Il primo sabato del mese si preannuncia ricco di novità per alcuni segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l’Oroscopo del 4 luglio 2020. In amore ci saranno importanti novità per la Bilancia che potrebbero preannunciare qualcosa di importante.

Oroscopo del 4 luglio

Ariete: sarete desiderosi di riprendere in mano la vostra vita e vivere all'avventura, non curandovi delle preoccupazioni. Vorrete sentirvi liberi anche nel rapporto di coppia. Qualche incomprensione con il partner.

Toro: si preannuncia un weekend all'insegna dei buoni propositi. Vorrete dedicarvi a un po’ di attività fisica e alla cura del vostro corpo.

Armonia in famiglia e in amicizia. I single potrebbero ricevere una chiamata da una vecchia fiamma.

Gemelli: cercate di fare scelte ponderate, non facendovi prendere dall'impulsività. Potreste avere qualche problema burocratico da risolvere.

Cancro: in questa giornata vi porterete addosso lo stress della settimana lavorativa giunta al termine, leggete un buon libro e fate qualche passeggiata per ritrovare il benessere.

Previsioni e oroscopo per sabato 4 luglio

Leone: avrete voglia di evadere un po' dalle mura domestiche, per ritrovare qualche amico di vecchia data.

Vergine: è tempo di pensare e fare i conti con voi stessi e con alcuni dubbi che potreste avere in amore. Dovrete prendere delle decisioni importanti che state rimandando da troppo tempo.

Bilancia: sta arrivando una scadenza importante per portare a termine un'attività: non fatevi prendere dall'ansia. In amore è in arrivo una piacevole novità che potrebbe preannunciare qualcosa di importante.

Scorpione: sarà un sabato ricco di piacevoli novità. In famiglia sarete sereni e trascorrerete una giornata riscoprendo gli affetti.

Cosa dice l'oroscopo del 4 luglio per gli ultimi segni

Sagittario: otterrete dei riconoscimenti per l'impegno che state mettendo in un progetto che state portando avanti da qualche mese. I single potrebbero fare qualche incontro interessante.

Capricorno: sarete un po' in ansia per delle risposte importanti che non sono ancora arrivate.

Non fatevi prendere dal panico, dovete solo attendere ancora qualche giorno. Nel rapporto di coppia ritroverete la sintonia con il vostro partner.

Acquario: in amore sarete assaliti dai dubbi. Ripenserete a un amore del passato e potreste rendervi conto di non aver agito nel modo giusto. Piacevoli novità lavorative in arrivo e saranno possibili nuovi incarichi.

Pesci: sarete pieni di entusiasmo e avrete voglia di trascorrere il primo sabato di luglio con gli amici e le persone a voi care. Per i single nessuna novità. In giornata potrebbe arrivare un messaggio inaspettato da una persona che è stata molto importante nella vostra vita.