favore delle stelle, sicuramente indispensabili nel donare grandi slanci di passione a tutte le età e condizioni. Single, avrete un’insolita quantità di fortuna su cui puntare: il vostro magnetismo sarà devastante e sicuramente un incontro potrebbe ribaltare tutta la vostra vita presente e parte di quella futura. Che sia la volta buona?

: una buona organizzazione vi terrà al riparo da possibili imprevisti. Buona la concentrazione e la capacità di applicazione. Un progetto rimandato da tempo potrà finalmente vedersi realizzato. Salute : al pari di una bacchetta magica, il buonumore allontana i malanni veri o presunti e vi fa sentire belli, amati e in perfetta forma. Pensare positivo invece aiuta a tenere lontano stress e tensioni.

: "Nulla è più comune di una persona pronta a dar consigli e nulla più raro di una pronta a fornire aiuto." (Voltaire). Voto: 7+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★.

Le previsioni zodiacali di sabato hanno classificato il primo giorno di weekend con la poco piacevole spunta del "sottotono". Intanto sforzatevi di mettere in sicurezza eventuali situazioni in attesa di soluzione, anche se ciò dovesse essere di competenza di altre persone. Tranquilli, il periodo non si prospetta roseo e su questo non ci piove, ma finché c'è vita c'è speranza. Sappiate che niente è mai andato perso a priori.

Amore : l'oroscopo di sabato predice ancora incertezze nell'aria, specialmente in alcune storie con problematiche di vecchia data. Diciamo che i sentimenti gireranno come una giostra e vi sentirete spiazzati dagli eventi. Guardatevi dentro prima di prendere qualsiasi decisione e, soprattutto, pensate a tutto quello che il vostro partner ha fatto per voi. Molti di voi single invece, stanno attualmente attraversando un periodo di estrema debolezza sia fisica che mentale. Questa sfavorevole condizione arrecherà notevoli svantaggi, in primis nei confronti di persone con le quali vi potreste trovare spesso in contrasto.

: di certo le buone idee non vi mancano. Dovreste però distinguere il possibile dall'impossibile e quelle realizzabili da quelle che sono semplici fuochi di paglia. Salute : il ritmo di questi ultimi tempi è diventato un po' più frenetico del normale. Non rinunciate dunque alla vita sociale mettendo in conto anche qualche spostamento fuori programma.

: il ritmo di questi ultimi tempi è diventato un po' più frenetico del normale. Non rinunciate dunque alla vita sociale mettendo in conto anche qualche spostamento fuori programma. Frase del giorno: "Date le vostre ammonizioni sotto forma di consigli, i consigli sotto forma di avvertimenti, gli avvertimenti sotto forma di avvisi; e faranno effetto migliore." (Nicolò Tommaseo). Voto: 6-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

L'oroscopo di sabato 20 giugno al Sagittario indica che all'orizzonte si intravvede un ottimo weekend, certamente molto fortunato e con buone stelle pronte ad offrire sostegno. Intanto, il periodo sarà proprio ideale per tentare di investire una buona fetta del proprio tempo nelle cose rimaste in sospeso. Poi, tutto il resto arriverà piano piano.

Amore : si consiglia di essere decisi e pensare solo in modo positivo. In coppia sarà possibile ritagliare dei piacevoli momenti con il partner, semplicemente facendo qualcosa di diverso, simpatico e gradito per entrambi. Scegliete delle cose in grado di rompere la solita routine quotidiana. Single, risulterete abbastanza brillanti con una vena di simpatia. Pronti a guadagnare qualche punto a favore in ambiti nuovi? Sapete, l’amore ama farsi attendere e spesso arriva nei momenti più strani della vita.

: dovete sciogliere qualche nodo dovuto ai malintesi che si creano quando la sintonia non è perfetta. L'esperienza è una risorsa, ultimamente sta funzionando bene bene. A parte un filo di competizione che non guasta, con i colleghi siete in buoni rapporti: collaborate. Salute : Luna favorevole per curare le piccole affezioni dei piedi o per sottoporsi a un massaggio terapeutico capace di allentare eventuali tensioni.

: Luna favorevole per curare le piccole affezioni dei piedi o per sottoporsi a un massaggio terapeutico capace di allentare eventuali tensioni. Frase del giorno : "La qualità dei consigli che una persona dà dev'essere giudicata in base alla qualità della vita che quella persona ha di fatto vissuto." (Douglas Adams).

: "La qualità dei consigli che una persona dà dev'essere giudicata in base alla qualità della vita che quella persona ha di fatto vissuto." (Douglas Adams). Voto: 9-.

L'oroscopo di sabato 20 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di domani, sabato 20 giugno, presume che non si presenteranno troppe difficoltà a cui dover porre rimedio. La vostra intraprendenza vi permetterà di vivere buoni momenti. Ci potrebbero essere delle sorprese in vista già a fine pomeriggio/inizio sera. Il consiglio del momento: evitare di prendere decisioni radicali ed avere molta pazienza.

Amore : sarete in pace con voi stessi senza alcuna preoccupazione sulle relazioni attualmente in corso. Questo vi permetterà di pensare a costruire l'ambiente perfetto per voi e il vostro partner. Single, sarà necessario rivedere il vostro approccio nei confronti degli altri, in modo da a ottenere ciò che desiderate di più dal periodo. Siate diplomatici e assicuratevi di andarci piano con le emozioni. Intanto, cercate di essere più aperti verso gli altri ma con una certa prudenza.

: momento favorevole per fare programmi da gestire in team, magari per dare avvio a un progetto notevole. Consigliato tenere a freno la tendenza a primeggiare, anche se probabilmente dovrete pagarne lo scotto. Energie sopra le righe. Salute : nella cura del fisico non siate né troppo negligenti, né troppo allarmisti. Scegliete sempre la via di mezzo, come dimostrato risulta essere quella più efficace.

: nella cura del fisico non siate né troppo negligenti, né troppo allarmisti. Scegliete sempre la via di mezzo, come dimostrato risulta essere quella più efficace. Frase del giorno : "La compassione e la tolleranza non sono un segno di debolezza, ma un segno di forza." (Dalai Lama).

: "La compassione e la tolleranza non sono un segno di debolezza, ma un segno di forza." (Dalai Lama). Voto: 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★.

Le previsioni astrali del giorno prevedono che il prossimo sabato, secondo le attuali effemeridi, si manterrà in prevalenza sui mesti binari della normalità. Quindi non arriverà il temuto periodo "no" ma solo una tranquilla giornata da vivere come al solito, con pochi spunti positivi ed altrettanto pochi negativi. Da tener presente invece che sul fronte economico sarà una giornata molto fruttuosa, solo che starà a voi giocare bene la partita.

Amore : momento discreto per chiarire eventuali malintesi pregressi, cercando quindi di ristabilire quella dolce armonia che sembrava un po' smarrita. Single, più di qualcuno tra voi, recentemente impegnato a fare qualcosa di importante, potrebbe accusare abbastanza stanchezza specialmente a livello fisico. Invece, chi avesse subito una recente delusione sentimentale (ormai alle spalle), gli astri prevedono qualche piccola occasione per rimettersi in gioco.

: l'oroscopo del giorno consiglia di evitare di impuntarvi con i colleghi su questioni poco importanti. Focalizzate invece la vostra attenzione su faccende concrete e più rilevanti. Nella buona positività di questo giorno, il malumore è una nota stonata. Tenete alta la concentrazione e il termometro dell'esperienza. Salute : stanchezza, umore a terra. In questo periodo decisamente non siete in forma. Attenti agli sbalzi di temperatura: le vie respiratorie sono delicate e le conseguenze spiacevoli.

: stanchezza, umore a terra. In questo periodo decisamente non siete in forma. Attenti agli sbalzi di temperatura: le vie respiratorie sono delicate e le conseguenze spiacevoli. Frase del giorno : "Essere umili con i superiori è un dovere. Con i colleghi è una cortesia. Con i subordinati è nobiltà." (Benjamin Franklin).

: "Essere umili con i superiori è un dovere. Con i colleghi è una cortesia. Con i subordinati è nobiltà." (Benjamin Franklin). Voto: 8-.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): 'top del giorno'.

L'oroscopo di sabato per la giornata di domani 20 giugno, annuncia inizio weekend a dir poco fantastico per molti di voi Pesci. Diciamo pure che sarà così sin dal mattino. La mente sarà libera, il cuore leggero e vi sentirete come sospesi da terra, felici come non mai. Vi siete meritati questo senso di benessere e sarebbe giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino da sempre.