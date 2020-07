L'oroscopo di domani, mercoledì 15 luglio 2020, è pronto a mettere sotto analisi il terzo giorno della corrente settimana. Come di consueto ad essere sottoposti ad accurata valutazione i comparti relativi all'amore e al lavoro. Direttamente interessati dalle previsioni zodiacali di mercoledì i sei segni facenti parte della prima tranche zodiacale; dunque, discorso aperto principalmente per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di scoprire cosa hanno in serbo le stelle al giro di boa settimanale? Il migliore in assoluto tra i sei simboli appena citati sarà indubbiamente il Toro, opportunamente sostenuto dal trio Giove-Plutone-Saturno in trigono alla Luna, quest'ultima già presente nel segno.

Abbastanza positiva la giornata in analisi anche per Ariete, Gemelli e Leone, in questo caso sottoscritti da quattro buone stelle indicative dei periodi routinari. Parlando di negatività invece, l'Astrologia applicata alla giornata del 15 luglio preannuncia qualche difficoltà in più a sfavore dei nativi in Vergine e Cancro, rispettivamente considerati in periodo "sottotono" e da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 15 luglio segno per segno.

Classifica stelline 15 luglio

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Pertanto si preannuncia un mercoledì vincente per i nati nel segno del Toro. Poco ma sicuro: questo terzo giorno della settimana vedrà emergere su tutti, in maniera davvero favolosa, gli amici nativi del segno di Terra sopracitato. A reggere il passo del primo in classifica (parziale) altri tre segni posizionati subito dietro: al secondo posto Ariete, Gemelli e Leone.

Scopriamo invece, direttamente dalla classifica stelline del 15 luglio 2020 quali sono i segni posizionati al centro/fine scaletta.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: Vergine;

★★: Cancro.

Previsioni di domani, mercoledì 15 luglio: Gemelli, 'faro luminoso' d'amore

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete annuncia buone notizie a fine giornata a chi ha ascendente ben posizionato in classifica (consigliamo di controllare subito!) Di cosa si tratta? Noi non lo possiamo sapere, comunque siate fiduciosi e aspettate... In generale sarà una giornata praticamente piacevole, anche se con piccoli frangenti impegnativi da controllare. Se non di spassarvela, almeno almeno cercate di passare al meglio il periodo, cercando di non crearvi e non creare problemi. In amore sarà una giornata armoniosa per molti di voi. Vi aspettano infatti delle ore molto positive in cui potrete rilassarvi spensierati. Godrete (forse) del dolce far niente oppure al contrario farete tante cose, troppe, anche parecchio diverse tra loro.

Al dunque sarete contenti, soddisfatti e in completa sintonia con il partner: sappiate che la persona amata è pronta ad appoggiarvi in tutto. Single, questo mercoledì assaporerete con intensità qualsiasi sensazione, perché la Luna e Marte si trovano in aspetto favorevole, pronti già da un pezzo ad incendiare le vostre emozioni. Lanciatevi senza timore: mal che vada avrete vissuto un'esperienza in più nella vostra vita! In ambito lavorativo, gli astri del periodo si trovano favorevoli al vostro segno e questo per voi è fin da subito un ottimo segnale di incoraggiamento per quanto riguarda quei settori che vi stanno a cuore. Sarete pronti a rivoluzionare un po' la vostra vita e lo farete con grande slancio e convinzione.

Voto: 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Il prossimo mercoledì sarà indiscutibilmente all'insegna del periodo vincente a tutti gli effetti. Luna e Urano risulteranno molto efficaci sia nelle situazioni affettive che professionali, infondendo fiducia e coraggio. In amore, l'atmosfera estiva e un cielo finalmente azzurro vi faranno sentire subito meglio del solito. Oltre al divertimento e a un'eccellente forma fisica, potrete contare su una giornata molto intensa per quanto riguarda la sfera sentimentale. Tenerezza e passione sapranno fondersi mirabilmente: in più di un'occasione avrete l'impressione di camminare tre metri sollevati da terra, abbracciati al vostro partner (o chi per lui/lei...).

Single, giorno piacevole soprattutto per i nuovi rapporti, le amicizie e le cose da fare se in vacanza. Se avete programmato un viaggio (anche breve), preparatevi a nuovi incontri, tra questi senz'altro qualcuno si rivelerà molto interessante per eventuali sviluppi sentimentali futuri. Se dovesse capitare, nulla vi impedirà di dare "fuoco alle polveri" della passione e di godervi una situazione astrale fermamente stuzzicante. Nel lavoro, Giove, in trigono alla Luna nel segno, indica che apparirete sereni e avrete delle gratificazioni insperate, forse attese da tempo. Non mancheranno infatti buone opportunità, ma queste richiederanno risposte immediate oppure di essere colte al volo. Novità in arrivo faranno bene al morale e al portafogli.

Voto: 9+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani considera positivo il prossimo mercoledì. Pertanto giornata all'insegna del benessere fisico e mentale: cercate di vivere l'attimo senza esigere troppo dagli altri e senza pretendere più del solito da voi stessi. In amore, avete una famiglia serena e complice, ed è bello vedere i vostri cari tutti riuniti attorno al tavolo imbandito. Atmosfera quotidiana dove voi, faro luminoso pregno d'amore, insieme al cibo ammannite verso tutti buona energia e calore. Romanticismo a gogò, anche l’aria profumerà d’amore, lo stesso che voi provate per il partner e per i vostri figlioletti e magari se un pupo non c’è ancora potrebbe rientrare nei progetti dell’estate!

Single, i programmi si stanno realizzando, grazie all'impegno ed a un quadro astrale tutto sommato positivo; potete contare anche sul supporto di un amico competente, mentre Venere vi aprirà le porte a nuove ed eccitanti iniziative sentimentali. Lavoro: nelle questioni pratiche, quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. L'intuito sarà molto spiccato in questo momento e si rivelerà una vera ricchezza per il vostro futuro. Voto: 8-.

L'oroscopo di mercoledì 15 luglio: alti e bassi per il Cancro, progetti futuri per il Leone

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica l'arrivo di un periodo sotto i pessimi auspici del "ko".

Secondo quanto rilevato dall'Astrologia, la giornata di metà settimana sarà ancora interessata dalla cattiva influenza di Giove, Plutone e Saturno in opposizione al vostro Sole. In amore l'invito è a stare calmi e sereni. Probabile l'arrivo di un'altra giornata fatta di alti e bassi, a causa della dissonanza a cui saranno sottoposti Sole e Mercurio nel segno. Sappiate intanto che niente vi ostacolerà veramente, eccetto le vostre insicurezze che, in questo momento, sono molto forti e vi impediscono di agire in maniera naturale e spontanea nei confronti delle persone che amate. Single, sarà difficile conservare il buonumore, perché oggi la Luna potrebbe mettervi seriamente in difficoltà, specialmente in pubblico, forse dispensando disagio o favorendo comportamenti inadeguati.

In caso di critiche, per non provocare insanabili fratture con amici, parenti e altri, incassate con classe e tenete a freno la voglia di reagire: non sarà proprio il caso. Se poi foste voi, in prima persona, a mischiare le carte in tavola, onestamente non potete pretendere dagli altri chiarezza e sincerità... Nel lavoro intanto, la via che conduce al successo non sarà certo tutta in discesa. La forza di volontà e l'ambizione cadenzate dal periodo vi spingeranno ad andare avanti. È arrivato il momento di farvi notare, accettando di assumere magari anche nuove responsabilità. Voto: 6-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani preannuncia un mercoledì nella norma. Accontentatevi per adesso di ciò che "passa il convento", come si suol dire.

In amore, cercate di non attaccare il partner come fate di solito ma godetevi il momento. In coppia sarete pappa e ciccia con la persona del cuore, condividendo spesso sogni romantici oppure bei progetti per il futuro. Per qualcuno si potrà dire di aver superato la fase "no", oscurata in parte da gelosie e sospetti: finalmente realizzerete l’intesa delle favole e la maturità affettiva e interiore raggiunta attraverso svariate prove messe in conto dalla vita. Single, giornata faticosa: meno male che almeno l'amore e le amicizie promettono di tirarvi su il morale! Nel tempo libero non rimuginate sui problemi: praticate uno sport, svagatevi, distraetevi. Ci saranno movimenti strani nel vostro cielo e non è proprio il caso di rischiare e di stressarvi.

Siate sereni e pazienti godendovi la vita senza chiedere l'impossibile. Nel lavoro invece, spirito di iniziativa e intraprendenza vi consentiranno di portare a termine in modo brillante anche i compiti più gravosi. Sarà notevole infatti, la voglia di darsi da fare: tanta l'abilità creativa; tutte qualità che vi consentiranno di attuare strategie vincenti, in ogni settore. Voto: 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani 15 luglio presume possa andare decisamente a marcia ridotta, per non dire che sarà praticamente un mercoledì in stallo, questo vostro giorno di metà settimana. Tranquilli, nulla vi infastidirà anche se, visto il periodo "no", sarebbe meglio per voi non provocare chi sapete... In amore, non alimentate sfide o competizioni nel rapporto di coppia; otterrete molto di più con un atteggiamento complice e collaborativo. Basta arrovellarsi la mente con mille problemi, a volte anche inutili: rilassatevi e apprezzate le piccole cose liete della quotidianità, insieme a chi amate. Single, nutrirete qualche dubbio in merito a una persona, ma non per questo getterete la spugna. Esaminate con calma la situazione, valutate l'importanza che quest'ultima potrebbe rivestire nella vostra vita e infine tirate le vostre conclusioni. Prendete le decisioni senza lasciarvi influenzare troppo dalle opinioni degli altri e, per mantenere il buonumore, coltivate di più le amicizie, soprattutto quelle più preziose. Nel lavoro, per concludere, non prendetevela troppo se non tutto quello che avevate progettato con cura per questa settimana non è andrà a buon fine. Vi rifarete presto, sempre che manteniate un impegno ed una dedizione costante. Voto: 7.

