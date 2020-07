L'oroscopo di domani, domenica 26 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà sul piano astrologico. Ancora per un altro giorno la Luna permarrà nel domicilio della Bilancia, portando una ventata di romanticismo e di ragionevolezza. Non per tutti, però, sarà una domenica positiva. Le stelle rivelano che qualche segno zodiacale dovrà fare i conti con l'apatia e l'umore sottotono. Comunque sia, non mancheranno scintille d'amore, festeggiamenti e risate.

Approfondiamo le previsioni del giorno e la relativa classifica disposta, come di consueto, in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica dal 12° al 7° posto

Leone - 12° posto - Avrete un giorno sottotono, ma non dovrete preoccuparvene più di tanto. La vita è come una scala: si sale e si scende. Potreste sentirvi un po' apatici e magari non aver voglia di vedere gente. Ultimamente basta poco per farvi arrabbiare. In queste 24 ore, qualcuno vi farà un discorso che non apprezzerete, ma dovrete cercare di esporre il vostro punto di vista senza scaldarvi troppo perché ognuno ha il diritto di avere la sua opinione. La cosa più furba da fare in queste 24 ore, sarà tagliare corto e dedicarsi alla propria persona.

Vergine - 11° in classifica - Domenica senza infamia e senza lode. Avrete modo di recuperare le energie consumate in settimana, magari potreste riposarvi o lanciarvi in lunghe maratone di un programma tv, o magari potreste recarvi al mare e rilassarvi.

Non rifugiate la noia, perché ogni tanto è bene lasciarsi coinvolgere da questa sensazione. L'amore assumerà contorni accesi, in questo periodo avete bisogno di vicinanza e sicurezza.

Acquario - 10° posto - Non tutte le ciambelle riescono con il buco, quindi non dovete penare se le cose non vanno come avete programmato.

Avete avuto una settimana turbolenta e afosa, forse avete sofferto per qualche dolorino fisico o magari avete discusso con un familiare. Comunque sia, questa domenica porterà ancora un po' di incomprensione e dovrete tenere duro fino al tardo pomeriggio. La corrente sta per cambiare!

Ariete - 9° in classifica - Volge a conclusione anche questa lunghissima settimana condita di impegni, incombenze varie e problemi di coppia o di famiglia.

In questa domenica, tutt'altro che serena, potrebbero riaffiorare dei vecchi dissidi. Se possibile, cercate di tenervi a distanza dalle questioni spinose anche se vi risultano ingiuste. Riposatevi e rimettervi in sesto perché la seguente settimana sarà sfrenata.

Cancro - 8° posto - L’Oroscopo del 26 luglio dice che una persona vi tenderà una mano sorprendendovi. Sarà una domenica movimentata e avvincente, le stelle parlano di feste o di uscite. Luglio sta per chiudere i battenti e lasciare il posto ad un agosto florido di emozioni. Siete un segno amante delle tradizioni e della storia. Una volta era tutto denso di significato e le domeniche erano estremamente speciali. Tuttavia, non vivete in un passato che non tornerà mai più e costruite un futuro altrettanto emozionante.

Quello che accadrà nella seguente settimana sarà intenso e importante. Prepararsi in anticipo sarà una vera benedizione.

Sagittario - 7° in classifica - Da tempo attendete una specie di manna dal cielo. Avete bisogno che una situazione si sblocchi, perché siete finiti in un certo impasse. Non siete soli così come pensate e in queste 24 ore ve ne accorgerete. Tutto quello che dovrete fare sarà pensare di più a voi stessi. Cercate di dedicare dei ritagli di tempo per meditare, passeggiare o per farvi una maschera facciale. Sarà il caso di contattare una persona a cui tenete molto e che non vedete da tempo. Qualche nativo si concederà al più presto una bella vacanza, anche se i soldi scarseggiano.

Oroscopo di domani, i primi segni segni

Capricorno - 6° posto - Essere un po' egoisti non è sempre sbagliato, anzi. Questa domenica sarà decisiva: o dentro o fuori. Quest'annata è stata molto difficile e siete stati sottoposti a duri test. Dei problemi economici o di salute vi hanno tenuto con il fiato sospeso. Rispetto a prima, adesso tutto si presenta più tranquillo, anche se a volte faticate a credere che una persona cara non sia più accanto a voi. La vita impone di andare avanti e di avere fiducia nel futuro. Agosto sarà un mese grandioso, la vostra anima troverà pace. Fare le cose in grande non è importante, ciò che conta è farle: non perdetevi nei dettagli.

Pesci - 5° in classifica - Questa domenica vi lascerà qualcosa in mano.

State per fare delle scoperte interessanti! La mattinata partirà con un po' di lentezza, dato che avrete poco e niente da fare. Le coppie innamorate si abbandoneranno alla passione mentre i cuori solitari preferiranno stare a casa al fresco. Sfruttate questa giornata per valutare un approccio alternativo: è importante cercare di trarre il massimo da ogni situazione.

Toro - 4° posto - Domenica super positiva, tutto andrà a gonfie vele. Affari, finanze, famiglia e persino sentimenti, tutto ciò sarà posto in primo piano in queste entusiasmanti 24 ore. Anche se delle persone potrebbero avere delle opinioni contrarie alle vostre, non ve ne fate quasi mai un cruccio perché sapete stare al mondo. In giornata, un colpo di genio vi illuminerà facendovi trovare quella soluzione o risposta che cercate da tempo.

Non sarà il giorno favorevole per mettersi in auto o per avvalersi dei mezzi di trasporto pubblici, quindi prevenite.

Gemelli - 3° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà prendere una posizione decisiva. Sarete molto determinati e cordiali. Il vostro buon umore influenzerà chiunque avrà la fortuna di starvi accanto. In genere non riuscite a stare fermi un minuto, siete un vulcano di passioni e di idee. Non è possibile annoiarsi con voi! Continuate a seguire il vostro istinto, non rematevi controcorrente. Ad agosto, le anime solitarie faranno un incontro speciale che renderà l'estate entusiasmante. Possibili festeggiamenti o uscite in paese.

Scorpione - 2° posto - Giornata intensamente speciale per buona parte degli Scorpione.

Sarà possibile svagare la mente e mettere da parte gli ultimi accadimenti. Eventuali problemi saranno scalciati via, ma tutto dipenderà dalla vostra reazione. Cercate di non rivangare continuamente gli episodi spiacevoli. Il passato deve rimanere nel passato. L'amore e la famiglia contano molto, non a caso tirate fuori le unghie pur di proteggere i vostri cari. Presto qualcuno vi dimostrerà l'affetto che prova nei vostri confronti.

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche si presentano decisamente interessanti grazie al meraviglioso supporto lunare di questa giornata. Avrete modo di trascorrere un'appagante domenica, anche se forse ci sarà un bel po' di trambusto in casa. Nel complesso, però, sarà una giornata più che positiva e anche divertente.

Qualcuno riuscirà a strapparvi una risata e tornerete a dormire sogni sereni. Fuochi d'artificio per chi si ama, cercate solamente di non trattenervi fino a tardi la notte. Presto ogni preoccupazione sarà messa a tacere.