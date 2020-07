L'oroscopo del giorno 8 luglio è pronto a soddisfare curiosità e speranze in merito all'amore, al lavoro e alla salute. Sotto analisi da parte dell'astrologia le previsioni zodiacali di mercoledì, in questo contesto per i soli segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Dunque, occhi puntati in esclusiva su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di sapere chi, tra questi, sarà additato come fortunato del giorno? Ebbene, in base a quanto estrapolato dalla carta astrale del periodo, ad avere ottime chance di successo in campo sentimentale, come anche nelle attività lavorative, solamente due segni, ovviamente prescelti tra quelli sotto analisi quest'oggi.

In primo piano intanto la presenza della Luna in Pesci, pronta a dare grosse opportunità in campo sentimentale a coloro nativi nel predetto simbolo di Acqua e non solo. Ottimo il giro di boa di metà settimana anche per l'Acquario, in questo contesto considerato in periodo da cinque stelle. Una certa attenzione dovranno intanto avere questo mercoledì gli amici nativi in Sagittario e Capricorno, purtroppo entrambi considerati in giornata "no".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 8 luglio segno per segno.

Classifica stelline 8 luglio

Pronti per un nuovo incontro con la nostra classifica stelline quotidiana? In questo frangente a essere "misurata" sarà la giornata rappresentata in calendario da mercoledì 8 luglio 2020.

A tenere banco facendo da bilancino tra positività e negatività da attribuire al periodo, le effemeridi, ovviamente interessanti ogni singolo segno. Visto che lo abbiamo già anticipato in apertura, lo confermiamo: domani a poter contare sul completo appoggio da parte dell'Astrologia saranno gli amici Pesci (Luna nel segno a partire dalle ore 20:12).

Altresì ad avere un'ottima positività su cui basare scelte, propositi e azioni in generale saranno senz'altro coloro dell'Acquario (Mercurio in trigono alla Luna - nel segno fino alle ore 20:11). Come sarà la giornata di mercoledì per i restanti simboli astrali? Andiamo pure a scoprirlo insieme.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Pesci - Luna nel segno;

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Acquario;

★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★: Sagittario;

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali del giorno 8 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 8 luglio, indica a voi nativi una giornata discreta, dunque non male questa parte della settimana. Ovviamente non sarà esente da intoppi, questo sia chiaro. In amore, quindi, quasi certamente potrebbe cadere definitivamente un ostacolo che non ha permesso la realizzazione di un progetto sentimentale. In coppia, invece, qualcuno avvertirà il bisogno di conferme e/o di maggior sicurezza: in particolare, se attualmente avete una situazione affettiva incerta cercherete ogni appiglio affinché la situazione possa iniziare a migliorare.

Single, giornata tranquilla? Si spera per voi: di certo, non accadrà nulla di particolarmente entusiasmante al vostro cuore. Nel lavoro, sarà calma piatta: dovrete attendere prima di vedere nuovi e interessanti cambiamenti. Bene anche così per il momento. Il comparto salute non vede difficoltà emergenti. In considerazione che siamo in estate, sappiate che il sedano è un ottimo diuretico ed è indicato per chi vuole perdere peso.

Frase del giorno : "Voglio continuare a essere folle, vivendo la vita nel modo in cui la sogno e non come desiderano gli altri." (Paulo Coelho).

: "Voglio continuare a essere folle, vivendo la vita nel modo in cui la sogno e non come desiderano gli altri." (Paulo Coelho). Voto: 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì ritengono che questa giornata partirà normalmente, regalando a questa parte della settimana piccole soddisfazioni a livello familiare o di amicizia.

In amore, senz'altro vorreste essere messi al centro dell'attenzione o nella condizione di avere ragione a ogni costo: attenti, vi ricordiamo che la giornata non sarà quella adatta per tali pretese. Single, in campo affettivo/sentimentale non c’è niente di più sbagliato e pericoloso che fare castelli in aria. A qualcuno di terza decade un incontro folgorante allieterà la parte finale della giornata. Nel lavoro intanto, alcuni bisogni insoddisfatti o le tensioni emotive che hanno caratterizzato i giorni addietro sono pronti a cedere il passo alla stabilità, alla sicurezza, alla voglia di ambire a posizioni migliori. Ottimo così. In merito alla salute, la vitalità sarà al top ma avrete sempre la tendenza a strafare.

Se avete tempo per un po’ di relax in mezzo alla natura, farete un regalo al vostro fisico.

Frase del giorno : "È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio." (Mark Twain).

: "È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio." (Mark Twain). Voto: 8+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo del giorno 8 giugno al Sagittario indica l'arrivo di un mercoledì valutato sulla carta con la sigla del "sottotono". Quindi, si presume possa essere in salita questa parte della settimana. In amore, aleggerà su di voi un’aria volubile e distratta. Annoiati forse dalle solite abitudini amorose, avrete voglia di emozioni e sensazioni forti, magari nuove e intriganti: ben vengano se con il partner storico, occhio però se l'intento è quello di "saltare il fosso", il gioco non vale la candela!

Single, molti di voi dovranno rimboccarsi le maniche e darsi da fare se non vorranno passare da soli il resto dell'estate: avete o no voglia di (ri)conquistare chi sapete? Bene, allora siate ottimisti, fate voi la prima mossa e vada come vada... Nel lavoro, sappiamo già che sarà un mercoledì particolarmente noioso. Quindi cercate di tenere duro e andate avanti con fiducia, presto questo periodo un po' così passerà. Parlando di salute, intanto, soprattutto coloro non più giovanissimi potranno contrastare un'eventuale presbiopia con un’alimentazione ricca di frutta e verdura o integratori a base di vitamine del gruppo C ed E.

Frase del giorno : "La vita è nostra per essere vissuta, non per essere risparmiata." (D. H. Lawrence).

: "La vita è nostra per essere vissuta, non per essere risparmiata." (D. H. Lawrence). Voto: 7.

L'oroscopo di mercoledì 8 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★.

L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 8 luglio presume possiate sentirvi un po' giù di morale in questa parte della settimana (almeno, questo è quello che hanno fatto intendere le effemeridi). In amore dovrete dimostrare maggior comprensione e pazienza. Soprattutto, cercate di rivolgervi al partner con un tono pacifico. In molti casi la troppa aggressività potrebbe giocare brutti scherzi. Per qualcuno è arrivato il momento di prendere (finalmente!) decisioni dure ma molto importanti a livello sentimentale: se l'unica strada è questa, inutile allungare il brodo, anche perché il fegato è vostro... Single, sicuramente chi avete "sotto mano" in questo momento, o la persona che portate nel cuore, rimarranno esterrefatti, colpiti da alcuni vostri modi non troppo affabili, sicuramente non voluti: regolatevi!

Nel lavoro, dovrete fare i conti con diverse realtà, il che vi spingerà a essere molto prudenti. Se siete alla ricerca di una nuova attività, siate intelligentemente intraprendenti. La salute invita a prendere le dovute precauzioni: da evitare gli sbalzi di temperatura. Sappiate che anche in estate è possibile prendere un raffreddore, che per molti voi si traduce sempre in un’antipatica emicrania.

Frase del giorno : "L’unica cosa che ci appartiene è il tempo." (Lucio Anneo Seneca).

: "L’unica cosa che ci appartiene è il tempo." (Lucio Anneo Seneca). Voto: 6-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un mercoledì fantastico, sottoposto a uno spettacolare Mercurio in trigono alla vostra Luna, presente nel segno fino a sera.

Le previsioni astrali quotidiane in questo caso consigliano in amore di prendere in mano le redini della situazione e darsi da fare. La serata dedicatela al vostro compagno/a di vita, magari facendo una passeggiata in riva al mare o dove vi pare, purché religiosamente mano nella mano. E poi è consigliato fare tanto buon dialogo, sincero e senza compromessi. Single, nuove esperienze di prossimo arrivo potrebbero arricchire notevolmente la vostra personalità. Ovviamente tutto ciò darà anche modo di sfruttare tale situazione in campo sentimentale. Nel lavoro, intanto, vincerete le vostre titubanze e vi farete avanti per mostrare le vostre idee e i vostri progetti futuri. Fatelo senza paura: o la va o la spacca!

Il settore relativo alla salute indica in ripresa le buone energie fisiche, buono soprattutto l’umore. Per appagare anche lo spirito, dedicate un po’ di tempo alla lettura, magari prima di dormire. Consiglio: spegnete ogni tanto il cellulare...

Frase del giorno : "Sei qui solo per una breve visita. Non fare in fretta, non preoccuparti. E assicurati di annusare i fiori lungo la strada." (Walter Hagen).

: "Sei qui solo per una breve visita. Non fare in fretta, non preoccuparti. E assicurati di annusare i fiori lungo la strada." (Walter Hagen). Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 8 luglio, annuncia una giornata brillante, quasi tutta all'insegna di dolci pulsioni amorose. In campo sentimentale, a dare ottime opportunità per centrare gli obiettivi quotidiani sarà la Luna, presente nel vostro segno a fine giornata ma i cui effetti gioveranno già dalla prima mattinata di questo mercoledì.

In coppia sarete 'focosi', riceverete chiari segnali che la relazione che state vivendo sta evolvendo, puntando finalmente verso il polo positivo. Le stelle altresì vi renderanno molto disponibili nella gestione delle faccende domestiche o in quelle affettive: sfruttate il momento. Single, se reduci da una delusione amorosa (vissuta o ancora in corso), una passione appena nata potrebbe cambiare letteralmente le carte in tavola. Vada come vada, l'importante sarà non restare più da soli. In fondo, basterà dire “si” e il buon Cupido farà il resto... Nel lavoro, evitate di esporvi a situazioni impegnative se non siete certi del risultato. Un po' di rischio va bene, ma agire con "la bandana sugli occhi" è un altro discorso.