L'oroscopo della giornata di sabato 18 luglio, vede per i nativi Bilancia un aumento non trascurabile della propria vita sentimentale, grazie alla Luna e a Venere favorevoli dal segno dei Gemelli, mentre l'Ariete prenderà più seriamente la propria vita lavorativa, per non commettere gli stessi errori. La vita sentimentale dei nativi Acquario sarà molto piacevole, regalando un periodo praticamente perfetto, mentre Capricorno lavorerà duro per riuscire a raggiungere i risultati sperati. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 18 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 18 luglio 2020 segno per segno

Ariete: vita lavorativa in crescita dopo alcuni errori commessi nelle giornate precedenti secondo l'oroscopo.

L'influenza di Marte tornerà a farsi sentire in questo periodo e voi coglierete l'occasione per recuperare terreno, prendendo più seriamente gli impegni che dovrete portare a termine. Sul fronte sentimentale sarà un fine settimana piuttosto rilassante, dove godrete della compagnia non solo del partner, ma anche dei vostri parenti o amici. I cuori solitari, soprattutto tra i più giovani, tenderanno a frequentare posti abbastanza noti per cercare di incontrare qualcuno di speciale. Voto - 8-

Toro: gestire gli appuntamenti in questa giornata di sabato non sarà particolarmente facile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che gli impegni da svolgere saranno tanti. In ogni caso con allarmatevi e portate avanti le vostre mansioni uno alla volta.

Sul fronte amoroso potreste entrare in una discussione piuttosto interessante con la vostra anima gemella, trasmettendo le vostre idee e il vostro stato d'animo. I cuori solitari dovranno imparare ad essere meno ossessivi se vogliono trovare l'amore. Voto - 7+

Gemelli: continua la vostra serie di giornate fortunate, con la Luna in congiunzione al vostro cielo ancora per un po’, che andrà ad amplificare ulteriormente la vostra routine sentimentale.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

In amore infatti sarete sempre disponibili e aperti al dialogo nei confronti del partner, cercando di stabilire un rapporto solido, mettendo di lato eventuali problemi che volendo non hanno senso di esistere. Se siete single in questa giornata preferirete migliorare il vostro rapporto con gli amici.

Nel lavoro i risultati cominciano ad arrivare, ma attenzione a come trattate i vostri colleghi, perché prima o poi potrebbero arrabbiarsi con voi. Voto - 7,5

Cancro: un cielo stellato, senza neanche una nuvola in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. Il Sole e Mercurio vi sorridono, e la Luna che si affaccerà nelle ore serali, andrà a chiudere in bellezza una giornata ottima soprattutto dal punto di vista sentimentale. Non rinunciate dunque a condividere i vostri momenti più belli con il partner, perché non li dimenticherete. Se siete single inizierà per voi un nuovo ciclo, nella speranza che possa essere carico di bei momenti da vivere. Sul fronte lavorativo se siete veramente intenzionati a raggiungere i vostri obiettivi, allora non ci saranno ostacoli per voi.

Voto - 9

Leone: oroscopo di sabato discreto per voi nativi del segno, grazie a pianeti favorevoli come Venere e Marte. Per quanto riguarda la sfera sentimentale per voi single è arrivato il momento di crescere emotivamente, e riuscire a dare nuova linfa alla vostra vita quotidiana. Se avete una relazione fissa e magari alcune cose in famiglia non vanno, forse sarebbe il caso di discuterne. Sul posto di lavoro le energie saranno molto buone e potrete ottenere dei buoni risultati. Voto - 8-

Vergine: periodo non molto convincente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura dal segno dei Gemelli porta un po’ di scompiglio nella vostra vita sentimentale. La situazione infatti non sarà delle migliori e fareste meglio a prendere in mano la situazione e porre fine a questi continui litigi.

Se siete single ogni tanto anche voi dovreste ammettere le vostre colpe. Sul posto di lavoro Giove e Saturno continuano ad essere favorevoli e vi garantiscono ancora buoni risultati. Voto - 6,5

Bilancia: vita sentimentale ottimale secondo l'oroscopo della giornata di sabato, grazie alla Luna e a Venere favorevoli. Apprezzerete molto la compagnia della vostra anima gemella in questo momento, soprattutto se venite da un periodo un po’ grigio. Se siete single il momento è ideale per avviare nuovi progetti e iniziative in ogni campo. Nel lavoro non sottovalutate alcuni incarichi, perché potrebbero essere proprio quelli che vi ruberanno più tempo. Voto - 7+

Scorpione: con la Luna sfavorevole può succedere che la vostra vita sentimentale non funzioni più bene, e purtroppo questo periodo non sembra essere dei migliori per voi nativi del segno, che siate single o no.

Secondo l'oroscopo infatti, soprattutto sul fronte sentimentale, potreste essere sempre arrabbiati nei confronti degli altri, perché pensate che ce l'abbiano con voi. Ciò nonostante a volte dovreste domandarvi se in realtà siete stati voi a stuzzicare gli altri, magari rispondendo male. Nel lavoro invece l'impegno e la costanza continuano ad esserci, ma potreste avvertire comunque un leggero calo. Voto - 5,5

Sagittario: la vostra vita lavorativa sarà piuttosto soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Potrete contare infatti sul pianeta Marte in trigono dal segno dell'Ariete per svolgere bene le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece fareste meglio a mantenere la guardia alta, e non essere troppo aggressivi nei confronti del partner, soprattutto se il periodo che state vivendo al momento è un po’ delicato.

I cuori solitari dovranno essere prudenti soprattutto se si ritrovano con persone poco gradite. Voto - 6,5

Capricorno: la sfera lavorativa sarà molto buona per voi nativi del segno, con Giove e Saturno che vi guardano positivi. Potrebbe essere questo il momento adatto per concentrarsi su alcuni progetti un po’ particolari, che vi porterebbero via un po’ di tempo, ma dovrebbero garantirvi degli ottimi risultati. In amore se avete appena iniziato una nuova relazione, mostrate tutto il vostro amore, ma non correte troppo. Se siete single un po’ di simpatia ed ironia vi permetteranno di essere di buona compagnia. Voto - 8-

Acquario: che bel periodo per voi nativi del segno, con Venere che splende dal segno dei Gemelli, che sembra dare più aiuto a voi in questo momento.

Secondo l'oroscopo, in amore dedicherete ogni momento della giornata al partner, per farla sentire speciale, per mostrare il vostro affetto e il vostro riconoscimento per aver scelto voi. Se siete single il periodo per voi sarà intenso e piacevole. Nel lavoro potrebbero esserci delle entrate in arrivo, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 9

Pesci: giornata rilassante questa di sabato, magari da spendere in spiaggia se proprio non avete nulla da fare, oppure per divertirvi un po’ con il partner, con gli amici o più semplicemente con chi volete voi. Non preoccupatevi molto del lavoro in questa giornata. Ultimamente state andando bene, e per una volta una piccola pausa potrebbe essere una buona idea.

Voto - 8