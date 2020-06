L'oroscopo di mercoledì 17 giugno ha in serbo tantissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, sarà possibile trovare: Sole e Venere in Gemelli, Luna e Urano in Toro, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno e, per finire, Saturno in Acquario.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 17 giugno dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 17 giugno: umorismo per Toro e Gemelli alla ricerca della felicità

Ariete: la noia sarà una costante della vostra giornata. Non riuscirete a trovare stimoli né nell'attività lavorativa né nel partner.

Sarà necessario un cambiamento da parte vostra e la ricerca di qualcosa che vi carichi di energie positive. L'oroscopo consiglia di gettarvi a capofitto nello sport: oltre a permettervi di avere un corpo sano e in forma, vi consentirà anche di aumentare la fiducia in voi stessi. Il partner potrebbe offendersi per la sua incapacità di farvi recuperare il buon umore.

Toro: avrete uno spiccato senso dell'umorismo che farà sorridere tutti coloro che avrete attorno. Userete la risata per nascondere il vostro disagio in determinate situazioni. La maggior parte delle persone non se ne renderà conto, ma non potrete nascondere il vostro stato d'animo al partner. Cercherà di comprendere le vostre emozioni e a darvi dei consigli sensati.

Forse, non risolverà la situazione, ma vi sarà sentire coccolati e amati. In serate, per ricambiare l'affetto ricevuto, deciderete di fare qualcosa per la dolce metà.

Gemelli: vi porrete un obiettivo molto importante: raggiungere la felicità. Per prima cosa, cercherete di comprendere cosa significhi per voi essere felici.

Sarà una riflessione molto complessa e di difficile soluzione. L'oroscopo di domani consiglia di partire dalle persone che avrete accanto. Sarà fondamentale dare valore alla condivisione e alla solidarietà. Nel momento in cui riuscirete a reprimere l'aspetto più egoistico del vostro carattere, noterete un enorme cambiamento sia nell'approccio a voi stessi che agli altri.

Cancro: avrete bisogno di un appoggio concreto da parte delle persone che amate. La mancanza di comprensione vi porterà a vivere negativamente questa giornata e a formulare pensieri negativi sulle vostre caratteristiche. L'oroscopo di domani suggerisce di non ossessionarvi a lungo con le critiche: questo difficile momento passerà e lascerà il posto all'ottimismo. La compagnia di un animale domestico farà molto bene ai vostri sentimenti perché riceverete e darete un amore del tutto disinteressato.

Oroscopo del 17 giugno: libertà per Vergine e Bilancia prudente

Leone: darete un grande spazio al vostro estro creativo. Vi concentrerete su attività produttive come la scrittura e adorerete inventare delle storie insieme ai vostri figli.

Se siete in cerca di lavoro, potreste provare a rivolgersi verso il mondo dell'infanzia: la vostra fantasia troverebbe uno sfogo e vi divertireste a osservare tutto con gli occhi di un bambino. Il partner sarà molto coinvolto da voi dal punto di vista fisico ed emotivo, vi aprirà il suo cuore e vi rivolgerà parole colpe d'affetto.

Vergine: agirete solo secondo i vostri ideali. Non permetterete a nessuno di guidare i vostri comportamenti e rimprovererete chi tenterà di limitare la vostra libertà. Esplorerete nuove sfaccettature del vostro carattere e farete della determinazione un punto di forza inattaccabile. Dal punto di vista economico, ci saranno delle piccole entrate finanziarie, non vi cambieranno la vita, ma sicuramente vi aiuteranno a gestire le spese più imminenti.

Forse, ci saranno delle incomprensioni con il partner.

Bilancia: sarete eccessivamente prudenti e questo potrebbe condizionare le vostre decisioni. Metterete un freno alle vostre emozioni e vi farete guidare dalla paura di soffrire. Non sarà facile sbloccarvi, ma grazie all'aiuto di una persona speciale, riuscirete ad aprire il vostro cuore. Dal punto di vista lavorativo, non farete nulla per emergere, ma preferirete svolgere le vostre mansioni e concentrarvi solo su di voi. L'oroscopo consiglia di rispondere a tono alle offese: l'eccessiva sopportazione potrà solo rovinare il vostro umore.

Scorpione: sarete i re e le regine del dialogo. Userete le parole per ottenere quello che vorrete e non avrete alcuna vergogna nel manipolare le persone.

Cercherete di farlo senza scoprire le vostre carte, ma qualcuno riuscirà a comprendere le intenzioni che muoveranno i vostri intenti. L'oroscopo suggerisce di non abusare troppo di questa capacità: in piccole dosi vi sarà utile, soprattutto nel lavoro, ma se esagererete vi si ritorcerà contro rovinando delle relazione d'amicizia.

Previsioni astrali di mercoledì 17 giugno: riflessioni per Acquario

Sagittario: non avrete molta voglia di parlare con il prossimo. Preferirete rimanere in silenzio e gustarvi la vostra solitudine. Vi metterete in moto per organizzare i prossimi giorni della settimana e farete in modo di occupare ogni attimo del vostro tempo. L'oroscopo consiglia di avere un atteggiamento più tollerante nei confronti degli altri o, almeno, di spiegare i motivi dei vostri comportamenti.

Il partner potrebbe non gradire molto il distacco e muovere obiezioni al riguardo.

Capricorno: tenderete a farvi delle idee sbagliate sulle persone che fanno parte della vostra vita. Classificherete alcuni dei loro comportamenti come offensivi e maleducati. Il vostro istinto vi dirà di allontanarvi senza aggiungere altro alle vostre conversazioni, ma le previsioni zodiacali consigliano di non lasciare questioni in sospeso. Sarà importante comprendere le loro intenzioni perché potreste essere tratti in inganno e mettere fine a una bella amicizia. Ciò varrà anche per il rapporto con il partner.

Acquario: non affronterete un momento molto positivo con il partner. Torneranno in auge questioni mai risolte e il vostro umore ne soffrirà parecchio.

Cercherete conforto negli amici più cari, ma i loro pareri contrastanti non vi aiuteranno a prendere una decisione. Secondo l'oroscopo di domani la cosa migliore sarà prendervi del tempo per riflettere. Non sarà necessario agire in fretta o senza il parere della vostra dolce metà. Ricordate sempre che il rapporto romantico può andare avanti solo se c'è collaborazione.

Pesci: dovrete combattere contro la malinconia. Verranno a galla tutte le vostre insicurezze e farete fatica a credere nelle vostre risorse. Questo potrà crearvi problemi soprattutto sull'ambiente lavorativo perché sarete chiamati a gestire situazioni molto importanti. L'oroscopo suggerisce di non ostentare forza e determinazione, ma di guardarvi dentro per trovare le energie giuste.

Sarà importante non isolarvi dal mondo esterno e cercare di mantenere un contatto diretto e continuo con i vostri amici.