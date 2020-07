L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato 11 luglio approfondisce il mondo emotivo di una Luna in Pesci che rende le relazioni a due molto sensibili e romantiche. Urano in Toro produce come una carica elettrica e magnetica, rendendo le relazioni a due più entusiasmanti e introducendo nelle coppie sviluppi inattesi. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: cercate di aprirvi di più al dialogo, magari ascoltando ciò che ha da dirvi il partner. Mercurio in dissonanza suscita difficoltà e nel frattempo la vicinanza di Urano si fa sentire e introduce cambiamenti disarmanti e innovativi a cui è difficile resistere.

Toro: un vero e proprio "shock elettrico" viene prodotto da Urano nel segno, che rende le emozioni più intense poiché caricato dalle energie lunari capaci di introdurre nuovi eventi entusiasmanti. L'astro d'argento infatti acuisce il sentimento, sradica le vecchie abitudini e costringe a "cambiare pelle" in amore.

Gemelli: non siate frettolosi in amore e approfondite al meglio le sensazioni che provate, investendole nella coppia in modo costruttivo e più solido. Si prevedono nuove sorprese in arrivo, quindi accoglietele con maggiore entusiasmo.

Cancro: c'è tanta voglia di scambiarsi le idee con Mercurio nel segno che viene influenzato favorevolmente da Urano in Toro. Così c'è la voglia di progredire facendo evolvere le situazioni, trovando nuove idee e risolvendo eventuali difficoltà con l'intelligenza e una maggiore consapevolezza.

Leone: l'influenza di Urano in dissonanza si fa sentire e tutto ciò che è stato edificato fino a ora, può crollare poiché nuovi avvenimenti sconvolgono il rapporto di coppia aprendovi a un cambiamento che seppur difficile da affrontare, risulta doveroso per evolvere.

Vergine: assumetevi il rischio di osare in amore, rivoluzionando i vecchi schemi e aprendovi a un cambiamento costruttivo per la relazione a due.

E' prevista la fine di una situazione difficile che attanaglia l'anima e nuove prospettive si aprono davanti a voi. Attenzione solo a Luna in opposizione che produce malinconia.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Urano quasi sfida a introdurre nuovi stimoli nel rapporto a due e a progredire in amore, ravvivando la sfera affettiva in modo innovativo e sorprendente.

Siete più svegli e pronti a reagire alle avversità. Dovete solo trasmettere il vostro stesso entusiasmo al partner.

Scorpione: le emozioni dilagano in modo ingovernabile e dirompente, grazie all'influsso lunare che fa prendere il sopravvento sull'emotività. Siete alquanto introversi e Luna dai Pesci inonda di sensazioni intense. Giungete anche ad assorbire come una "spugna emotiva" ciò che prova il partner e forse siete più propensi a isolarvi per vivere a fondo la vostra interiorità.

Sagittario: diventate molto possessivi e gelosi con Venere in opposizione che stringe una quadratura con Luna in Pesci. Il desiderio di essere amati è forte, ma attenzione a non diventare soffocanti nei confronti del partner.

Possono sorgere delle incomprensioni.

Capricorno: Luna dai Pesci sprigiona pensieri fissi che fanno rimuginare troppo, facendo fossilizzare su alcune idee davvero ossessive. Plutone nel segno sprigiona una voglia di cambiamento che fa andare a senso unico. Che ne dite invece di condividere nuove idee con il partner?

Acquario: lo stress del lavoro pesa e potete scaricarlo in famiglia, dedicando maggior tempo a voi stessi e beneficiando di splendidi momenti di relax. Osservate ciò che succede all'interno della coppia e traete le giuste decisioni, analizzando il tutto in maniera più obiettiva.

Pesci: Luna nel segno produce empatia e sprigiona un'intuizione sentimentale fuori dal comune. Così riuscite a captare ogni sfumatura emotiva dell'animo della persona amata, assecondando i suoi bisogni con un atteggiamento molto premuroso e romantico.