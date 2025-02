L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio annuncia un Sagittario alla ribalta in amore, ora che Venere tornerà ad agire a favore, mentre l'Acquario sarà in ottima forma. Per i Gemelli ci sarà una vita quotidiana più equilibrata e agevole, mentre il Cancro dimostrerà più passione nei propri progetti lavorativi.

Previsioni oroscopo dal 3 al 9 febbraio 2025 segno per segno

Ariete: la prima settimana di febbraio vedrà l'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale. A partire da martedì, arriverà una forte carica erotica, la quale non potrete fare a meno di condividere con la persona che amate, cercando di costruire un rapporto solido e appagante.

Per quanto riguarda il lavoro potreste rimanere stupiti di alcuni risultati che riuscirete a raggiungere, merito anche di Mercurio in sestile. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Venere si metterà alle vostre spalle nel prossimo periodo, ma questo non vorrà dire che la vostra relazione di coppia né risentirà. Avrete solo bisogno di qualche sicurezza in più all'interno del vostro rapporto, ma se avete fiducia nel partner, non avrete nulla di cui preoccuparvi. In ambito professionale Marte porterà buone energie, ma con Mercurio in quadratura, meglio non correre troppi rischi. Voto - 8️⃣

Gemelli: la vostra situazione sentimentale si farà più interessante in questa settimana secondo l'Oroscopo. Godrete di una vita quotidiana più equilibrata e agevole, che incontrerà gli interessi e i desideri del partner, aumentando l'intesa.

Anche nel lavoro sarete più rilassati, con le giuste idee per ripartire al meglio con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: il lavoro assumerà un ruolo più centrale nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Sarà importante per voi conquistare i vostri obiettivi in questo periodo, anche a costo di fare qualche sacrificio.

Per quanto riguarda i sentimenti invece, all'improvviso potreste avere la sensazione di sentirvi inadeguati per la vostra relazione di coppia. Sentirete la necessità di dover cambiare qualcosa. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che vedrà l'arrivo di Venere in trigono per voi nativi del segno. Arriverà un po’ di luce nella vostra vita di coppia, che vi farà davvero bene per costruire un rapporto più profondo.

Nel lavoro state attraversando un periodo di crisi che non farà affatto bene alla vostra carriera professionale. Voto - 7️⃣

Vergine: ora che Venere non vi darà più fastidio, è arrivato il momento di ricostruire la vostra vita sentimentale. La Luna porterà ancora qualche discussione, ma sappiate che ne avrete bisogno per far nascere un rapporto nuovo. In ambito lavorativo il successo richiederà tempo e pazienza, ma voi ne avrete a sufficienza. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno il pianeta Venere in cattivo aspetto nel prossimo periodo. Non riuscire ad appianare subito alcuni problemi di coppia potrebbe aprire una spaccatura nel vostro rapporto. Molto bene invece il lavoro, grazie a Mercurio in trigono dal segno amico dell'Acquario, che vi renderà le cose più semplici.

Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà una settimana di cambiamenti per la vostra vita sentimentale, ma non per questo la vostra relazione di coppia sarà poco romantica. Anche se Venere non sarà più in ottimo aspetto, avrete ancora molto da condividere con la persona che amate. Riguardo al lavoro, Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà. Raggiungere i vostri obiettivi non sarà semplice, ma non per questo vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo in risalita in campo amoroso per voi secondo l'oroscopo. Con il partner non avrete paura di andare in profondità nell’esplorare desideri ed emozioni, ora che Venere si trova in una posizione migliore. Per quanto riguarda il lavoro avrete grandi progetti in mente, e non vedrete l'ora di poterli realizzare.

Voto - 9️⃣

Capricorno: guardare al futuro del vostro rapporto con Venere che vi offusca non sarà così semplice. Ci terrete molto al vostro rapporto, ma con queste stelle potreste prendere le decisioni sbagliate. In ambito lavorativo Marte potrebbe distrarvi. Non sempre sarete concentrati al massimo sulle vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Acquario: vi sentirete in ottima forma in questo periodo grazie a Mercurio in congiunzione. Farete ottimi progressi in questa settimana, mettendo insieme progetti di qualità. Sul fronte sentimentale tenderete ad essere più attenti e amorevoli nei confronti del partner. Se siete single apritevi a nuove conoscenze: alcune di esse potrebbero rivelarsi molto interessanti.

Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Venere saluterà il vostro segno zodiacale a partire da martedì. La vostra relazione si rivelerà comunque piacevole da vivere. Inoltre, la Luna navigherà in buone posizioni, supportando il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente attivi grazie a Marte, oltre che ragionevoli e con buone idee da sviluppare. Voto - 8️⃣