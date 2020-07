L'oroscopo del 9 luglio è pronto a dire la sua sul probabile andamento di questa giornata di metà settimana. Per i nativi del Leone si prospetta una giornata irrequieta, invece per le persone dell'Acquario sarà un periodo stancante. Approfondiamo quindi l'astrologia della giornata di giovedì 9 luglio e le previsioni delle stelle dedicate a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Si prospetta una giornata alquanto insolita per l’amore, forse ci sono alcune cose da definire bene. Fate luce nel vostro cuore e apritevi al dialogo, solo così vedrete dei miglioramenti nel vostro rapporto di coppia.

Toro – Giornata ideale per allargare il giro delle conoscenze e parlare con le persone fidate. Può darsi che da questi nuovi incontri possa venire a galla un nuovo amore. Godetevi questo momento davvero appagante.

Gemelli – Non tira una buona aria. Forse siete agitati perché non riuscite a prendere una decisione importante che riguarda la vostra vita in generale. L'oroscopo raccomanda di sfruttare tutte le vostre energie a risolvere tutte le problematiche ancora in sospeso. Organizzatevi una piccola vacanza per fine luglio.

Cancro – Questo giovedì porta qualche novità abbastanza interessante. Siete pronti a dare il meglio di voi stessi per arrivare dove volete, e in assenza di occasioni sarete lo stesso abili, soprattutto negli affari e nel denaro.

Se siete delle persone in carriera, cercate di avere buoni rapporti con i piani alti, perché è la chiave di accesso alla poltrona desiderata.

Previsioni di giovedì 9 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Per l’amore non si prospetta un giovedì memorabile. Siete così irrequieti, insicuri, sempre alla ricerca di un qualcosa che possa migliorare la vostra attuale situazione.

I dubbi e la gelosia potrebbero farvi cadere vittima di nervosismo. Il problema è che i cambiamenti per voi sono sempre un po’ difficili da metabolizzare e per tale motivo avete bisogno di tempo.

Vergine – Occhio alla gelosia, se la vostra unione è stabile. Coloro che stanno vivendo una situazione davvero critica, allora è arrivato il momento di chiarire tutto ciò che non è chiaro.

Con il fascino che avete potreste trovare subito una soluzione, condivisa anche dal vostro partner. Non abbiate paura dell’ignoto o di quello che vi aspetta dopo.

Bilancia – La vostra bravura verrà messa in luce e qualcuno potrebbe farvi una proposta davvero allettante, che potrebbe migliorare la vostra condizione economica. Aspettatevi cambiamenti in ufficio o idee che rivoluzionano il vostro lavoro. Se state cercando una storia seria e stabile, sarà meglio conoscere bene chi avete di fronte, sempre se non volete prendere altre cocenti delusioni.

Scorpione – C’è ancora incertezza in amore, forse per via degli atteggiamenti del vostro partner romantico oppure avete difficoltà a capire se la vostra relazione merita una seconda chance oppure no.

Prima di prendere una decisione definitiva, fermatevi un attimo e riflettete a lungo.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sebbene desiderate ardentemente staccarvi dalla vostra solita routine, è importante occuparvi delle responsabilità che avete sulle spalle. Trascurare questi doveri potrebbe creare seri problemi per le persone che vi stanno accanto. Ripensate a una situazione in cui qualcuno vi ha deluso senza un valido motivo. Non fate la stessa cosa a un vostro amico o collega. Prima di portare a termine un vostro progetto, godetevi i vostri hobby con la coscienza pulita. Trovate un modo per trattarvi bene.

Capricorno – Gli amori che sbocciano in questo periodo potrebbero iniziare con il piede sbagliato e i motivi potrebbero essere diversi.

C’è tensione anche in famiglia, forse un familiare vi sta spingendo a fare qualcosa che non volete fare. È meglio far valere la vostra posizione, anche se questo significa provocare una discussione. Cercate di vedere questi dibattiti accesi come la possibilità di vuotare il sacco.

Acquario – Giornata stancante, soprattutto per la sfera amorosa. Cercate di non appesantire anche l’umore della persona cara. Un po' di leggerezza vi fa molto bene, anche se avete una grande voglia di prendervela con il mondo intero, forse vi state occupando di qualcosa che non vi appassiona? Tranquilli, si tratta di un periodo di transizione, presto la vostra situazione migliorerà.

Pesci – Vorreste molto di più dal vostro partner d’amore, ma per un motivo o per l’altro non vi presta attenzione.

Non prendetevela! Sbroccare di brutto appesantisce il vostro rapporto. Per molte coppie si tratta di qualche interferenza familiare, forse un parente cerca di mettere zizzania tra voi e il vostro partner. Le coppie che non convivono sono alle prese con la gelosia. Dalla prossima settimana qualcosa migliorerà.