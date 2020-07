L'oroscopo di domani sabato 25 luglio è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Dopo aver soggiornato nella casa della Vergine, la Luna transiterà nella Bilancia dando il via alle danze: al divertimento, alla spensieratezza di coppia e alla voglia di mettere in chiaro alcune situazioni. Tra chi sarà in vacanza e chi dovrà lavorare, questo weekend risulterà abbastanza importante e avvincente. Potrebbero giungere delle novità o nascere delle nuove storie d'amore. Approfondiamo il tutto, scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche e classifica dal 12° al 7° posto

Ariete - 12° posto - State trascorrendo un'insolita estate, magari vi ritrovate a battagliare con una serie di sentimenti contrastanti. Ci sono dei giorni in cui vi sentite estremamente sereni, e altri in cui vi arrabbiate per un nonnulla. Avete un gran bisogno di prendere le distanze dalla solita routine e di partire per le vacanze, ma qualcosa costituisce impedimento. In questa giornata vi ritroverete a sbadigliare e niente vi andrà a genio. Le coppie rischieranno di intraprendere una discussione tortuosa. La cosa più furba da fare sarà cercare di non ingigantire le cose e di sforzarsi di uscire e sorridere. Nessuna tempesta dura in eterno.

Scorpione - 11° in classifica - L'estate non ve la state assaporando come sperato, perché c'è qualcosa che vi tormenta. Per lungo tempo avete vissuto nel timore, ma ancora faticate a fidarvi e a lasciarvi andare. In pochi mesi la vostra vita è stata messa a dura prova, ne avete vissute di cotte e crude!

Questo sabato risulterà un po' caotico, ma non si tratterà di nulla di preoccupante. Ogni problema o turbamento sarà archiviato a partire da metà pomeriggio. Inseguire i sogni può essere faticoso, ma alla fine ne varrà la pena.

Sagittario - 10° posto - Sabato di incontri speciali, ma anche di amori non corrisposti.

Non sempre le cose procedono come sognato, quello che conta è saper reagire. In queste 24 ore potreste non sentirvi in gran forma e non saranno da escludersi dei dolorini fisici, specie se tendete a soffrire di mal di testa o di problemi alla pressione. Chi vive in zone di mare, non sta gradendo il grosso via vai di turisti e vorrebbe un po' di serenità. Non dovrete lasciarvi sopraffare da una certa notizia che potrebbe giungere entro la serata.

Capricorno - 9° in classifica - Tutti i nodi stanno per venire al pettine. In questo sabato dovrete rivedere i conti e sistemare un paio di questioni. Forse state valutando un cambiamento di look o di lavoro, ma prima di fare il passo più lungo della gamba, sarà bene attendere la seguente settimana.

Qualche nativo del Capricorno avrà un appuntamento improrogabile o forse dovrà recarsi dal dentista. Attenzione alle multe! Entro la fine del mese, alcuni dovranno affrontare delle grosse fuoriuscite di denaro e questo sta causando insonnia.

Toro - 8° posto - Non tutti i mali vengono per nuocere e in queste 24 ore ve ne accorgerete. Chi lavora in proprio, avrà modo di battere cassa. In questo periodo state cercando di far quadrare i conti, ma non è semplice sbarcare il lunario dopo tutto quello che è successo e che ancora continua a succedere. In giornata, dovrete stare attenti e prendere ogni cosa con la dovuta cautela: l'apparenza rischierà di giocarvi un brutto tiro! Coloro che stanno frequentando qualcuno, dovranno evitare di esporsi più del dovuto e riflettere seriamente sul se proseguire o meno la conoscenza.

Qualche nativo del Toro, da un po' di tempo sta rivangando un vecchio amore.

Vergine - 7° in classifica - L'uscita della Luna dal vostro segno potrebbe generare confusione ma anche un insolito senso di sollievo. Nei giorni scorsi vi siete sentiti lunatici e smarriti, probabilmente la vostra mente ha fatto mille viaggi mentali. In famiglia tornerà il sereno, nulla vi turberà più. Dovrete fare attenzione alla linea. Forse ultimamente state mangiando più del dovuto e questo per via della carica cosmica. Comunque sia, dovrete sfruttare questo fine settimana per chiudere ogni parentesi aperta e per riordinare la vostra vita. Possibili spese da sostenere. Se c'è un po' di ritardo, potrete rimettervi in pari.

Oroscopo del giorno 25 luglio, i primi segni segni

Cancro - 6° posto - Dopo una lunghissima e travagliata settimana, l’Oroscopo del giorno 25 luglio annuncia una serie di gradite novità. Nei giorni scorsi, delle spiacevoli tempeste si sono abbattute su di voi, inoltre, ultimamente state facendo i conti con una sensazione di forte amarezza. A farvi sentire in questo modo e a remarvi contro, sono le pesanti influenze astrali nel vostro segno opposto. Tuttavia, tutto ciò servirà a rafforzarvi ulteriormente. Avrete una giornata di tregua, potrete fare tutto quello che vi pare e piace. L'amore e la passione risulteranno stellari, il partner potrebbe sorprendervi. Per i cuori solitari sono previste delle uscite, ma sarà bene mettere da parte la timidezza.

Leone - 5° in classifica - Sarà una buona giornata per recuperare un ritardo o per chiudere dei conti in sospeso. Arriverà quell'eventuale risposta o pacco che avete atteso per tutta la settimana. Dei ritardi vi hanno fatto preoccupare, ma finalmente tutto si rischiarirà. L'amore tornerà a essere travolgente e anche i single avranno maggiori chance di incontrare qualcuno di emozionante. Potrete lasciarvi andare e abbandonarvi alla passione. Mettete da parte il lavoro o eventuali incombenze, infine, non esagerate con la pizza o i dolci.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani parla di conquiste e trionfi, ma anche di ridimensionamenti. Vi ritroverete a uscire e questo favorirà i colpi di fulmine per i cuori solitari.

Vi ritroverete ad uscire. Le coppie che stanno riflettendo sul futuro, magari una vacanza o un trasferimento, potrebbero giungere a delle importantissime conclusioni. Non è tutto oro quel che luccica quindi non dovrete perdere tempo dietro alle sciocchezze. Coloro che stanno vivendo un periodo complicato non dovranno gettare la spugna. Un detto giapponese recita: "cadi sette volte, rialzati otto".

Acquario - 3° in classifica - Sarete insolitamente loquaci, di solito tendete a essere più taciturni e riservati. Qualcosa comincerà a smuoversi in questa giornata che risulterà gradevole e appagante. Non lasciate ammuffire i sogni nel cassetto, rispolverateli e riportateli alla luce del sole. Con la buona volontà e la perseveranza potrete fare grandi cose, ma guai ad accontentarsi.

Nella vita ci sarà sempre qualcuno che criticherà ciò che fate o farete, ma non permettete che ciò influenzi in negativo il vostro destino. Solo voi potete decidere cosa è meglio.

Gemelli - 2° posto - La vostra voglia di divertimento e di azione risulterà più strepitosa che mai. Siete un segno pieno di risorse e molto socievole, anche se negli anni vi siete chiusi un po'. Un consiglio vi tornerà di grande utilità, quindi sarà bene prestare attenzione a ciò che vi diranno. Da tempo state percorrendo una strada destinata a portarvi dritti al successo, ma ultimamente vi state impegnando di meno. In queste 24 ore non mancheranno sorrisi gaudenti, sguardi colmi di sentimento e flirt emozionanti: non restate a casa.

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedranno primeggiare all'interno della classifica. Quei risultati che avete atteso per lungo tempo, finalmente giungeranno. Apprenderete una gradita notizia che riguarderà la vostra vita privata. Se c'è una decisione da dover prendere, questo weekend farà al caso vostro. La Luna vi supporterà in ogni attività e potrete aprire le porte a delle nuove ed interessanti occasioni. "Chi fa da se fa per tre" ma farsi dare una mano non sarà una cattiva idea. Chi è in coppia, forse sta vivendo un periodo incerto e vorrebbe maggiori garanzie. Questo sabato porterà chiarezza e passione.