L'oroscopo di domani, martedì 14 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto il cielo astrale avremo ancora la Luna in Toro in piena fase calante. Il Sole in Cancro accentua le emozioni, i pensieri e la voglia di lasciarsi andare, ecco perché questo periodo risulta essere particolare. Anche l'amore sarà al centro dell'attenzione per la maggior parte dei segni dello zodiaco. Saranno 24 ore interessanti e soprattutto particolari. Approfondiamo l'intero discorso scoprendo nello specifico le previsioni delle stelle di questa giornata e l'immancabile classifica predisposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° posto - Questo sarà un martedì stanco e a tratti demoralizzante. Non vi state godendo l'estate come vorreste a causa del caldo, delle zanzare e della poca concentrazione. Avete bisogno di nuovi stimoli, quindi uscite e visitate locali diversi. Tuffatevi nella mischia e non restate rintanati in casa. All'orizzonte si profila una conoscenza emozionante! Il denaro continua ad essere un punto dolente. Il vostro conto rasenta lo zero o forse faticate molto ad arrivare alla fine del mese. Avete bisogno di un supporto finanziario che però tarda ad arrivare, ma qualcosa si muoverà entro la fine dell'anno.

Acquario - 11° in classifica - Da un po' di tempo, state facendo le ore piccole e avete una brutta cera, in tal caso cercate di riposare a dovere ritagliandovi delle pause tra un lavoro ed un altro.

In questa giornata sarete chiamati ad eseguire diverse commissioni e non potrete evitarle. State attraversando un periodo di alti e bassi, ci sono dei giorni in cui vorreste 'spegnervi' e non fare nulla, mentre in altri giorni vi sentite carichi di energia e siete pronti a conquistare il mondo. Prendete alla leggera ogni cosa, non sottoponetevi ad inutile stress.

Gemelli - 10° posto - In queste 24 ore dovrete prestare ascolto al vostro intuito. Un parente o una persona che conoscete da anni, potrebbe chiedervi un favore o un passaggio in auto. In questo periodo non fate altro che rivedere i conti perché non tornano, forse avete consumato un sacco tra bollette, tasse e spese varie.

Cercate di non impazzire e ripartite da zero se necessario. Sfruttate questa settimana per fare mente locale e per mettere nero su bianco i vostri obiettivi, sogni e speranze. Avete tempo, prima della fine dell'anno, di concludere qualcosa di interessante.

Cancro - 9° in classifica - L’Oroscopo del 14 luglio dice che sarà un martedì così così, senza arte ne parte. Ultimamente state stravolgendo la vostra routine ed anche le abitudini alimentari sono cambiate. Vi sentite smarriti, ma entro settembre avrete modo di ritornare in carreggiata. Siete soliti aspettarvi troppo dagli altri, per tale ragione non fate altro che accumulare delusioni su delusioni. Spazzate via il passato e tutte quelle persone che non fanno altro che presagire il peggio.

Se volete che il vostro 2020 si concludi positivamente, allora dovrete necessariamente darvi da fare e non gettare la spugna. Uscite e svagatevi un po', ma fate attenzione a non prendere troppo sole!

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Ariete - 8° posto - Puntare al massimo porta ad ottenere dei risultati tangibili, anche piccoli. In genere siete un segno ambizioso, ma forse ultimamente vi sentite svuotati e privi di voglia di fare. In tal caso non costringetevi a perseverare nelle consuete attività anzi, staccate la spina e concedetevi la possibilità di rifiatare. Ricaricare le pile, magari facendo il meno possibile, aiuta a rigenerare la mente e il corpo, incrementando la produttività.

Anche l'amore necessita dei suoi spazi e del suo tempo. Quindi, se avete intrapreso da poco una nuova conoscenza, dovrete cercare di non affrettare le cose.

Sagittario - 7° in classifica - Se ci sono dei compiti o delle incombenze da svolgere, cercate di non ridurvi all'ultimo minuto poiché, tale comportamento, rischierà di ritorcervi contro. Forse siete demotivati oppure volete semplicemente godervi questa ritrovata libertà che per lungo tempo vi è mancata. Gli eventi esterni non possono essere controllati o manipolati, ma si può mettere mano sui propri pensieri e sulle proprie azioni. Per essere migliori, a livello personale, è necessario mettersi al primo posto e saper dire di 'No' all'occorrenza.

Scorpione - 6° posto - Questo martedì chiarirà ogni incomprensione familiare e/o lavorativa. Di solito siete abituati ad agire d'istinto e spesso avete preso delle cantonate, ma quello che accadrà in queste 24 ore sarà decisamente importante. Ci sono delle persone che fanno affidamento su di voi e sulle vostre capacità, perciò non riuscite mai a lasciarvi andare come vorreste. Prendetevi del tempo per una vacanza, avete bisogno di riposare e di ascoltare il rumore rilassante della natura. I single estroversi avranno modo di vivere delle avventure passionali e memorabili. Cercate di camminare il più possibile, specie se siete molto sedentari.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche del 14 luglio parlano di speranze rinate.

L'amore, dopo un periodo di alti e bassi, tornerà a primeggiare. Le coppie avranno modo di riscoprirsi, mettendo da parte i recenti litigi e le eventuali incomprensioni. Sfruttate l'intera estate per dedicarvi alle vostre passioni e prendetevi cura del vostro corpo, specie se lo avete trascurato per il troppo lavoro/studio. Agire d'impulso si rivelerà provvidenziale, quindi cercate di dar retta al vostro istinto. In famiglia, forse vi state occupando di un parente anziano o dei figli piccoli. In tal caso, in queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Con l'allenamento continuo e costante, si ottiene la perfezione.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Leone - 4° posto - Se c'è una decisione da prendere o se state aspettando qualcosa, questa sarà la giornata favorevole perché sarete risoluti.

Tutti i nodi verranno al pettine, i problemi saranno finalmente in via di risoluzione. Nel vostro quotidiano siete soliti pensare ad eventi accaduti di recente o in passato, spesso vorreste tornare indietro soltanto per rispondere in maniera differente. Cercate di apprendere nuove cose e di allargare gli orizzonti. Se dovete partite per un viaggio, scegliete una meta insolita. Per quanto riguarda la sfera professionale, ultimamente non siete concentrati come vorreste e tendete ad essere molto affaticati. Non esagerate: ascoltate il vostro corpo e adeguatevi.

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani si preannuncia ricco di movimenti. Avrete modo di emozionarvi, di sorridere e di trascorrere del tempo in lieta compagnia.

Ogni problema familiare sarà chiarito ed anche all'interno della relazione lavorativa o di coppia tornerà il sereno. Chi è solo, si sentirà pronto a conoscere gente nuova e a lasciarsi alle spalle l'ultima storia d'amore. Forse state considerando una vacanza in solitaria o con delle amicizie. Prendervi del tempo per voi vi sarà di grande aiuto per capire numerose cose.

Capricorno - 2° posto - Da tempo avete in cantiere dei progetti destinati a migliorarvi la quotidianità. Presto dovrete prendere parte ad un viaggio o ad un evento speciale, la vostra estate sarà florida di emozioni. In genere amate agire in solitaria, ma in queste 24 ore gradirete la compagnia altrui. Il vostro umore sarà leggero e nulla vi turberà.

Il vostro fascino sarà irresistibile, infatti le chance di incontrare una persona che si invaghirà di voi saranno elevate. Cercate di non far ingelosire il partner.

Toro - 1° in classifica - Si prevede una giornata estremamente stellare grazie alla Luna nel vostro domicilio. I vostri sensi risulteranno amplificati così come le emozioni e i sogni. Avrete voglia di fare tante cose e forse non saprete dove cominciare, ma quello che conta è muovere il primo passo, perché tutto il resto verrà da se. L'amore di coppia tornerà ad infiammarsi. Dei progetti riguardanti il futuro cominceranno a prendere forma: potrete osare tutto l'osabile!