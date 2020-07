Nell'oroscopo della giornata di sabato 11 luglio, i nativi Cancro potranno notare delle piccole evoluzioni in meglio nella propria relazione di coppia, complice anche un bel Sole in congiunzione, mentre Pesci potrebbe imbattersi in persone che potrebbero rivelarsi piuttosto simpatiche. Sagittario potrà godere di tante energie per sfruttare al meglio questo inizio weekend, mentre Ariete regalerà il proprio tempo libero alle persone che più ama in assoluto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 11 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 11 luglio 2020 segno per segno

Ariete: secondo l'oroscopo, in questa giornata gli influssi di Marte in congiunzione e di Venere in trigono dal segno dei Gemelli si faranno sentire più del solito.

Avrete anche a disposizione la Luna in congiunzione. Ci saranno dunque tutti i presupposti adatti per un fine settimana ottimo, soprattutto per voi single, che sul piano sociale potrete godere di piacevoli momenti che non vi faranno pensare a niente di negativo. Se avete una relazione fissa cercherete di sfruttare il vostro tempo libero per far felice il partner, magari facendo per lei quella cosa che vi chiede da ormai tanto tempo. Nel lavoro nonostante le energie non mancheranno, attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe portare qualche imprevisto. Voto - 8-

Toro: tanta curiosità aleggerà nella vostra mente e in particolare nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo di sabato.

Questa spiccata voglia di sapere alimenterà il rapporto tra voi e il partner, cercate solo di non entrare in argomenti troppo caldi. Se siete single magari qualcuno attende un vostro gesto e ancora non ve ne siete accorti. Sul posto di lavoro Giove favorevole vi permetterà di scalare la montagna del successo con destrezza e agilità.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Voto - 8-

Gemelli: oroscopo di sabato discreto per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale godrete del pianeta Venere, fermo nel vostro cielo da tanto tempo. Sarete in grado di dimostrarvi dei validi partner anche in questa giornata, dedicando buona parte del vostro tempo solamente alla persona che amate con il vostro carattere allegro e simpatico.

Se siete single un nuovo passatempo vi sta prendendo molto e fermarsi sembra difficile. Sul posto di lavoro anche se non avete sempre le idee chiare su come agire, non dubitate mai di voi stessi. Voto - 7+

Cancro: una bella giornata quella di sabato secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Godrete di un ottimo Sole in congiunzione che potrebbe portare un po’ di fortuna nella vostra relazione di coppia. Potrebbero esserci infatti delle interessanti evoluzioni che potrebbero farvi riavvicinare al partner e far risalire l'affiatamento di coppia. Se siete single imparate a gestire al meglio i tempi se non volete problemi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo i vostri colleghi potrebbero chiedervi aiuto, e voi sarete propensi a dare una mano a chi è rimasto indietro.

Voto - 7,5

Leone: oroscopo di sabato positivo con Marte e la Luna in trigono dal segno dell'Ariete, una fortunata Venere in sestile dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il rapporto con la vostra anima gemella sarà armonioso e stabile e godrete di bei momenti che vi trascineranno in un vortice di passione. Se siete single potreste rimanere confusi da alcuni gesti da parte di una persona che vi sta facendo il filo. Nel lavoro vi sentirete pronti a tutto e non vi fermerete finché non sarete soddisfatti dei risultati. Voto - 8

Vergine: periodo di alti e bassi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Sul fronte lavorativo ci sarà Giove in trigono dal segno del Capricorno che vi darà tutto il sostegno necessario per svolgere al meglio le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Il vero problema sarà sul fronte sentimentale considerato che Venere proprio non vuole lasciarvi in pace. Cercate almeno di limitare i danni e non fare niente che possa far innervosire il partner. Voi single per il momento dedicate il vostro tempo agli amici. Voto - 6,5

Bilancia: giornata discreta quella di sabato per voi nativi del segno. In amore ci sarà il Venere in trigono dal segno dei Gemelli, che farà battere forte il cuore soprattutto ai cuori solitari, quando si accorgeranno di aver fatto passi in avanti con la persona che amano. Se avete una relazione fissa i piccoli problemi si possono superare collaborando con il partner. Sul posto di lavoro purtroppo Mercurio in quadratura potrebbe portarvi a prendere la strada sbagliata, dunque analizzate bene ogni possibilità.

Voto - 7

Scorpione: un clima più che discreto per voi nativi del segno in questo periodo estivo, con il Sole e Mercurio in trigono dal segno del Cancro. Per quanto riguarda i sentimenti sarà il momento adatto per dedicarsi alle emozioni e al partner, per vivere momenti indimenticabili. I cuori solitari saranno abbastanza sicuri di sé e tenteranno di avvicinarsi alla persona che amano. Il settore professionale si rivelerà abbastanza soddisfacente, grazie a dei progetti entusiasmanti che vi tengono impegnati per un po’. Voto - 8

Sagittario: sul fronte sentimentale prendersi una piccola pausa per cercare di ristabilire un buon rapporto con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

I cuori solitari potranno vivere momenti convincenti, soprattutto in compagnia degli amici. Sul fronte lavorativo ci saranno la Luna e Marte in trigono dal segno dell'Ariete che porteranno una buona dose di energie e di fortuna nelle vostre mansioni, dunque impegnatevi al massimo se volete raggiungere i risultati sperati in giornata. Voto - 7

Capricorno: oroscopo di sabato tra alti e bassi per voi nativi del segno, a causa di alcuni pianeti in posizione sfavorevole, come Mercurio e Marte. In ambito sentimentale dovrete tenere gli occhi aperti sul rapporto con il partner, perché causare un litigio potrebbe essere facile in questo momento. Se siete single affrontate eventuali conflitti con il giusto temperamento.

In ambito lavorativo potrete contare su Giove e Saturno in congiunzione per svolgere bene le vostre mansioni, dunque rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Voto - 7-

Acquario: per quanto riguarda la sfera sentimentale un po’ di fantasia potrebbe creare unione tra voi e il partner, condividendo le vostre passioni e le vostre speranze. Se siete single l'oroscopo vi consiglia di sperimentare nuovi modi per approcciarvi alla vostra potenziale anima gemella. Il settore professionale richiederà un po’ d'attenzione in questo periodo, considerato che dovrete svolgere alcune mansioni un po’ particolari, ma che potrebbero darvi discrete soddisfazioni. Voto - 8

Pesci: la posizione favorevole del Sole e di Mercurio, in trigono dal segno del Cancro completano un oroscopo abbastanza soddisfacente.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci saranno evoluzioni interessanti nella vostra relazione di coppia, che porteranno una giornata abbastanza piacevole. Se siete single non siate impazienti se le cose non vanno esattamente come desideri. In ambito lavorativo studiate una valida strategia per raggiungere agilmente il successo. Voto - 7,5