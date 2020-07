Mentre si avvicina un nuovo fine settimana, siamo giunti alla giornata di venerdì 10 luglio. Leggiamo l'Oroscopo del giorno per tutti i segni, con novità e cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Astri e oroscopo del 10 luglio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore giornata nervosa, tuttavia il prossimo fine settimana sarà meno difficile. Nel lavoro sta per entrare nel segno la Luna che porterà maggiore forza, ci saranno più occasioni da sfruttare.

Toro: per i sentimenti dovete chiarire una questione importante. Cercate di evitare le discussioni che riguardano il passato. Nel lavoro attenzione a fare bene i conti, c'è troppa agitazione nell'aria.

Gemelli: a livello amoroso giornata stancante, dovete avere rapporti solo con le persone che sono dalla vostra parte. Nel lavoro giornata stancante. Riuscirete comunque a ripartire grazie alle vostre idee.

Cancro: in amore giornate interessanti, si può dire che coloro che hanno una storia sono favoriti. A livello lavorativo incertezza e confusione da mettere da parte. La stanchezza non deve influenzare le vostre scelte.

Leone: a livello amoroso avreste bisogno di passare più tempo con la persona giusta. Potreste vivere qualche sbandamento per una persona conosciuta da poco. Nel lavoro le prossime ore porteranno maggiori consigli.

Vergine: a livello sentimentale situazione in calo, ma solo in questa giornata.

Infatti, già a partire da domani le cose andranno meglio. Se una persona vi interessa dovete assolutamente frequentarla. Nel lavoro chi sta aspettando l'esito di una richiesta avrà delle buone risposte.

Previsioni del 10 luglio dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore attenzione a una situazione astrologica complicata.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Vi sentite maggiormente agitati e nervosi. Nel lavoro non sapete come gestire alcune situazione, attenti a non arrabbiarvi troppo.

Scorpione: in amore giornata positiva con la Luna che si trova nel segno. A livello lavorativo in questa giornata c'è qualcosa di importante da valutare. Mercurio è in ottimo aspetto.

Sagittario: per i sentimenti giornata non esaltante. Alcune storie non sono chiare e se c'è un tradimento qualcuno non sa come comportarsi. Nel lavoro giornata che vi consiglia di avere più calma e razionalità.

Capricorno: a livello sentimentale giornata positiva con la Luna in ottimo aspetto. Non si esclude qualche ritorno di fiamma nella vostra vita. Nel campo professionale giornata abbastanza tranquilla, ma non caricatevi di troppo lavoro.

Acquario: a livello sentimentale iniziare nuove storie d'amore non è la cosa migliore da fare se c'è una storia in crisi. A livello lavorativo tra questa giornata e quella di domani potrebbe arrivare qualche buona idea ed entro la fine del mese si potrà risolvere un piccolo problema.

Pesci: in amore periodo in cui nascono nuove storie. Dovete cercare ancora di recuperare tranquillità. Nel lavoro le sensazioni in questo periodo non sono molto positive.