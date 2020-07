L'oroscopo del 10 luglio è pronto a dire la sua sul probabile andamento del quinto giorno della settimana in corso. Giornata altalenante per coloro che sono nati sotto il segno dell'Ariete. Per i nativi del Toro si prospetta una giornata piuttosto impegnativa. Di seguito, l'astrologia applicata alla giornata di venerdì e le previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Giornata con umore altalenante, forse avete qualche dubbio su una persona che frequenta il vostro stesso ambiente di lavoro. Sforzatevi di proteggere la vostra stabilità lavorativa, fate in modo che nessuno la sminuzzi.

Per quanto sia contraddittoria, presto questa fase finirà, perciò evitate di sbottare anche se a volte vi sembra necessario. Se proprio sentite l’esigenza di mandare a quel paese una persona estremamente fastidiosa, fatelo e levatevi il pensiero.

Toro – Se avete qualche questione amorosa da risolvere o qualche dubbio vi attanaglia, questa è la giornata ideale per affrontare il vostro partner e vuotare il sacco. Esprimete tutto ciò che avete dentro e cercate di capire anche le esigenze e le motivazioni della vostra dolce metà. In serata potrebbero nascere dei battibecchi, forse c'è qualcosa che appesantisce l'atmosfera domestica. Cercate di riposare e di eliminare lo stress accumulato in questi ultimi giorni.

Gemelli – Qualsiasi cosa accada in questo venerdì 10 luglio, la vostra serenità emotiva è a rischio. Se una persona è riuscita a farvi perdere la testa, allora preparatevi a vivere le varie fasi dell’amore. Sicuramente non siete una persona prevedibile, potrebbero venire a galla aspetti inediti del vostro modo di pensare e concepire l’amore.

Stupite e lasciatevi stupire.

Cancro – Questa giornata di venerdì richiede massima attenzione. L'oroscopo raccomanda di non distrarvi al lavoro e di dare il meglio di voi stessi, anche se non è facile. In fondo, le vacanze sono vicine e vi offriranno un momento di tregua dalle responsabilità lavorative.

Occhio a non spendere troppo, in futuro potreste lamentarvi in modo esagerato della vostra sindrome da acquisto compulsivo.

Previsioni di venerdì 10 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Si prospetta una giornata piena di impegni, di eventi da organizzare e soprattutto di shopping. Dopo questi mesi di emergenza sanitaria, sentite la necessità di stare più fuori casa che dentro. L'Oroscopo favorisce le nuove conoscenze e i rapporti familiari, anche se in alcune famiglie si respira aria di maretta. Con l’arrivo di agosto e programmando una breve vacanza, potreste avere un grande bisogno di stare lontano dalle responsabilità professionali e affaristiche, e di trascorrere più tempo con le persone che amate tantissimo.

Vergine – Se dovete chiarire delle cose con il vostro partner d’amore, questa giornata di venerdì vi offre l’opportunità di fare chiarezza. Il confronto potrebbe rafforzare la vostra unione e risvegliare quella passione rimasta sopita fino ad adesso. Potrebbero nascere delle interferenze familiari, ma preferirete dedicare il vostro tempo libero con la vostra dolce metà. Cercate di sopportare anche le eventuali divergenze di vedute.

Bilancia – Prestate molta attenzione ai segnali del vostro corpo. Sia che vi sentiate stanchi o pieni di energia, è importante regolare di conseguenza il vostro comportamento. L'esaurimento nervoso è il modo in cui il vostro sistema vi invita a rallentare. Annullate alcuni appuntamenti e mettete da parte il vostro elenco di cose da fare.

Fate un pisolino o rilassatevi nella vasca da bagno. Emergerete come nuovi. Se siete stracolmi di energia, iniziate un progetto che vi riempie di eccitazione.

Scorpione – Siete pronti per un brivido. Immergetevi in un’attività che ha attirato la vostra attenzione. Siete delle persone abitudinarie che si consola nella routine. Forzandovi a provare nuove cose darete alla vita più profondità e dimensione. Una persona simpatica e divertente sarà felice di vedervi sperimentare cose nuove. La prossima volta valutate bene se condividere o no con qualcuno la vostra nuova attività. Fare le cose con una persona fidata è incoraggiante.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Emozioni speciali vi aspettano in questa giornata.

Sicuramente avete in mente di organizzare qualcosa di speciale in occasione delle vacanze estive e questo contribuisce al vostro umore, che ogni tanto è su di giri. Questo è anche un periodo intenso per rafforzare i rapporti in famiglia e per accogliere l’amore in varie sfumature. Insomma, non chiedete altro che assaporare qualche momento di benessere e quiete.

Capricorno – Ogni attività che stimola il vostro intelletto intensificherà il vostro carisma. Cogliete l’occasione per ascoltare musica, fare cruciverba o leggere libri. Qualcuno che è attratto dalla vostra mente potrebbe proporvi un progetto creativo, magari vi piacerà da matti. Prendete tutto il tempo che volete per apprendere le tecniche giuste e trovare materiali di alta qualità.

Sarete felici di aver creato qualcosa di così raffinato.

Acquario – Non è una giornata esaltante per il vostro cuore. I vostri desideri non vengono soddisfatti dalle stelle e forse rimarrete a pensare intensamente a quello che vorreste ma che non potete averlo. Dovete riflettere con attenzione e capire se è solo attrazione fisica oppure è qualcosa di più. Per guadagnare denaro, invece, dovete lavorare più a lungo. Se vedete qualcuno con le cose che desiderate di più al mondo, sostituite i sentimenti di invidia con l’ammirazione. Ringraziate silenziosamente questa persona per avervi ispirato. Con il massimo impegno e la massima costanza riuscirete a possedere queste cose favolose.

Pesci – Connettervi con voi stessi può rendere possibile il raggiungimento dei vostri obiettivi più ambiziosi.

Malgrado quello che potreste pensare, non dovete lottare per ottenere ciò che volete dalla vita. In questa giornata lasciatevi fluttuare a valle. Ascoltate musica meravigliosa, ricreate una deliziosa ricetta o trascorrete del tempo con la vostra persona preferita. Quando siete rilassati diventate felici: gli ostacoli diventano opportunità e si aprono nuovi percorsi piacevoli.