Una nuova giornata sta per prendere il via per tutti e 12 i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 17 giugno 2020, giornata che porterà cambiamenti sia in amore che nel lavoro, con l'influenza delle stelle e dei pianeti ai segni.

Ariete: in amore è facile che alcune situazioni vadano per il verso giusto, c'è una grande energia da spendere. Nel lavoro i più giovani hanno in vista nuove strade da percorrere.

Toro: per i sentimenti cercate di liberare il vostro cuore se ci sono state separazioni in passato. In questi giorni molti non riesco a dimostrare il proprio interesse, ci sono altri impegni.

Nel lavoro attenzione alle questioni di tipo legale.

Gemelli: a livello amoroso tra questa giornata e quella di domani torna la voglia di amare. Vi conviene agire con decisione. Nel lavoro è il momento di fare tutto con attenzione, c'è una grande voglia di cambiare rispetto al passato.

Cancro: in amore giornata che favorisce gli incontri, in particolare con una persona del Toro. A livello lavorativo, chi porta avanti un progetto non deve essere troppo precipitoso nel voler ottenere risultati immediati.

Leone: a livello amoroso giornata nervosa, dovete riflettere con calma se ci sono due storie in bilico. Nel lavoro c'è da ricostruire tutto, ma questo è un periodo che porta tensioni che non vi permettono di andare avanti.

Vergine: per i sentimenti Luna e Giove favorevoli metteranno maggiore tranquillità nel vostro cuore. Nel lavoro dovrete fare qualcosa in più, programmate bene il futuro.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale si potranno vivere emozioni speciali, ma in questo periodo è importante evitare di portare avanti relazioni inutili.

Nel lavoro i nuovi progetti devono essere ben bilanciati dal punto di vista economico. Mercurio dissonante vi invita a non spendere troppo.

Scorpione: per i sentimenti giornata positiva per tutti quelli che vogliono trovare un accordo. Ci sono al momento però troppe cose da fare e quindi se non siete concentrati potreste sbagliare.

Nel lavoro Giove favorevole potrebbe portare qualche novità, possibilità di recupero.

Sagittario: per i sentimenti momento di recupero, evitate però di rovinare un rapporto per questioni banali. A livello lavorativo ci sono conflitti di troppo, Marte contrario vi invita a non strafare.

Capricorno: per i sentimenti, con la Luna e Giove favorevole, si può tentare un nuovo approccio con una persona che si era allontanata. Nel lavoro non tiratevi indietro, alcune soluzioni sono in arrivo.

Acquario: a livello amoroso per alcuni la vita è cambiata, se una persona che amate segue le vostre emozioni non c'è nulla da temere. A livello lavorativo, se c'è qualcosa da acquistare attenzione alle questioni burocratiche.

Pesci: in amore giornate in arrivo che comporteranno alcune scelte da fare. I rapporti hanno bisogno di chiarimenti. Nel lavoro tutto è cambiato dalla fine di marzo, ma è probabile che ci siano ancora delle questioni in sospeso.