L'Oroscopo della settimana è pronto a mettere in evidenza le previsioni zodiacali da lunedì 22 a domenica 28 giugno. Le stelle promettono grandi opportunità ai 12 segni, soprattutto in amore e nel lavoro. L'Astrologia del periodo ci mostra che i transiti programmati dalla Luna saranno in tutto tre: Luna in Leone, Luna in Vergine e Luna in Bilancia. In preventivo inoltre un transito di spicco: domenica 28 giugno assisteremo all'entrata di Marte in Ariete: il pianeta rosso in astrologia simboleggia la forza, il corpo fisico, il maschile, il padre, i fratelli, l'aggressività e la rottura. Tuttavia, il suo significato non è quello di distruggere ma di combattere.

Il Sole risulta entrato da poco in Cancro, in concomitanza con il solstizio d'estate: la bella stagione è pronta a regalare nuovi amori a Cancro, Leone e Sagittario.

Di seguito le previsioni astrologiche rilasciate dall'oroscopo settimanale per i segni dall'Ariete alla Vergine.

L'oroscopo settimanale, le previsioni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete - Lasciate da parte per un po’ la prudenza, lanciatevi ma senza esagerare, del resto non riuscite a varcare certi limiti di pudore sia che siate uomini che donne, ma un tantino di spregiudicatezza non guasta quando si inizia una storia o si vuol mantenere acceso il fuoco col partner abituale. L’attività lavorativa procede bene ma non come vorreste, la presenza di Marte non vi permette di esprimervi al meglio, per cui vi troverete talvolta senza la parola giusta al momento giusto, col rischio di vedere sfumare buoni contratti o buoni rapporti con colleghi e con la gente.

Toro - È una settimana in cui la posizione del Sole vi farà apprezzare lo stare all’aperto, la campagna con tutto il suo splendore primaverile, la buona tavola e gli interessi per la casa e la famiglia. In amore Venere porta avventure durante i viaggi o incontri in occasione di convegni. Conoscenze interessanti per lavoro, per chi è già in coppia; è il periodo in cui i partner possono scambiarsi pensieri d’amore come una coppietta giovane ancora in fase di conoscenza e di seduzione.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

L’attività lavorativa va a gonfie vele, sarete pronti a dare una spinta maggiore nel vostro ambiente in cui portate ottimismo e una carica innovativa.

Gemelli - La testa con i suoi ragionamenti sarà rivolta alle faccende domestiche o alle finanze. Mercurio protegge, a possibili investimenti o acquisti di immobili, farà da guardiano alla vostra cassa evitando spese inopportune.

In amore Venere avrà meno passionalità dei periodi precedenti, tuttavia sarà presente con possibili forme di gelosie. L’attenzione sarà rivolta all’amore per la casa e alla quiete della coppia. Lentezza nei rapporti intimi, per quanto Marte cerchi di svegliare la passione con inaspettate richieste di intimità. Le finanze sono agitate, Marte vuol farvi spendere e Saturno, che fa da censore, vi obbliga a ragionare e limitare le spese.

Cancro - Una settimana spumeggiante con il Sole che spande le sue energie nei viaggi, nei mezzi di trasporti, negli affari e nella parlantina veloce. La Luna di inizio settimana vi porterà nuovi amori. Farà del tutto per farvi essere romantici e desiderosi di tenerezza.

A fine settimana, opponendosi al vostro segno, può comportare qualche malumore ma appena percettibile. In amore Venere si presenta meno disponibile dei periodi precedenti ma avete Giove che con il suo ottimismo vi farà superare brillantemente questa pausa, dandovi anche la possibilità di riflettere se darvi alle facili conquiste o consolidare il rapporto in cui vivete. Molto sentito il desiderio di cambiare, soprattutto nel mondo del lavoro. L’aspirazione a cambiare o portare rinnovamento, da tempo attraversa la vostra vita lavorativa: il periodo si presenta propizio per fare un salto di qualità.

Previsioni astrali della settimana, l'oroscopo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone - La Luna è pronta a portare fortuna a voi del Leone dal 23 al 25 giugno, con l’emotività che interessa il buon parlare, le chiare discussioni e l’interesse per i viaggi.

Mentre a fine settimana porterà qualche malumore in seno alla famiglia. Mercurio che regola il pensiero agirà negli stessi ambiti visitati dalla Luna, con il ragionamento che volerà da un argomento all’altro con disinvoltura e agilità nelle discussioni. In amore le strategie cambiano, Venere che si trova in posizione dissonante non vi darà la simpatia dei giorni precedenti. Ricordate che la scontrosità non appaga né voi né il vostro partner, possono nascere, quindi, dei dissapori anche in famiglia. Questi potranno essere appianati con la calma, seppure vi costerà fatica per la vostra indole piuttosto schietta e aspra. Per vostra fortuna Giove allieta le nottate con la sua gioiosa sensualità.

Vergine - Proverete forti emozioni che risalgono al passato e relative a persone che vorreste accanto di cui notate la loro assenza. Soltanto nel weekend il passaggio della Luna in Bilancia può portarvi una difficoltà ad addormentarvi. Il pensiero è rivolto alle vostre tasche, argomento che spesso circola nei vostri programmi e di cui siete avvezzi fin dall'infanzia. In amore Venere è quasi neutro, potete utilizzare il vostro interesse per le piante per rendere amorevole la vostra casa, trascurando le esigenze del cuore e dei sentimenti. L’attività lavorativa è discreta, soggetta alle oscillazioni del mercato. Possono esserci giornate di intenso lavoro, altre in cui scarseggia la clientela e a nulla può valere la vostra volontà di incrementare le vendite.

Comunque è un periodo potenzialmente crescente.

Bilancia - La grinta di Marte che vi ha sostenuto fino adesso, a metà settimana rivolge le sue attenzioni sui nati di altri segni. L’ardore dialettico inizia a perdere la sua efficacia, anzi potrete essere un po’ arroganti, soprattutto se siete nati di seconda decade. Nell’ambito familiare spesso dovrete fare i conti con prese di posizione talvolta inopportune. L’attività lavorativa è ancora buona ma dovete frenare la polemica sia coi colleghi che con la clientela. Marte può farvi spazientire e mandare a monte quello che avete costruito fino adesso. La cassa è salda, inizia un periodo in cui dovete fare attenzione alle spese voluttuarie quindi, meno generosità e più parsimonia sia negli acquisti che in eventuali spese improvvise o impreviste.

Scorpione - Nel complesso avrete una settimana movimentata, la mente è sveglia e dinamica, coglierete i punti salienti nella conclusione degli affari. Saprete anche essere convincenti e il vostro interlocutore inconsapevolmente accetterà le vostre proposte. Molto forte l’influenza di Venere che accende il fuoco della passione e unitamente a Giove troverete l’amore o consoliderete il rapporto esistente. Per alcuni arriverà un nuovo incontro con la passione, elettrizzante per la presenza di una Luna in Vergine, stimolante e passionale, con quel pizzico di romanticismo che non guasta. Anzi, rafforza la convinzione di aver trovato la persona giusta per voi. Nell’attività lavorativa sarete attenti e precisi, qualunque sia la vostra mansione la svilupperete con serietà soprattutto se avete a che fare con lavori lontani dalla vostra città.

Le predizioni dell'Astrologia settimanale: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario - Come è bella questa settimana! Il Sole vi rinvigorisce, la Luna vi dà belle sensazioni di benessere completo sia nella parte centrale che nel weekend. Marte entra in Ariete (segno di fuoco come il vostro) completando il quadro di questi luminosi sette giorni. Molto buono anche il ragionamento, la mente è lucida vi offre la possibilità di risolvere i problemi agevolmente soprattutto negli affari in cui occorre furbizia. Con Marte alleato saprete ben fronteggiare chi tenta di raggirarvi. In amore sarà il trionfo dell’eros: Venere in posizione bilaterale al segno sarà la delizia vostra e del vostro partner: potete trascorrere questi giorni e soprattutto nel buio della notte momenti incandescenti in cui il piacere sarà un toccasana per l’intero organismo.

Capricorno - Sarà una settimana movimentata. Sole, Mercurio e Marte che vi vedranno in gran movimento, pronti a discutere di affari, a viaggiare e quindi stare spesso in macchina per lavoro o per incontri o convegni. La Luna neutra da lunedì fino a mercoledì, da giovedì a sabato sarà in buon aspetto, pronta per darvi sensazioni piacevoli e magari far sognare vacanze lontane. Con la mente avrete un buon rapporto, il ragionamento è lineare e anche brillante. Potrete utilizzare la parola e la scrittura per mettere ordine ai programmi e formulare un piano di azione per l’intera settimana. Anche l’attività lavorativa procede regolarmente: probabilmente una nuova attività vi darà nuovi entusiasmi.

Acquario - Il pensiero non scorre con fluidità. Mercurio stenta a farvi concentrare distraendovi continuamente, malgrado la caparbietà con cui cercherete di risolvere i vostri problemi. Molto bene ancora la posizione di Venere e di Giove, che vi daranno l’input per nuove conquiste. In rafforzamento la soddisfazione dei sensi e del rapporto esistente. Sarete attratti dallo spettacolo, dal teatro o dall’insegnamento dei bambini a cui dedicherete buona parte del tempo a disposizione. L’attività lavorativa richiede maggior concentrazione e un più cauto approccio con la clientela o con lo stesso datore di lavoro. La cassa piange e spesso è il vostro chiodo fisso: ogni vostra azione tiene conto di quanto possa influenzare il pareggio fra entrate e uscite.

La salute è buona.

Pesci - Le energie solari saranno rivolte seppure in modo dispersivo a risolvere problemi familiari, soprattutto con i genitori. La Luna inizialmente offre belle emozioni nel rivedere amici e conoscenti. Nei giorni successivi avrete modo di occuparvi di qualcuno che ha necessità del vostro sostegno. A metà settimana flussi negativi interagiranno con il vostro segno, comportando lentezza e bisogno di dormire di più. Il fine settimana lo dedicherete alle finanze e alla cura della casa. In amore, Venere è sempre presente per soddisfare le vostre esigenze affettive. Sarete affascinanti e con Giove in appoggio potete contare sulle conquiste, sia con flirt che con avventure a lungo termine. La voglia di piacere vi farà spendere dei soldini.