L'Oroscopo di luglio per la Bilancia si aprirà all'insegna del cambiamento. Sarà un periodo molto favorevole in campo professionale e i nati del segno cominceranno a raccogliere i primi frutti del lavoro intrapreso nei mesi precedenti. Nel mese di luglio i Bilancia subiranno il transito benevolo di alcuni pianeti, ma anche la quadratura di altri che porteranno insieme al loro passaggio un carico di alti e bassi, sia in campo professionale che sentimentale. Questo simbolo zodiacale si dovrà armare di forza e intraprendenza per superare questo periodo così particolare, ma riuscirà ad avere anche tante soddisfazioni in ogni campo.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Opportunità in campo professionale nell'oroscopo di luglio della Bilancia

Per voi amici della Bilancia in questo mese di luglio la parola d'ordine sarà "azione". Dovrete agire per realizzare i progetti che vi stanno a cuore già da un po' e non soccombere davanti a eventuali problemi che potrebbero sorgere sul vostro cammino. Dovrete impegnarvi al massimo in ogni progetto e cogliere al volo le buone occasioni. Sarete favoriti da Sole e Mercurio in Cancro, che vi aiuteranno a essere forti e determinati per ottenere ciò che desiderate. Dovrete sforzarvi di comunicare a causa di Mercurio in quadratura, che vi renderà nervosi e indecisi: molto spesso la quadratura è una sfida a superare le difficoltà che si potrebbero presentare sul vostro cammino.

In questo mese di luglio, con Venere molto favorevole fino al 4 agosto, i progetti avanzeranno con una marcia in più, mentre chi sarà alla ricerca di un avanzamento di carriera o di un nuovo lavoro dovrà impegnarsi al massimo per ottenerlo. Voi amici della Bilancia vi sentirete ipersensibili e nervosi, tutto questo per colpa del Sole in Cancro che vi renderà emotivi e insicuri.

Marte in quadratura vi caricherà di un'energia esplosiva che dovrete saper gestire, altrimenti rischierete di litigare con i colleghi di lavoro. Dal 23 luglio, proprio nel settore finanziario, ci saranno grandi cambiamenti tutti positivi, grazie al transito benevolo di Urano in Toro e del Sole in Leone.

Raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato nei mesi scorsi e la buona sorte in campo professionale si manterrà per tutta l'estate.

Novità sentimentali per la Bilancia nelle previsioni astrali di luglio

Per voi nativi della Bilancia il mese di luglio si aprirà un po' sottotono in campo sentimentale a causa del transito di un ammasso planetario formato da Saturno, Giove e Plutone nel Capricorno, che porteranno alcune noie in amore. Saturno cercherà di contrastare al meglio questi attriti consolidando i rapporti di coppia. Sarà proprio in questo mese che dovrete cercare di essere molto razionali e pazienti. Vivrete un periodo in cui sarete emotivi, nervosi e dovrete cercare di mantenere la calma e di non soccombere all'energia distruttiva che verrà data da Marte in quadratura, altrimenti chi è in coppia potrebbe avere vari problemi con il proprio partner.

Avrete fino al 4 agosto una bellissima Venere che vi renderà carismatici e affascinanti, portandovi a vivere dei bellissimi momenti con il vostro partner. Voi Bilancia single, grazie all'influenza molto positiva di Venere, potrete fare tanti incontri vivaci e spumeggianti, anche se Mercurio in quadratura tenterà di bloccare la comunicazione. Questo sarà solo un piccolo impedimento, perché dal 23 avrete dalla vostra il Sole in Cancro, che vi renderà molto simpatici e affascinanti. Tanti incontri saranno alle porte e chissà che tra di loro non ci sia proprio la vostra anima gemella.