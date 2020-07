L'Oroscopo di domani, 17 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Anche questa settimana è agli sgoccioli, l'estate procede senza fermarsi. Si profila un giorno assolutamente normale per la maggior parte dei segni zodiacali anche se alcuni avranno voglia di staccare la spina e fare le vacanze. La Luna sarà ancora nel domicilio dei Gemelli, per cui qualcuno potrebbe sentirsi stanco o preoccupato. Scopriamo cosa hanno in servo le previsioni dell'astrologia e la consueta classifica disposta, come di consueto, in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Sagittario - 12° posto - Aspettatevi un venerdì a dir poco negativo, infatti, se qualcosa dovrà andare storto, lo farà inevitabilmente. A livello sentimentale o lavorativo, ci sarà un certo astio da combattere. Dovrete tirare fuori il vostro spirito guerriero ed essere estremamente pazienti. Entro la serata ogni cosa potrà tornare al suo posto, quindi non dovrete disperarvi. In serata, cercate di rilassarvi con un bel programma tv capace di sopprimere i vostri problemi.

Ariete - 11° in classifica - In giornata sentirete una gran voglia di mollare tutto e di partire per le vacanze. Conciliare vita privata e lavoro non è sempre facile, ma almeno per questa estate dovrete cercare di sforzarvi di non mischiare i due mondi.

Tutto quello che vi occorre attualmente, è avere una visione limpida dell'intero quadro generale. Non si può arrivare al traguardo senza sapere dove si sta andando. Se vi siete allontanati da alcune amicizie, cercate di ricucire il rapporto senza perdere altro tempo. L'amore per il momento tace, forse non siete più sicuri dei vostri sentimenti o forse avete bisogno di spazio.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Vergine - 10° posto - Da un po' di tempo a queste parti, state facendo più di quanto necessario, ma cercate di diminuire le incombenze a partire da questo 17 luglio! Avete tutto il diritto di godervi l'estate con assoluta calma. Fatevi dare una mano e non allontanate coloro che sono sempre pronti ad ascoltarvi e aiutarvi.

La vita è un passaggio, dunque, cercate di viverla appieno secondo i vostri gusti. Non vedete l'ora che arrivino le vacanze, forse andrete al mare o in montagna, ma evitate di ridurvi all'ultimo minuto.

Pesci - 9° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà leggermente in calo, in fondo avete vissuto una lunghissima e caldissima settimana. Siete un segno abbastanza vulnerabile. Ci sono dei giorni in cui siete al settimo cielo e altri in cui il vostro umore è sotto ai tacchi. Anche se qualcuno dovesse porgervi una critica o riferirvi una certa notizia spiacevole, cercate di non prendervela troppo sul personale. Ascoltate il vostro corpo e non sottovalutate alcun segnale.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Acquario - 8° posto - Siete nel bel mezzo di un periodo in cui le cose non girano come dovrebbero, ma dietro ai problemi si celano delle valide opportunità. All'orizzonte si intravede un cambiamento importante, destinato ad incidere sensibilmente sul vostro futuro. Nella vita, tutto dipende dalla capacità di saper reagire davanti alle storture. Comunque sia, saprete uscire fuori da ogni impiccio e tornerete a sorridere, soprattutto se saprete mettere da parte l'orgoglio e i tabù di vecchia generazione. All'orizzonte si intravede l'avvicinarsi di una grande emozione.

Toro - 7° in classifica - State trascorrendo una frenetica estate anche se potreste non avere alcuna voglia di lavorare o di dilungarvi nelle solite faccende domestiche.

Dopo dei mesi particolarmente tesi, dentro di voi desiderate riscoprire la bellezza della vita e spegnere ogni preoccupazione. Imparare a porsi in maniera gentile e rispettosa verso gli altri, vi spianerà la strada tenendovi alla larga dai problemi. Non vale la pena spendere un solo secondo di vita per arrabbiarsi o per dare ascolto ai pettegolezzi di paese.

Cancro - 6° posto - L’oroscopo del 17 luglio dice che sarete alle prese con il solito carico di lavoro e di faccende domestiche o familiari. Le vostre mattine sono sempre un po' travagliate e faticose, ma per fortuna nei pomeriggi avete tempo da dedicare a voi stessi. Da un po' di giorni a queste parti, desiderate poltrire e rilassarvi completamente.

Non mettetevi da parte per gli altri, avete diritto di godervi la vita come più vi aggrada. Aspettatevi una gradita sorpresa entro il 20 del mese.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di grandi progetti in atto. Da tempo, sono in corso dei lavori, ma in queste 24 ore la vostra mente sognerà le vacanze. Non siete un segno che se ne sta in panciolle con la scusa dell'estate e dell'afa spossante. Generalmente, quando gli altri vanno in vacanza, voi vi impegnate ancora di più! Tuttavia, questo è stato un anno estremamente difficile, perciò è del tutto normale sentirsi privi di energie. Prendetevi un paio di giorni esclusivamente per voi.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Leone - 4° posto - Non sottovalutate una certa influenza esterna che potrebbe rivelarsi provvidenziale e positiva. State attraversando una settimana niente male, nonostante quei soliti problemi di cui ormai vi siete abituati. All'interno del lavoro è abbastanza probabile che dovrete prendere delle decisioni il prima possibile. Un consiglio ricevuto in passato, vi sarà di grande aiuto.

Capricorno - 3° in classifica - In queste 24 ore non avrete alcuna preoccupazione, vi sentirete alleggeriti e liberi. Avrete voglia di uscire e di lasciarvi alle spalle le difficoltà vissute recentemente. La vostra forma fisica risulterà migliore rispetto al solito. Avrete modo di ridere di gusto e di lasciar andare quelle persone che non apprezzano la vostra presenza.

Una nuova conoscenza (forse d'amore) si intravede nel vostro orizzonte.

Scorpione - 2° posto - Sarà un venerdì particolare per voi nativi di questo simpatico segno zodiacale. Vi sentirete sereni e al contempo eccitati. Un'eventuale attesa, finirà proprio in queste 24 ore e tutto risulterà in via di risoluzione! Sfruttate l'estate per allacciare amicizie e per fare delle nuove conoscenze intriganti. Lasciatevi andare e godetevi ogni singolo giorno come se fosse l'ultimo. L'autunno e l'inverno saranno abbastanza freddi, quindi se c'è qualche lavoro in corso, cercate di approfittare di questo periodo favorevole.

Gemelli - 1° in classifica - Venerdì che parte con lo sprint giusto, grazie alla Luna nel vostro segno che accresce la voglia di darsi da fare e di emergere.

Anche se le cose non sempre procedono come sperato, ogni stortura può essere raddrizzata. Ponetevi degli obiettivi ambiziosi e non abbiate alcun timore di sognare in grande, specialmente se in questo periodo vi sentite smarriti e poco stimolati. La stagione estiva metterà alla prova il legame d'amore.