L'Oroscopo di domani, sabato 18 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna in Cancro aprirà le danze per un fine settimana luminoso e profondamente sentimentale. Risulteranno favoriti i segni d'acqua, ma si prospetta un sabato gradevole anche per gli altri simboli zodiacali. Non mancheranno delle novità. Amore, lavoro, fortuna e famiglia, andiamo a scoprire cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno e la consueta classifica predisposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° in classifica - La Luna in segno opposto non vi agevolerà di certo, ma ciò non significa che ogni cosa sarà impossibile.

Le decisioni andranno prese con calma, perché la fretta è sempre una cattiva consigliera. Dunque, cercate di temporeggiare e di valutare ogni aspetto: ogni cosa ha i suoi pro e contro. Non permettete che vi trascinino in certe discussioni e non vittimizzatevi. Mostrate di che pasta siete fatti e non sarete più tormentati dai capricci altrui. La vita non si può programmare accuratamente, quindi accettate tutti gli imprevisti del caso.

Sagittario - 11° posto - Giornata estremamente travagliata e particolare, sarà meglio limitare le uscite e i dialoghi. Sarete talmente distratti e poco focalizzati sul presente. Dovrete fare molta attenzione a dove metterete i piedi! Qualcosa non andrà come sperato e rischierete di andare in escandescenza, ma prima accettate che non tutte le ciambelle escono con il buco, meglio sarà.

Possibili mal di testa o di schiena, evitate gli sforzi extra.

Toro - 10° in classifica - Cercate di non trascurarvi, perché una buona impressione sa essere di grande aiuto nella vita. La capacità di perseverare, senza lasciarsi scoraggiare, vi aiuterà a raggiungere i vostri sogni e a far fruttare quei progetti che bramate da sempre.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

In giornata, i vostri livelli di apprendimento e di socializzazione risulteranno accentuati, dunque dovrete approfittarne. Le coppie giovani, che vorrebbero mettere su famiglia, dovranno portare pazienza poiché i tempi potrebbero non essere ancora maturi.

Acquario - 9° posto - La vostra vita sociale sarà posta in risalto, soprattutto perché non siete un segno molto estroverso.

Sarete indaffarati e sudati, non avrete una bella cera a causa dei ritmi che state sostenendo in quest'ultimo periodo. State cercando in ogni modo di sbarcare il lunario e di rimettervi in pari. Il vostro impegno verrà premiato, quindi non dovrete in alcun modo disperarvi. L'amore di coppia continuerà a procedere a gonfie vele, quando il sentimento è reciproco, ogni problema risulta sormontabile.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Bilancia - 8° in classifica - Le previsioni astrologiche del 18 luglio promuovono il movimento, di qualsiasi tipologia. Avrete voglia di fare una festa o dello shopping, anche se forse non potete spendere più di tanto. In tempi difficili, si aprono strade alternative.

Coloro che hanno una relazione, potrebbero nutrire dei dubbi particolari. L'estate, specialmente agosto, vi sottoporrà ad una specie di prova sentimentale: se l'amore è forte, supererà ogni mareggiata.

Gemelli - 7° posto - Proteggete il vostro cuore e i vostri sogni, non permettete a nessuno di infrangerli o di portarveli via. Prendete le distanze da coloro che non fanno altro che denigrare ogni singolo pensiero e trascorrete più tempo con chi vi apprezza e vi sa ascoltare. L'amore, quando c'è rispetto reciproco, regala tanta felicità. Se siete soli non dovrete disperare, perché finché c'è vita c'è speranza, inoltre si può essere felici e appagati anche da single. Cercate di seguire i sussurri del cuore e non sbaglierete mai.

Ariete - 6° in classifica - Ad inizio anno eravate carichi di entusiasmo e di obiettivi, ma dopo qualche settimana o mese, avete lasciato andare ogni cosa perdendo di vista la famosa lista dei buoni propositi. Questo 18 luglio sarà favorevole per ripristinare quei vecchi progetti e rimetterli in piedi. 'L'uomo sereno procura serenità a se e agli altri' diceva Epicuro, quindi cercate di mettervi in primo piano e di seguire ciò che vi appassiona. Non c'è nulla di meglio che alzarsi al mattino con il piglio giusto!

Leone - 5° posto - La mattinata comincerà con il piglio giusto sarete pieni di sprint. Anche questa settimana sta per volgere a conclusione, tuttavia, non è detto che emergeranno particolari problemi.Sarà bene tenere sotto controllo l'istinto e i sentimenti che potrebbero fluttuare nel corso della giornata.

Un partner o un collega potrebbero lasciarsi scappare qualche parola di troppo, in tal caso non dovrete darle troppo peso altrimenti finirete per innervosirvi. Troverete la spinta giusta per compiere quel salto che desiderate fare da sempre.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Vergine - 4° in classifica - Sabato che profuma di riposo, di amore e anche di famiglia. Sarà il giorno perfetto per dare una festicciola o per celebrare un evento. Dopo un'annata così pesante, è del tutto normale aver voglia di lasciarsi andare senza pensare ai problemi. Cercate di prendere le distanze dai possibili litigi che potrebbero sfociare in queste 24 ore. Fate il possibile per trascorrere un'estate estremamente serena e rigenerante, solo così otterrete la carica giusta per affrontare il prossimo inverno.

Scorpione - 3° posto - Non siete un segno arrendevole, ci vuole ben altro per costringervi a gettare la spugna. Questo è un periodo in cui state facendo i conti con l'evoluzione del mondo intero. Le cose sono cambiate e non torneranno come prima, quindi sarà meglio abbracciare le novità. Una persona di vostra conoscenza vi contatterà e forse vi chiederà una cortesia. Anche la persona che amate avrà bisogno del vostro aiuto. Aspettatevi un bel sabato, eventuali litigi saranno dimenticati.

Pesci - 2° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà ben posizionati in classifica grazie alla presenza della Luna in Cancro. Il vostro umore sarà elevato ed eventuali difficoltà saranno in via di risoluzione.

A volte avete la sensazione di svolgere un lavoro insoddisfacente, ma avete timore di cambiare per non perdere tutto. In queste 24 ore potreste riflettere sul vostro futuro dato che sarete altamente lucidi e obiettivi. Se avete un grosso problema, non esitate a confidarvi con una persona fidata.

Cancro - 1° posto - L’oroscopo del 18 luglio dice che avrete l'occasione di trascorrere un lieto weekend in cui sarete al centro dell'attenzione. A partire da questo sabato, ogni eventuale problema o crisi scemerà via. La vostra carica cosmica risulterà elevatissima e potrete osare qualsiasi cosa. All'interno del lavoro, forse ci sono stati degli ulteriori cambiamenti. Avete un ammiratore che vi osserva da lontano da parecchio tempo, ma cercate di non creare false illusioni se siete in una relazione consolidata.

La serata sarà magica e speciale, non mancheranno sorrisi e soddisfazioni.