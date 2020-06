L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 17 giugno analizza i transiti planetari, elargendo dei consigli utili per migliorare le relazioni a due. Sole è sempre congiunto a Venere in Gemelli e produce sensazioni appaganti e grande ricchezza emotiva. Solo Marte dai Pesci può sfidare il tutto introducendo nervosismi in coppia. Saturno splende in Acquario e Giove in Capricorno nelle previsioni astrologiche fortunate.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: in coppia non siate troppo chiusi nelle vostre opinioni e cercate di lasciare campo libero anche alle idee del partner. Mercurio rema contro e chiude un po' le comunicazioni, ma vedete il tutto come una sfida utile per avviare un chiarimento costruttivo per la relazione a due.

Toro: Luna nel segno cerca di stabilizzare le sensazioni a due, scombussolate da Urano che cova nella vostra interiorità un senso di insoddisfazione nascosto alla perfezione. Attenzione però che all'improvviso questo vulcano può esplodere, provocando litigi di una certa portata.

Gemelli: Venere nel segno rappresenta gli affetti e la sensualità profonda mentre Sole emana una grande vitalità. In coppia sentite il bisogno di affermare maggiormente voi stessi e Marte mette ancora di più in risalto questa auto-affermazione, facendovi però perdere la pazienza. Attenzione a non commettere degli errori.

Cancro: Luna e Urano in congiunzione dal Toro possono provocare cambi d'umore repentini. È spiccato anche il senso di protezione che avete nei confronti dei partner, ma cercate di non vivere il tutto in modo disequilibrato passando dal turbamento all'eccitazione.

Leone: lavorate di più sulla comunicazione e apritevi a un colloquio riparatore e costruttivo per l'amore. Una situazione in coppia risulta in bilico e può creare attrito. Contate sull'aiuto favorevole di Mercurio molto vicino a voi, che fa trovare la soluzione giusta al momento giusto.

Vergine: in amore cercate di non perdere la pazienza e tenete bene in vista i vostri obiettivi, da portare avanti con maggiore determinazione e ostacolando una quadratura di Venere che crea tensione nella relazione a due.

Il passato sembra riaffacciarsi nel presente, sprigionando ricordi dolorosi difficili da superare.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna e Urano dal domicilio astrologico del Toro spronano a rivoluzionare la coppia, anche introducendo cambiamenti drastici ma doverosi per ricevere appagamento emotivo.

Un senso di insoddisfazione latente lambisce gli affetti attuali, ma Sole e Venere fanno luce sulla storia.

Scorpione: non permettete che alcune difficoltà economiche compromettano la serenità di coppia, apritevi a un dialogo chiarificatore che consente di analizzare eventuali nuove opportunità per risolvere il tutto. Luna rema contro e sprigiona nervosismi e tanta confusione.

Sagittario: sembra che abbiate "l'acqua alla gola" in amore a causa di un'opposizione venusiana difficile da sostenere. Anche Sole incupisce il cielo amoroso, ma con la pazienza e la perseveranza riuscite a risolvere il tutto in maniera costruttiva. A breve la situazione migliorerà.

Capricorno: siete combattuti in coppia tra il vivere le emozioni lasciandovi trascinare alle sensazioni che fluiscono come un fiume in piena o portare avanti il vostro spiccato orgoglio.

Spesso vi impuntate su alcune insicurezze che risultano inconsistenti.

Acquario: non permettete che le amicizie si intrufolino nella relazione a due, inscenando poi dei pettegolezzi capaci di provocare tensioni. Saturno consiglia di analizzare il tutto con un'apertura mentale che non vi abbandona mai.

Pesci: in amore spesso occorre mettersi in gioco per superare eventuali difficoltà e concretizzare i desideri tenuti in cantiere. Bando alla malinconia, la felicità bussa alla vostra porta.